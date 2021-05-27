Говяжья печень: в чем риски ее употребления и кому ее нельзя кушать

Небольшое количество говяжьей печени может обеспечить больше, чем суточная норма / cheeseslave / Flickr

Говяжья печень - это питательный продукт, который от природы богат белком, витаминами, питательными веществами и минералами. Несмотря на множество преимуществ и тот факт, что люди регулярно употребляют продукты из говядины, говяжья печень не пользуется популярностью.

Говяжья печень - дешевое и легкодоступное мясо, известное своей полезностью и питательностью.

Однако она также может нести некоторые риски для здоровья. Людям также может не нравиться ее уникальный вкус, но они могут приготовить определенные блюда, чтобы скрыть его аромат.

В этой статье мы обсудим пищевую ценность говяжьей печени, ее преимущества и риски для здоровья, а также некоторые рецепты, которые следует учитывать людям, пишет Medical News Today.

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Согласно центральной базе данных FoodData Central Министерства сельского хозяйства США, на 100 грамм (г) говяжья печень содержит:

133 калории

20,35 г белка

4,78 миллиграмма (мг) железа

16 814 международных единиц витамина А1,1 мг общей аскорбиновой кислоты витамина С

274 мг холестерина

Небольшое количество говяжьей печени может обеспечить больше, чем суточная норма для многих важных питательных веществ, и обычно содержит больше витаминов, чем многие фрукты и овощи.

Она также богата высококачественным белком и низким содержанием калорий.

Что такое говяжья печень?

Говяжья печень - это субпродукт от коров. Некоторые люди могут также называть его субпродуктами или разнообразным мясом.

Эти термины обычно относятся к внутренним органам и внутренностям животных. Субпродукты также могут включать сердце, почки и язык.

Некоторые культуры могут не есть субпродукты, в то время как другие потребляют их регулярно и могут считать деликатесом.

Как и человеческая печень, говяжья печень является важным органом коровы и выполняет множество важных функций. Некоторые из этих жизненно важных функций включают метаболизм, детоксикацию и хранение витаминов и минералов, поэтому печень так богата питательными веществами.

Среди мясных субпродуктов печень животных обычно содержит самое высокое содержание белка и лучший аминокислотный профиль. Они также являются отличными источниками витаминов А и В.

Фактически, из-за ее питательных свойств некоторые люди могут относиться к говяжьей печени как к суперпродукту.

Польза для здоровья от употребления говяжьей печени

Говяжья печень богата питательными веществами и имеет множество преимуществ для здоровья. Помимо хорошего витаминного состава, печень животных, такая как говяжья печень, также богата минералами, включая цинк, железо, фосфор, селен и медь.

Эти минералы полезны для организма следующим образом:

Цинк поддерживает иммунную систему.

Железо необходимо для правильного производства гемоглобина.

Фосфор способствует здоровью костей и зубов.

Селен играет важную роль в обмене веществ.

Медь жизненно важна для производства энергии.

Мясные продукты также являются хорошим источником полноценного белка, поскольку содержат все незаменимые аминокислоты. Печень имеет самое высокое содержание белка из всех мясных субпродуктов.

Следовательно, сбалансированная диета, содержащая говяжью печень, может принести много пользы для здоровья и помочь поддержать иммунную систему, нервную систему, рост, развитие и репродуктивное здоровье.

Рекомендуемое количество потребляемой печени находится в диапазоне от 100 до 250 г в неделю, в зависимости от возраста и пола человека.

Риски

Риски, связанные с употреблением в пищу говяжьей печени, включают потребление слишком большого количества витамина А, прием внутрь меди и всасывание антибиотиков, присутствующих в печени.

Витамин АГовяжья печень является хорошим источником витамина А. Хотя витамин А необходим для хорошего здоровья, человек может потреблять слишком много его и рисковать токсичностью витамина А или гипервитаминозом А.

Токсичность витамина А может привести к:

повреждению печени

давлению на мозг

проблемы со зрением

изменения кожи

боль в костях

Медь

Говяжья печень также богата медью. Опять же, хотя это важно для здоровья, потребление слишком большого количества меди может привести к отравлению меди.

Слишком много меди может иметь серьезные последствия для здоровья, например:

потеря эритроцитов

почечная недостаточность

сердечная недостаточность

болезнь печени

повреждение мозга

смерть

Антибиотики

В одной статье 2017 года отмечается, что говяжья печень иногда может содержать определяемые уровни антибиотиков, которые могут быть опасны для здоровья человека. Это могло быть связано с тем, что животные получали антибиотики незадолго до убоя.

Остатки антибиотиков, присутствующие в пище, могут привести к устойчивости к антибиотикам и вызвать:

аллергические реакции

анафилаксия

токсичность

сбои в развитии эмбриона

определенные виды рака

Опасения по поводу говяжьей печени

Многие люди могут избегать употребления говяжьей печени из-за проблем со здоровьем, включая холестерин, токсичность и переизбыток железа.

Однако потенциальная польза для здоровья от употребления говяжьей печени обычно перевешивает эти опасения.

Холестерин

Из-за того, что печень естественным образом вырабатывает холестерин, говяжья печень содержит примерно 274 мг холестерина на 100 г, что делает ее продуктом с высоким содержанием холестерина. Из-за этого многие люди могут не есть ее.

Однако существует мало доказательств того, что диетический холестерин может вызывать сердечные заболевания. Для многих людей может быть важнее сократить потребляют насыщенные жиры, а не только холестерин.

Когда человек ест его в умеренных количествах, он все равно может наслаждаться говяжьей печенью.

Токсичность

Некоторые люди могут отказаться от употребления печени из-за той роли, которую она играет в живом организме: детоксикации.

Хотя это правда, что печень выполняет важную функцию по фильтрации токсинов, она не накапливает их. Вместо этого печень накапливает много важных питательных веществ, которые действительно могут помочь организму вывести токсины.

Тем не менее, люди должны стараться есть говяжью печень в умеренных количествах, поскольку ее чрезмерное употребление может привести к отравлению витамином А и медью.

Кому следует избегать говяжьей печени?

Некоторые люди могут захотеть отказаться от употребления говяжьей печени или свести к минимуму ее потребление, поскольку она может взаимодействовать с другими факторами здоровья или проблемами, которые у них есть.

Беременным

Печень содержит большое количество витамина А. Хотя этот витамин важен для развития плода, высокие дозы витамина А могут иметь побочные эффекты. Это в первую очередь беспокоит беременных в развитых странах, которые обычно имеют более высокое потребление витамина А.

Избыток витамина А может иметь тератогенные эффекты, например порок развития нервной и сердечно-сосудистой систем плода, а также самопроизвольный аборт.

Поэтому беременным рекомендуется ограничивать или избегать продуктов с высоким содержанием витамина А, таких как говяжья печень.

Люди с подагройФонд артрита предлагает людям с подагрой ограничить или избегать мяса органов, включая печень.

Это связано с тем, что в печени много пуринов, которые распадаются на мочевую кислоту. Высокий уровень мочевой кислоты может вызвать приступ подагры.