Гранатовый сок: диетолог объяснила, как правильно пить, и предупредила о вреде

Сок граната может повредить эмаль зубов, отметила эксперт.
Диетолог Светлана Фус сообщила, что свежевыжатый гранатовый сок полезен, однако может нанести вред, если его неправильно потреблять.
Во фреше есть много органических кислот, из-за них может портиться зубная эмаль, возможно раздражение слизистой оболочки желудка, поделилась эксперт на своей странице в Instagram.
Фус добавила, что во фрешах содержится много простых углеводов, поэтому их не стоит пить людям, у которых есть проблема с весом, и диабетикам.
Свежевыжатый гранатовый сок как пить – советы диетолога:
– Сок нужно пить после еды;
– Можно выпить 50-60 мл гранатового сока, разбавленного водой;
– После того, как гранатовый сок выпит, рот нужно прополоскать водой.
- Ранее сообщалось, что гранат обладает рядом полезных свойств, в частности может улучшить физическую активность и память, обладает противовоспалительными свойствами, может помогать бороться с раком.
- Также писали, что гранат помогает бороться с артритом и болью в суставах, снижает риск сердечных заболеваний и способен помочь снизить артериальное давление.
Автор: Екатерина Присяжнюк