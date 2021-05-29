Грипп и его последствия: к каким осложнениям может привести болезнь

Вирус гриппа может вызвать воспаление и инфекцию носовых пазух или ушей.
Грипп - очень заразное респираторное заболевание. Помимо обычных симптомов, грипп может вызвать ряд возможных осложнений, некоторые из которых могут быть весьма опасными.
Определенные группы людей имеют более высокий риск развития умеренных и тяжелых осложнений гриппа. Эти группы включают детей младшего возраста, пожилых людей, беременных и лиц с хроническими заболеваниями.
В этой статье описаны некоторые возможные осложнения гриппа, а также варианты лечения, связанные с ними, пишет Medical News Today.
Осложнения гриппа
Осложнения от гриппа могут варьироваться от умеренных до тяжелых. В некоторых случаях они могут быть опасными для жизни.
Инфекции носовых пазух и уха
Вирус гриппа может вызвать воспаление и инфекцию носовых пазух или ушей.
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Симптомы инфекции носовых пазух включают:
- слизь в горле
- заложенность носа
- насморк или мокрый нос
- раздражение горла
- зеленая или желтая слизь из носа
- головные боли в передней части головы
- чувствительность на лице, особенно в области носа
- зуб или боль в верхней челюсти
- неприятный запах изо рта
- жар
- усталость
Симптомы ушной инфекции включают:
- ушная боль
- зуд или раздражение в ухе
- ощущение полноты или давления в ухе
- выделения из уха
- трудности со слухом
- жар
Лечение
Варианты лечения инфекции носовых пазух или уха могут включать:
- антибиотики
- противоотечные средства
- ушные капли с антибиотиком
- болеутоляющие, такие как парацетамол или ибупрофен
- увлажнители
Бронхит
Бронхит - это медицинский термин, обозначающий воспаление крупных дыхательных путей в легких. Состояние может быть краткосрочным (острым) или долгосрочным и рецидивирующим (хроническим). Вирус гриппа обычно вызывает острый бронхит из надежного источника.
Симптомы бронхита включают:
- продуктивный кашель
- хрипы или одышка
- боль в груди или жжение
- низкая температура
Лечение
В большинстве случаев острый бронхит проходит в течение нескольких недель без необходимости лечения.
Однако следующие домашние процедуры могут помочь выздоровлению или облегчить симптомы:
- много отдыхать
- пить много жидкости
- прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП)
Обезвоживание
Грипп может вызывать различные симптомы, которые могут привести к потере жидкости и обезвоживанию.
Вот некоторые примеры этих симптомов:
- жар
- заложенность носа
- потеря аппетита
- рвота
- понос
Симптомы обезвоживания включают:
- темно-желтая моча
- менее частое мочеиспускание
- сухая кожа, рот или глаза
- отсутствие слез у младенцев
Лечение
Больным гриппом следует пить много жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание.
Также восполнить потерянные электролиты помогут следующие варианты:
- бульон
- фруктовые соки
- спортивные напитки
Людям с тяжелым обезвоживанием потребуется внутривенное (IV) введение жидкости в больнице.
Пневмония
Пневмония - это медицинский термин, обозначающий инфекцию в одном или обоих легких.
Вирус гриппа может проникнуть в легкие, вызывая вирусную пневмонию. Это также может вызвать вторичную или наложенную бактериальную инфекцию, которая приводит к бактериальной пневмонии.
Симптомы пневмонии включают:
- кашель с выделением зеленой, желтой или кровянистой слизи
- одышка или быстрое, поверхностное дыхание
- грудная боль
- неспособность сделать глубокий вдох
- жар
- тошнота и рвота
- потеря аппетита
- усталость
- спутанность сознания
Лечение
Варианты лечения пневмонии зависят от типа пневмонии и степени ее тяжести.
Некоторые возможные варианты лечения включают:
- антибиотики для лечения бактериальной пневмонии
- болеутоляющие, такие как парацетамол и ибупрофен
- отдых
- жидкости
Людям, у которых развивается тяжелая пневмония, скорее всего, потребуется лечение в больнице. Например, им может потребоваться внутривенное вливание жидкости, кислород или помощь при дыхании с использованием аппарата искусственной вентиляции легких.
Воспаление сердца, мозга или мышц
В редких случаях вирус гриппа может вызвать инфекцию и воспаление мозга, сердца или мышц. Инфекция мозга или сердца может привести к серьезным и потенциально опасным для жизни осложнениям.
Энцефалит - это медицинский термин, обозначающий воспаление головного мозга. Симптомы могут включать:
- Головная боль
- спутанность сознания
- проблемы со зрением
- жар
- припадки
Миокардит - это медицинский термин, обозначающий воспаление сердца. Симптомы могут включать:
- грудная боль
- учащенное сердцебиение
- сбивчивое дыхание
- боль в животе
- отек ступней или ног
Миозит - это медицинский термин, обозначающий воспаление мышц. Симптомы могут включать:
- мышечная слабость
- болезненность мышц
- отек мышц
- трудности с выполнением повседневных задач, таких как:
- лестница
- вставание со стула
- подъем или удержание предметов
Лечение
Некоторые потенциальные варианты лечения энцефалита и миокардита включают:
- противовирусные препараты для борьбы с вирусными причинами, такими как герпес
- антибиотики для борьбы с бактериальными причинами
- инъекции стероидов для подавления тиммунная система и контроль воспаления
- иммуноглобулинотерапия, при которой используются лекарства, помогающие контролировать иммунную систему.
Варианты лечения миозита включают:
- кортикостероиды для подавления иммунной системы
- НПВП, такие как ибупрофен и аспирин, для облегчения боли
- физиотерапия для улучшения мышечной функции и подвижности
Сепсис
Сепсис - это крайний и потенциально опасный для жизни ответ иммунной системы на инфекцию. При сепсисе иммунная система выходит из строя и начинает атаковать здоровые клетки, ткани и органы тела.
Вирус гриппа может вызвать сепсис или вторичную бактериальную инфекцию, которая приводит к сепсису.
Некоторые возможные признаки и симптомы сепсиса включают:
- необычно высокая или низкая температура
- низкое кровяное давление
- повышенная частота сердечных сокращений
- сбивчивое дыхание
- сильная боль или дискомфорт
- психические изменения, такие как спутанность сознания или необычная сонливость
Лечение
Без своевременного лечения сепсис может привести к органной недостаточности и смерти.
Больному сепсисом требуется немедленная госпитализация. Они должны получить лечение антибиотиками, как только медицинский работник поставит диагноз.
Некоторым людям также может потребоваться помощь при дыхании с использованием аппарата ИВЛ или хирургическое вмешательство для удаления участков инфекции.
Ухудшение состояния здоровья
Грипп также может усугубить некоторые хронические заболевания, в том числе:
- астма
- сахарный диабет
- болезнь сердца
- хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
Некоторые состояния также могут ослабить иммунную систему, что затрудняет борьбу с вирусом гриппа. Примеры этих состояний включают диабет и ВИЧ.
Наличие существующего заболевания также увеличивает риск развития осложнений от гриппа.
Лечение любых существующих состояний и прием противовирусных препаратов сразу после появления симптомов гриппа может уменьшить симптомы и помочь предотвратить осложнения.
Кто в опасности?
Определенные факторы, такие как возраст, прием лекарств и проблемы со здоровьем, могут повлиять на реакцию организма на вирус гриппа.
По данным надежного источника Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), люди из следующих групп подвержены повышенному риску развития осложнений гриппа:
- люди старше 65 летдети младше 5 лет, особенно младше 2 лет
- люди в возрасте до 19 лет, которые длительно принимают лекарства, содержащие аспирин или салицилатлюди, принимающие кортикостероиды или лекарства для подавления иммунной системы
- беременные
CDC также отмечает, что следующие состояния здоровья также могут увеличить риск развития осложнений гриппа:
- астмахронические заболевания легких, такие как ХОБЛ или муковисцидоз
- ожирение
- метаболические нарушения, такие как диабет
- заболевания крови, такие как серповидноклеточная анемия
- болезни сердца и инсульт
- неврологические состояния
- хроническое заболевание почекзаболевания печени
- ВИЧ и СПИД
- рак