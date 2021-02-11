Холод может вызвать смертельное состояние - исследование

Риск сердечного приступа был наибольшим в дни, когда температура была ниже нуля. / 1zoom.ru

В исследовательской статье, опубликованной в JAMA Cardiology, были проанализированы данные 274 000 человек, проживающих в Швеции.

Было установлено, что риск сердечного приступа был наибольшим в дни, когда температура была ниже нуля.

Другое исследование, опубликованное в PLOS One, показало, что зимой на 31 процент больше случаев сердечного приступа по сравнению с самыми теплыми месяцами в году.

Британский фонд сердца (BHF) добавил, что зимой "кровеносные сосуды сужаются".

Это сделано для того, чтобы сердце могло "сконцентрироваться на перекачивании крови в мозг и другие важные органы".

Читайте такжеСколько нужно пить кофе, чтобы защитить сердце от опасных болезней

Благотворительная организация сообщила: "Холод также может увеличить риск образования тромбов, что может привести к сердечному приступу или инсульту".

Сгустки крови

Национальная служба здравоохранения объяснила, что образование тромбов, также известных как тромбоз глубоких вен (ТГВ), "может быть очень серьезным заболеванием и требует быстрого лечения".

Симптомы тромба

Пульсирующая или схваткообразная боль, отек, покраснение и тепло в ноге или руке

Внезапная одышка, резкая боль в груди (может усилиться при вдохе)

Кашель или кашель с кровью

Любые симптомы опасного для жизни состояния требуют, чтобы вы звонили в скорую помощь.

Тромб обычно возникает в вене на ноге, что может привести к спазматической боли, отеку и нагреванию кожи вокруг болезненной области.

Люди, более подверженные риску ТГВ:

Старше 60 лет

Имеют избыточный вес

Курят

Имели такую проблему раньше

Прием противозачаточных таблеток

Рак или сердечная недостаточность

Варикозное расширение вен

Национальная служба здравоохранения рекомендует людям сохранять здоровый вес, оставаться активными и пить много жидкости, чтобы предотвратить образование тромбов.

Рекомендуется не сидеть долгое время, вместо этого вам нужно вставать и двигаться каждый час.

Национальное агентство здравоохранения добавило, что скрещивать ноги сидя - не лучшая практика, поскольку это может ограничить кровоток.

Кроме того, крайне важно не курить и не употреблять много алкоголя, - заявили профессиональные медики.

Поскольку холодная погода может увеличить риск образования тромбов, сердечного приступа или инсульта, этой зимой имеет смысл согреться.

BHF посоветовал воспользоваться грелкой и одеялами в помещении.

Кроме того, "несколько тонких слоев помогут вам согреться, чем один толстый".

Также важно оставаться активным в помещении и часто перемещаться, чтобы избежать озноба.

Более того, регулярные горячие блюда и напитки могут "дать вашему телу энергию, необходимую для сохранения тепла".

Благотворительная организация добавила, что при выходе на улицу полезно надевать шарфы, шапки и перчатки.

Тем, кто страдает стенокардией (т. е. Болью в груди), рекомендуется свободно носить шарф вокруг рта и носа.

Это поможет вам вдохнуть более теплый воздух, что поможет уменьшить симптомы заболевания.