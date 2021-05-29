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Грипп и его последствия: к каким осложнениям может привести болезнь

29 мая 2021, 10:02

Вирус гриппа может вызвать воспаление и инфекцию носовых пазух или ушей.

градусник,температура
Определенные группы людей имеют более высокий риск развития умеренных и тяжелых осложнений гриппа. / УНИАН

Грипп - очень заразное респираторное заболевание. Помимо обычных симптомов, грипп может вызвать ряд возможных осложнений, некоторые из которых могут быть весьма опасными.

Определенные группы людей имеют более высокий риск развития умеренных и тяжелых осложнений гриппа. Эти группы включают детей младшего возраста, пожилых людей, беременных и лиц с хроническими заболеваниями.

В этой статье описаны некоторые возможные осложнения гриппа, а также варианты лечения, связанные с ними, пишет Medical News Today.

Осложнения гриппа

Осложнения от гриппа могут варьироваться от умеренных до тяжелых. В некоторых случаях они могут быть опасными для жизни.

Инфекции носовых пазух и уха

Вирус гриппа может вызвать воспаление и инфекцию носовых пазух или ушей.

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Симптомы инфекции носовых пазух включают:

  • слизь в горле
  • заложенность носа
  • насморк или мокрый нос
  • раздражение горла
  • зеленая или желтая слизь из носа
  • головные боли в передней части головы
  • чувствительность на лице, особенно в области носа
  • зуб или боль в верхней челюсти
  • неприятный запах изо рта
  • жар
  • усталость

Симптомы ушной инфекции включают:

  • ушная боль
  • зуд или раздражение в ухе
  • ощущение полноты или давления в ухе
  • выделения из уха
  • трудности со слухом
  • жар

Лечение

Варианты лечения инфекции носовых пазух или уха могут включать:

  • антибиотики
  • противоотечные средства
  • ушные капли с антибиотиком
  • болеутоляющие, такие как парацетамол или ибупрофен
  • увлажнители

Бронхит

Бронхит - это медицинский термин, обозначающий воспаление крупных дыхательных путей в легких. Состояние может быть краткосрочным (острым) или долгосрочным и рецидивирующим (хроническим). Вирус гриппа обычно вызывает острый бронхит из надежного источника.

Симптомы бронхита включают:

  • продуктивный кашель
  • хрипы или одышка
  • боль в груди или жжение
  • низкая температура

Лечение

В большинстве случаев острый бронхит проходит в течение нескольких недель без необходимости лечения.

Однако следующие домашние процедуры могут помочь выздоровлению или облегчить симптомы:

  • много отдыхать
  • пить много жидкости
  • прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП)

Обезвоживание

Грипп может вызывать различные симптомы, которые могут привести к потере жидкости и обезвоживанию.

Вот некоторые примеры этих симптомов:

  • жар
  • заложенность носа
  • потеря аппетита
  • рвота
  • понос

Симптомы обезвоживания включают:

  • темно-желтая моча
  • менее частое мочеиспускание
  • сухая кожа, рот или глаза
  • отсутствие слез у младенцев

Лечение

Больным гриппом следует пить много жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание.

Также восполнить потерянные электролиты помогут следующие варианты:

  • бульон
  • фруктовые соки
  • спортивные напитки

Людям с тяжелым обезвоживанием потребуется внутривенное (IV) введение жидкости в больнице.

Пневмония

Пневмония - это медицинский термин, обозначающий инфекцию в одном или обоих легких.

Вирус гриппа может проникнуть в легкие, вызывая вирусную пневмонию. Это также может вызвать вторичную или наложенную бактериальную инфекцию, которая приводит к бактериальной пневмонии.

Симптомы пневмонии включают:

  • кашель с выделением зеленой, желтой или кровянистой слизи
  • одышка или быстрое, поверхностное дыхание
  • грудная боль
  • неспособность сделать глубокий вдох
  • жар
  • тошнота и рвота
  • потеря аппетита
  • усталость
  • спутанность сознания

Лечение

Варианты лечения пневмонии зависят от типа пневмонии и степени ее тяжести.

Некоторые возможные варианты лечения включают:

  • антибиотики для лечения бактериальной пневмонии
  • болеутоляющие, такие как парацетамол и ибупрофен
  • отдых
  • жидкости

Людям, у которых развивается тяжелая пневмония, скорее всего, потребуется лечение в больнице. Например, им может потребоваться внутривенное вливание жидкости, кислород или помощь при дыхании с использованием аппарата искусственной вентиляции легких.

Воспаление сердца, мозга или мышц

В редких случаях вирус гриппа может вызвать инфекцию и воспаление мозга, сердца или мышц. Инфекция мозга или сердца может привести к серьезным и потенциально опасным для жизни осложнениям.

Энцефалит - это медицинский термин, обозначающий воспаление головного мозга. Симптомы могут включать:

  • Головная боль
  • спутанность сознания
  • проблемы со зрением
  • жар
  • припадки

Миокардит - это медицинский термин, обозначающий воспаление сердца. Симптомы могут включать:

  • грудная боль
  • учащенное сердцебиение
  • сбивчивое дыхание
  • боль в животе
  • отек ступней или ног

Миозит - это медицинский термин, обозначающий воспаление мышц. Симптомы могут включать:

  • мышечная слабость
  • болезненность мышц
  • отек мышц
  • трудности с выполнением повседневных задач, таких как:
  • лестница
  • вставание со стула
  • подъем или удержание предметов

Лечение

Некоторые потенциальные варианты лечения энцефалита и миокардита включают:

  • противовирусные препараты для борьбы с вирусными причинами, такими как герпес
  • антибиотики для борьбы с бактериальными причинами
  • инъекции стероидов для подавления тиммунная система и контроль воспаления
  • иммуноглобулинотерапия, при которой используются лекарства, помогающие контролировать иммунную систему.

Варианты лечения миозита включают:

  • кортикостероиды для подавления иммунной системы
  • НПВП, такие как ибупрофен и аспирин, для облегчения боли
  • физиотерапия для улучшения мышечной функции и подвижности

Сепсис

Сепсис - это крайний и потенциально опасный для жизни ответ иммунной системы на инфекцию. При сепсисе иммунная система выходит из строя и начинает атаковать здоровые клетки, ткани и органы тела.

Вирус гриппа может вызвать сепсис или вторичную бактериальную инфекцию, которая приводит к сепсису.

Некоторые возможные признаки и симптомы сепсиса включают:

  • необычно высокая или низкая температура
  • низкое кровяное давление
  • повышенная частота сердечных сокращений
  • сбивчивое дыхание
  • сильная боль или дискомфорт
  • психические изменения, такие как спутанность сознания или необычная сонливость

Лечение

Без своевременного лечения сепсис может привести к органной недостаточности и смерти.

Больному сепсисом требуется немедленная госпитализация. Они должны получить лечение антибиотиками, как только медицинский работник поставит диагноз.

Некоторым людям также может потребоваться помощь при дыхании с использованием аппарата ИВЛ или хирургическое вмешательство для удаления участков инфекции.

Ухудшение состояния здоровья

Грипп также может усугубить некоторые хронические заболевания, в том числе:

  • астма
  • сахарный диабет
  • болезнь сердца
  • хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

Некоторые состояния также могут ослабить иммунную систему, что затрудняет борьбу с вирусом гриппа. Примеры этих состояний включают диабет и ВИЧ.

Наличие существующего заболевания также увеличивает риск развития осложнений от гриппа.

Лечение любых существующих состояний и прием противовирусных препаратов сразу после появления симптомов гриппа может уменьшить симптомы и помочь предотвратить осложнения.

Кто в опасности?

Определенные факторы, такие как возраст, прием лекарств и проблемы со здоровьем, могут повлиять на реакцию организма на вирус гриппа.

По данным надежного источника Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), люди из следующих групп подвержены повышенному риску развития осложнений гриппа:

  • люди старше 65 летдети младше 5 лет, особенно младше 2 лет
  • люди в возрасте до 19 лет, которые длительно принимают лекарства, содержащие аспирин или салицилатлюди, принимающие кортикостероиды или лекарства для подавления иммунной системы
  • беременные

CDC также отмечает, что следующие состояния здоровья также могут увеличить риск развития осложнений гриппа:

  • астмахронические заболевания легких, такие как ХОБЛ или муковисцидоз
  • ожирение
  • метаболические нарушения, такие как диабет
  • заболевания крови, такие как серповидноклеточная анемия
  • болезни сердца и инсульт
  • неврологические состояния
  • хроническое заболевание почекзаболевания печени
  • ВИЧ и СПИД
  • рак
здоровье
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