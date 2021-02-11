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Холод может вызвать смертельное состояние - исследование

11 февраля 2021, 10:27

Риск сердечного приступа был наибольшим в дни, когда температура была ниже нуля.

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Риск сердечного приступа был наибольшим в дни, когда температура была ниже нуля. / 1zoom.ru

В исследовательской статье, опубликованной в JAMA Cardiology, были проанализированы данные 274 000 человек, проживающих в Швеции.

Было установлено, что риск сердечного приступа был наибольшим в дни, когда температура была ниже нуля.

Другое исследование, опубликованное в PLOS One, показало, что зимой на 31 процент больше случаев сердечного приступа по сравнению с самыми теплыми месяцами в году.

Британский фонд сердца (BHF) добавил, что зимой "кровеносные сосуды сужаются".

Это сделано для того, чтобы сердце могло "сконцентрироваться на перекачивании крови в мозг и другие важные органы".

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Благотворительная организация сообщила: "Холод также может увеличить риск образования тромбов, что может привести к сердечному приступу или инсульту".

Сгустки крови

Национальная служба здравоохранения объяснила, что образование тромбов, также известных как тромбоз глубоких вен (ТГВ), "может быть очень серьезным заболеванием и требует быстрого лечения".

Симптомы тромба

  • Пульсирующая или схваткообразная боль, отек, покраснение и тепло в ноге или руке
  • Внезапная одышка, резкая боль в груди (может усилиться при вдохе)
  • Кашель или кашель с кровью
  • Любые симптомы опасного для жизни состояния требуют, чтобы вы звонили в скорую помощь.

Тромб обычно возникает в вене на ноге, что может привести к спазматической боли, отеку и нагреванию кожи вокруг болезненной области.

Люди, более подверженные риску ТГВ:

  • Старше 60 лет
  • Имеют избыточный вес
  • Курят
  • Имели такую проблему раньше
  • Прием противозачаточных таблеток
  • Рак или сердечная недостаточность
  • Варикозное расширение вен

Национальная служба здравоохранения рекомендует людям сохранять здоровый вес, оставаться активными и пить много жидкости, чтобы предотвратить образование тромбов.

Рекомендуется не сидеть долгое время, вместо этого вам нужно вставать и двигаться каждый час.

Национальное агентство здравоохранения добавило, что скрещивать ноги сидя - не лучшая практика, поскольку это может ограничить кровоток.

Кроме того, крайне важно не курить и не употреблять много алкоголя, - заявили профессиональные медики.

Поскольку холодная погода может увеличить риск образования тромбов, сердечного приступа или инсульта, этой зимой имеет смысл согреться.

BHF посоветовал воспользоваться грелкой и одеялами в помещении.

Кроме того, "несколько тонких слоев помогут вам согреться, чем один толстый".

Также важно оставаться активным в помещении и часто перемещаться, чтобы избежать озноба.

Более того, регулярные горячие блюда и напитки могут "дать вашему телу энергию, необходимую для сохранения тепла".

Благотворительная организация добавила, что при выходе на улицу полезно надевать шарфы, шапки и перчатки.

Тем, кто страдает стенокардией (т. е. Болью в груди), рекомендуется свободно носить шарф вокруг рта и носа.

Это поможет вам вдохнуть более теплый воздух, что поможет уменьшить симптомы заболевания.

здоровье
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