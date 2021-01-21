Гранатовый сок: диетолог объяснила, как правильно пить, и предупредила о вреде

Гранатовый сок вреден диабетикам и людям с избыточным весом, предупредила диетолог / flickr.com/kczambrano

Диетолог Светлана Фус сообщила, что свежевыжатый гранатовый сок полезен, однако может нанести вред, если его неправильно потреблять.

Во фреше есть много органических кислот, из-за них может портиться зубная эмаль, возможно раздражение слизистой оболочки желудка, поделилась эксперт на своей странице в Instagram.

Фус добавила, что во фрешах содержится много простых углеводов, поэтому их не стоит пить людям, у которых есть проблема с весом, и диабетикам.

Свежевыжатый гранатовый сок как пить – советы диетолога:

– Сок нужно пить после еды;

– Можно выпить 50-60 мл гранатового сока, разбавленного водой;

– После того, как гранатовый сок выпит, рот нужно прополоскать водой.