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Гранатовый сок: диетолог объяснила, как правильно пить, и предупредила о вреде

21 января 2021, 19:35
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Сок граната может повредить эмаль зубов, отметила эксперт.

Диетолог предупредила, что сок граната вреден диабетикам и людям с избыточным весом – Гранатовый сок вред – польза
Гранатовый сок вреден диабетикам и людям с избыточным весом, предупредила диетолог / flickr.com/kczambrano

Диетолог Светлана Фус сообщила, что свежевыжатый гранатовый сок полезен, однако может нанести вред, если его неправильно потреблять.

Во фреше есть много органических кислот, из-за них может портиться зубная эмаль, возможно раздражение слизистой оболочки желудка, поделилась эксперт на своей странице в Instagram.

Фус добавила, что во фрешах содержится много простых углеводов, поэтому их не стоит пить людям, у которых есть проблема с весом, и диабетикам.

Свежевыжатый гранатовый сок как пить – советы диетолога:

– Сок нужно пить после еды;

– Можно выпить 50-60 мл гранатового сока, разбавленного водой;

– После того, как гранатовый сок выпит, рот нужно прополоскать водой.

  • Ранее сообщалось, что гранат обладает рядом полезных свойств, в частности может улучшить физическую активность и память, обладает противовоспалительными свойствами, может помогать бороться с раком.
  • Также писали, что гранат помогает бороться с артритом и болью в суставах, снижает риск сердечных заболеваний и способен помочь снизить артериальное давление.

Автор: Екатерина Присяжнюк
гранат Светлана Фус
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