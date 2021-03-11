Как распознать критический уровень холестерина

+-Высокий уровень холестерина обычно не вызывает никаких симптомов, за исключением некоторых случаев. / Фото: nahnews.org

Холестерин - важное вещество для организма. Однако при высоких уровнях это может быть фактором риска сердечного приступа и других сердечных заболеваний.

Обычные анализы крови могут помочь человеку определить, находится ли его уровень холестерина в пределах нормы. Чтобы снизить высокий уровень холестерина, врач может предложить изменить образ жизни или принять лекарства.

Симптомы повышенного холестерина

Высокий уровень холестерина обычно не вызывает никаких симптомов, за исключением случаев, когда уровень очень высок, и в этом случае человек может увидеть жирные бугорки на коже или серовато-белые круги в глазах.

По данным Национального института сердца, легких и крови (NHLBI), эти симптомы в основном возникают у людей с семейным анамнезом высокого холестерина.

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Липидная панель - это анализ крови, который показывает, есть ли у человека высокий уровень холестерина. Этот тест назначит врач.

Рекомендуемые расписания для этого теста следующие:

Взрослые в возрасте 20–65 лет должны проходить обследование каждые 5 лет.

Женщины в возрасте 55–65 лет должны проходить обследование каждые 1-2 года.

Мужчины в возрасте 45–65 лет также должны проходить тестирование каждые 1-2 года.

Людям с сердечными заболеваниями или семейным анамнезом с высоким уровнем холестерина следует чаще сдавать анализы.

Дети в возрасте 9–11 лет должны проходить скрининг и сдавать анализы каждые 5 лет.

Люди в возрасте 65 лет и старше должны проходить тестирование каждый год.

Что такое холестерин?

Холестерин - это восковое вещество, которое производит печень. Липопротеины переносят холестерин по телу. Организм использует холестерин для различных функций, включая переваривание пищи, выработку гормонов и выработку витамина D.

Существует два типа холестерина: липопротеины низкой плотности (ЛПНП) или "плохой" холестерин и липопротеины высокой плотности (ЛПВП) или "хороший" холестерин.

Если холестерин накапливается в артериях, это может привести к состоянию, называемому атеросклерозом. Это происходит, когда на стенках артерий образуются бляшки, которые могут сузить их и вызвать ограничение кровотока.

Что вызывает высокий холестерин?

Хотя холестерин необходим для хорошего здоровья, высокий уровень холестерина ЛПНП может увеличить риск инсульта и сердечного приступа.

Наличие определенных нездоровых привычек - наиболее частая причина высокого уровня холестерина. Эти привычки включают курение, малоподвижный образ жизни и нездоровую диету.

Некоторые другие факторы, которые могут способствовать повышению уровня холестерина, включают:

гены, унаследованные от родителя

некоторые заболевания, такие как хроническое заболевание почек и диабет

определенные лекарства, такие как стероиды, которые лечат воспалительные состояния

Как врачи диагностируют высокий уровень холестерина?

Врачи используют анализ крови, называемый липопротеиновой панелью или липидным профилем, для проверки уровня холестерина.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), тест измеряет следующие уровни:

Холестерин ЛПНП: он известен как плохой холестерин, потому что он накапливается в артериях и может привести к сердечному приступу или инсульту. Липопротеины - это молекулы, переносящие холестерин через кровь.

Холестерин ЛПВП: это называется хорошим холестерином, потому что он перемещает холестерин ЛПНП из артерий в печень.

Триглицериды: это самые распространенные жиры в организме. Если высокие уровни сочетаются либо с высокими уровнями ЛПНП, либо с низкими уровнями ЛПВП, человек может подвергаться повышенному риску сердечного приступа или инсульта.

Прежде чем давать рекомендации по лечению, врач рассмотрит факторы риска отдельных заболеваний, а также показатели холестерина.

Риски высокого холестерина

По данным CDC, несколько факторов могут увеличить риск высокого уровня холестерина.

В разделах ниже эти факторы рассматриваются более подробно.

История семьи

Семейная гиперхолестеринемия (СГ) - это генетическое заболевание, которое человек может унаследовать от мутировавших генов. Они могут получить ген от одного или обоих родителей. Состояние может привести к высокому уровню холестерина.

Могут быть и другие состояния, которые могут повлиять на уровень холестерина, например, если у члена семьи случился сердечный приступ в раннем возрасте.

Возраст и пол

Как правило, с возрастом возрастает риск получения нездорового холестерина.

Однако у женщин, как правило, уровень ЛПНП ниже, чем у мужчин, до наступления менопаузы, в то время как у мужчин любого возраста, как правило, уровень ЛПВП ниже, чем у женщин.

Состояние здоровья

В дополнение к СГ, некоторые другие состояния здоровья могут увеличить риск получения нездорового уровня холестерина. К ним относятся ожирение и диабет.

Ожирение связано с более высоким уровнем холестерина ЛПНП, более низким уровнем холестерина ЛПВП и более высоким уровнем триглицеридов.

Диабет увеличивает уровни ЛПНП и снижает уровни ЛПВП.

Образ жизни

Следующие привычки маy повышают риск получения нездорового уровня холестерина:

Курение: это может повредить кровеносные сосуды.

Недостаток упражнений: без достаточных упражнений у человека может развиться избыточный вес, что может повысить уровень холестерина.

Нездоровое питание: может способствовать повышению уровня холестерина.

Осложнения от повышенного холестерина

Высокий уровень холестерина и последующее накопление бляшек в артериях могут привести к атеросклерозу.

В свою очередь, атеросклероз увеличивает риск возникновения у человека следующих состояний:

Инсульт

Острое сердечно-сосудистое заболевание

Грудная боль

Ишемическая болезнь сердца

Заболевание периферических артерий, которое обычно поражает артерии ног и ступней.

Можно ли предотвратить высокий уровень холестерина?

Внесение определенных изменений в образ жизни обычно может помочь человеку снизить уровень холестерина ЛПНП или поддерживать здоровый уровень холестерина. Однако врач может также назначить лекарства, которые помогут контролировать состояние.

В следующих разделах эти параметры будут рассмотрены более подробно.

Изменения в образе жизни

Следующие изменения образа жизни могут помочь предотвратить высокий уровень холестерина ЛПНП:

Придерживайтесь здоровой диеты: этот тип диеты включает продукты, содержащие ненасыщенные жиры. Приняв здоровую диету, человек может снизить потребление транс- и насыщенных жиров, отмечает Американская кардиологическая ассоциация (AHA).

Бросайте курить: отказ от курения может снизить уровень плохого холестерина и повысить уровень хорошего холестерина, согласно AHA.

Регулярно выполняйте физические упражнения: AHA рекомендует заниматься физическими упражнениями средней интенсивности не менее 150 минут в неделю для снижения уровня холестерина и артериального давления.

Ограничьте потребление алкоголя: употребление алкоголя может повысить уровень триглицеридов и холестерина.Стремитесь к умеренному весу: согласно NHLBI, у большинства взрослых индекс массы тела (ИМТ) должен составлять от 18,5 до 24,9.

Если человеку поставили диагноз опасно высокого уровня холестерина, врач может назначить лекарства, такие как статины. Эти препараты могут снизить риск инсульта или сердечного приступа за счет снижения уровня холестерина.