Как снизить холестерин с помощью завтрака: два здоровых варианта

Апельсиновый сок и авокадо могут помочь снизить ваш уровень холестерина. / Фото pixabay.com

Высокий холестерин - это состояние, вызванное безрассудством человека в выборе продуктов питания и нездоровым образом жизни. Таким образом, уровни повышаются, и угроза сердечного приступа или инсульта, к сожалению, реальна.

Апельсиновый сок и авокадо могут помочь снизить ваш уровень холестерина.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США, изучались длительное употребление апельсинового сока и его способность снижать уровень холестерина ЛПНП.

В исследовании приняли участие 103 мужчины (18–66 лет) и 26 женщин (18–65 лет); все были сотрудниками фабрики по производству апельсинового сока, имевшей ежедневный доступ к бесплатному апельсиновому соку.

Результаты показали, что 41 процент людей потребляли две чашки (480 мл) апельсинового сока в день в течение как минимум двенадцати месяцев, в то время как 59 процентов добровольцев не потребляли апельсиновый сок.

Исследование пришло к выводу, что у постоянных потребителей апельсинового сока был более низкий уровень общего холестерина, холестерина ЛПНП и наблюдалось улучшение содержания фолиевой кислоты и витамина С в своем рационе.

Апельсиновый сок помогает с холестерином, собирая холестерин ЛПНП из артерий и доставляя его в печень, где он выводится наружу.

Было доказано, что употребление апельсинового сока снижает еще один фактор риска сердечных заболеваний - высокое кровяное давление.

В обзоре отмечается, что употребление фруктового сока эффективно снижает диастолическое артериальное давление (нижнее значение артериального давления) у взрослых.

Еще один продукт, который работает в пользу снижения уровня холестерина - авокадо. Авокадо очень питательный, он содержит витамин Е, калий, ниацин, мононенасыщенные жиры и растворимую клетчатку.

Пища для завтрака также содержит полезные минералы, такие как железо, медь и витамин B, фолиевую кислоту.

Было обнаружено, что диета, состоящая из авокадо (богатых мононенасыщенными жирными кислотами) с ограничением насыщенных жиров, значительно снижает уровень холестерина.

Данные показали, что диета без авокадо повышала уровень триацилглицерина.

Ненасыщенные жиры, которые содержатся в авокадо, считаются здоровыми типами жиров.

А в авокадо вообще нет холестерина.

И полиненасыщенные, и мононенасыщенные жиры могут помочь снизить уровень холестерина в крови, что делает авокадо полезной для сердца пищей.

Но преимущества авокадо в отношении холестерина выходят даже за рамки этого.

Чтобы снизить уровень холестерина, постарайтесь сократить употребление жирной пищи, особенно пищи, содержащей жир, называемый насыщенными жирами.

Насыщенные жиры повышают уровень холестерина ЛПНП - вредного типа холестерина, который склеивает внутреннюю часть ваших артерий.

Согласно NHS, насыщенные жиры можно найти в следующем:

• Мясные пироги, колбасы и жирное мясо

• Сливочное масло, сало и топленое масло

• Сливки и твердый сыр, например чеддер

• Торты и печенье

• Еда, содержащая кокосовое или пальмовое масло.

Вы по-прежнему можете есть продукты, содержащие более здоровый тип жира, называемый ненасыщенным.

Ненасыщенные жиры содержатся в растительной пище, такой как оливковое и растительное масло, орехи и семечки, а также в жирной рыбе.