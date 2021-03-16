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Холестерин vs рыбий жир: можно ли употреблять добавку

16 марта 2021, 21:16

Рыбий жир - полезная добавка для организма.

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Необходимо с осторожрностью принимать рыбий жир и следить за уровнем холестерина / Фото: deccanchronicle.com

Нет никаких доказательств того, что рыбий жир полезен для снижения высокого уровня холестерина. Фактически, некоторые исследования показывают, что рыбий жир может повышать уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или "плохого" холестерина.

Этот вывод сделан из обзора в Pharmacy and Therapeutics.

Взаимосвязь между диетой, холестерином и болезнью сложна. В то время как рыбий жир может быть полезен для здоровья сердца для некоторых людей, человеку с высоким уровнем холестерина ЛПНП, возможно, придется выбрать другие формы омега-3.

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Что такое рыбий жир?

Рыбий жир - это жир, получаемый из жирной рыбы, такой как сельдь, скумбрия и лосось. Он доступен в жидком виде или в капсулах. Люди также могут получать его из своего рациона.

Многие люди принимают рыбий жир в качестве добавки из-за его содержания омега-3. Жирные кислоты омега-3 имеют ряд преимуществ для здоровья, в том числе:

  • снижение шансов сердечных заболеваний
  • легкое улучшение симптомов ревматоидного артрита
  • содействие росту плода во время беременности

Есть три основных типа омега-3. Каждый по-разному влияет на организм. Они есть:

  • эйкозапентаеновая кислота (EPA)
  • докозагексаеновая кислота (DHA)
  • альфа-линоленовая кислота (ALA)

Рыбий жир в основном содержит EPA и DHA, хотя точные дозировки могут значительно варьироваться в зависимости от того, из какого типа рыбьего жира был получен жир, а также бренда или производителя.

Рыбий жир полезен для холестерина?

Добавки рыбьего жира не снижают высокий уровень холестерина.

Существует два типа холестерина: ЛПНП или "плохой" холестерин и липопротеины высокой плотности (ЛПВП) или "хороший" холестерин.

В более раннем метаанализе 21 исследования исследователи обнаружили, что добавки с рыбьим жиром не помогают при высоком уровне холестерина ЛПНП. Фактически, в одном исследовании рыбий жир повышал уровень холестерина ЛПНП.

Когда исследователи индивидуально протестировали определенные жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, они обнаружили, что, хотя EPA не влияет на уровень холестерина, DHA увеличивает его.

Это говорит о том, что рыбий жир может быть вреден для людей с высоким уровнем холестерина.

Однако рыбий жир также повышает уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) или "хорошего" холестерина в организме и увеличивает размер частиц ЛПНП. Это полезно, потому что меньшие частицы ЛПНП связаны с повышенным риском атеросклероза, который может способствовать развитию стенокардии и сердечных приступов.

Из-за противоречивых данных людям, которые обеспокоены уровнем холестерина ЛПНП, может быть лучше поискать другие способы его снижения.

Другие способы снизить уровень холестерина

Есть несколько эффективных способов снизить уровень холестерина. К ним относятся:

Диетические изменения

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявляют, что диета является одним из факторов, повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Людям с высоким уровнем холестерина следует избегать употребления насыщенных жиров. Общие источники включают:

  • пальмовое масло
  • жирные куски мяса
  • молочные продукты, такие как сыр

Люди могут предпринять шаги, чтобы отказаться от этих продуктов и вместо этого отдать предпочтение здоровым альтернативам. CDC рекомендуют есть больше:

  • фрукты и овощи
  • цельнозерновые, такие как овес
  • фасоль и бобовые
  • постное мясо, например, курица
  • рыба и морепродукты
  • нежирные молочные продукты
  • ненасыщенные жиры, такие как оливковое масло или масло авокадо

Изменения в образе жизни

Человек также может снизить уровень холестерина с помощью ряда изменений образа жизни. К ним относятся:

  • регулярно заниматься спортом
  • бросить курить
  • ограниченить алкоголь
  • достижение или поддержание умеренной массы тела

Это могут быть большие изменения, но начать с малого и постепенно работать над достижением этих целей может помочь. CDC рекомендует заниматься с семьей, включать движения в свой распорядок дня и работать с врачом над составлением диеты и плана фитнеса, если это возможно.

Следует ли людям с высоким уровнем холестерина есть рыбу и морепродукты?

Большинству людей полезно употреблять жирную рыбу. В рекомендациях Министерства сельского хозяйства США по питанию для американцев на 2020–2025 годы большинству взрослых рекомендуется еженедельно съедать не менее 220 грамм рыбы и морепродуктов с низким содержанием ртути.

Однако, поскольку некоторые виды рыбы и морепродуктов содержат диетический холестерин, людям, которые пытаются контролировать свой уровень холестерина, возможно, следует быть более осторожными.

Благотворительная организация Соединенного Королевства Heart UK рекомендует людям, страдающим этой проблемой, поговорить с диетологом о том, что для них лучше всего.

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