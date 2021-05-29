Грипп и его последствия: к каким осложнениям может привести болезнь

Определенные группы людей имеют более высокий риск развития умеренных и тяжелых осложнений гриппа. / УНИАН

Грипп - очень заразное респираторное заболевание. Помимо обычных симптомов, грипп может вызвать ряд возможных осложнений, некоторые из которых могут быть весьма опасными.

Определенные группы людей имеют более высокий риск развития умеренных и тяжелых осложнений гриппа. Эти группы включают детей младшего возраста, пожилых людей, беременных и лиц с хроническими заболеваниями.

В этой статье описаны некоторые возможные осложнения гриппа, а также варианты лечения, связанные с ними, пишет Medical News Today.

Осложнения гриппа

Осложнения от гриппа могут варьироваться от умеренных до тяжелых. В некоторых случаях они могут быть опасными для жизни.

Инфекции носовых пазух и уха

Вирус гриппа может вызвать воспаление и инфекцию носовых пазух или ушей.

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Симптомы инфекции носовых пазух включают:

слизь в горле

заложенность носа

насморк или мокрый нос

раздражение горла

зеленая или желтая слизь из носа

головные боли в передней части головы

чувствительность на лице, особенно в области носа

зуб или боль в верхней челюсти

неприятный запах изо рта

жар

усталость

Симптомы ушной инфекции включают:

ушная боль

зуд или раздражение в ухе

ощущение полноты или давления в ухе

выделения из уха

трудности со слухом

жар

Лечение

Варианты лечения инфекции носовых пазух или уха могут включать:

антибиотики

противоотечные средства

ушные капли с антибиотиком

болеутоляющие, такие как парацетамол или ибупрофен

увлажнители

Бронхит

Бронхит - это медицинский термин, обозначающий воспаление крупных дыхательных путей в легких. Состояние может быть краткосрочным (острым) или долгосрочным и рецидивирующим (хроническим). Вирус гриппа обычно вызывает острый бронхит из надежного источника.

Симптомы бронхита включают:

продуктивный кашель

хрипы или одышка

боль в груди или жжение

низкая температура

Лечение

В большинстве случаев острый бронхит проходит в течение нескольких недель без необходимости лечения.

Однако следующие домашние процедуры могут помочь выздоровлению или облегчить симптомы:

много отдыхать

пить много жидкости

прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП)

Обезвоживание

Грипп может вызывать различные симптомы, которые могут привести к потере жидкости и обезвоживанию.

Вот некоторые примеры этих симптомов:

жар

заложенность носа

потеря аппетита

рвота

понос

Симптомы обезвоживания включают:

темно-желтая моча

менее частое мочеиспускание

сухая кожа, рот или глаза

отсутствие слез у младенцев

Лечение

Больным гриппом следует пить много жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание.

Также восполнить потерянные электролиты помогут следующие варианты:

бульон

фруктовые соки

спортивные напитки

Людям с тяжелым обезвоживанием потребуется внутривенное (IV) введение жидкости в больнице.

Пневмония

Пневмония - это медицинский термин, обозначающий инфекцию в одном или обоих легких.

Вирус гриппа может проникнуть в легкие, вызывая вирусную пневмонию. Это также может вызвать вторичную или наложенную бактериальную инфекцию, которая приводит к бактериальной пневмонии.

Симптомы пневмонии включают:

кашель с выделением зеленой, желтой или кровянистой слизи

одышка или быстрое, поверхностное дыхание

грудная боль

неспособность сделать глубокий вдох

жар

тошнота и рвота

потеря аппетита

усталость

спутанность сознания

Лечение

Варианты лечения пневмонии зависят от типа пневмонии и степени ее тяжести.

Некоторые возможные варианты лечения включают:

антибиотики для лечения бактериальной пневмонии

болеутоляющие, такие как парацетамол и ибупрофен

отдых

жидкости

Людям, у которых развивается тяжелая пневмония, скорее всего, потребуется лечение в больнице. Например, им может потребоваться внутривенное вливание жидкости, кислород или помощь при дыхании с использованием аппарата искусственной вентиляции легких.

Воспаление сердца, мозга или мышц

В редких случаях вирус гриппа может вызвать инфекцию и воспаление мозга, сердца или мышц. Инфекция мозга или сердца может привести к серьезным и потенциально опасным для жизни осложнениям.

Энцефалит - это медицинский термин, обозначающий воспаление головного мозга. Симптомы могут включать:

Головная боль

спутанность сознания

проблемы со зрением

жар

припадки

Миокардит - это медицинский термин, обозначающий воспаление сердца. Симптомы могут включать:

грудная боль

учащенное сердцебиение

сбивчивое дыхание

боль в животе

отек ступней или ног

Миозит - это медицинский термин, обозначающий воспаление мышц. Симптомы могут включать:

мышечная слабость

болезненность мышц

отек мышц

трудности с выполнением повседневных задач, таких как:

лестница

вставание со стула

подъем или удержание предметов

Лечение

Некоторые потенциальные варианты лечения энцефалита и миокардита включают:

противовирусные препараты для борьбы с вирусными причинами, такими как герпес

антибиотики для борьбы с бактериальными причинами

инъекции стероидов для подавления тиммунная система и контроль воспаления

иммуноглобулинотерапия, при которой используются лекарства, помогающие контролировать иммунную систему.

Варианты лечения миозита включают:

кортикостероиды для подавления иммунной системы

НПВП, такие как ибупрофен и аспирин, для облегчения боли

физиотерапия для улучшения мышечной функции и подвижности

Сепсис

Сепсис - это крайний и потенциально опасный для жизни ответ иммунной системы на инфекцию. При сепсисе иммунная система выходит из строя и начинает атаковать здоровые клетки, ткани и органы тела.

Вирус гриппа может вызвать сепсис или вторичную бактериальную инфекцию, которая приводит к сепсису.

Некоторые возможные признаки и симптомы сепсиса включают:

необычно высокая или низкая температура

низкое кровяное давление

повышенная частота сердечных сокращений

сбивчивое дыхание

сильная боль или дискомфорт

психические изменения, такие как спутанность сознания или необычная сонливость

Лечение

Без своевременного лечения сепсис может привести к органной недостаточности и смерти.

Больному сепсисом требуется немедленная госпитализация. Они должны получить лечение антибиотиками, как только медицинский работник поставит диагноз.

Некоторым людям также может потребоваться помощь при дыхании с использованием аппарата ИВЛ или хирургическое вмешательство для удаления участков инфекции.

Ухудшение состояния здоровья

Грипп также может усугубить некоторые хронические заболевания, в том числе:

астма

сахарный диабет

болезнь сердца

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

Некоторые состояния также могут ослабить иммунную систему, что затрудняет борьбу с вирусом гриппа. Примеры этих состояний включают диабет и ВИЧ.

Наличие существующего заболевания также увеличивает риск развития осложнений от гриппа.

Лечение любых существующих состояний и прием противовирусных препаратов сразу после появления симптомов гриппа может уменьшить симптомы и помочь предотвратить осложнения.

Кто в опасности?

Определенные факторы, такие как возраст, прием лекарств и проблемы со здоровьем, могут повлиять на реакцию организма на вирус гриппа.

По данным надежного источника Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), люди из следующих групп подвержены повышенному риску развития осложнений гриппа:

люди старше 65 летдети младше 5 лет, особенно младше 2 лет

люди в возрасте до 19 лет, которые длительно принимают лекарства, содержащие аспирин или салицилатлюди, принимающие кортикостероиды или лекарства для подавления иммунной системы

беременные

CDC также отмечает, что следующие состояния здоровья также могут увеличить риск развития осложнений гриппа: