Холод может вызвать смертельное состояние - исследование

Риск сердечного приступа был наибольшим в дни, когда температура была ниже нуля.
В исследовательской статье, опубликованной в JAMA Cardiology, были проанализированы данные 274 000 человек, проживающих в Швеции.
Было установлено, что риск сердечного приступа был наибольшим в дни, когда температура была ниже нуля.
Другое исследование, опубликованное в PLOS One, показало, что зимой на 31 процент больше случаев сердечного приступа по сравнению с самыми теплыми месяцами в году.
Британский фонд сердца (BHF) добавил, что зимой "кровеносные сосуды сужаются".
Это сделано для того, чтобы сердце могло "сконцентрироваться на перекачивании крови в мозг и другие важные органы".
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Благотворительная организация сообщила: "Холод также может увеличить риск образования тромбов, что может привести к сердечному приступу или инсульту".
Сгустки крови
Национальная служба здравоохранения объяснила, что образование тромбов, также известных как тромбоз глубоких вен (ТГВ), "может быть очень серьезным заболеванием и требует быстрого лечения".
Симптомы тромба
- Пульсирующая или схваткообразная боль, отек, покраснение и тепло в ноге или руке
- Внезапная одышка, резкая боль в груди (может усилиться при вдохе)
- Кашель или кашель с кровью
- Любые симптомы опасного для жизни состояния требуют, чтобы вы звонили в скорую помощь.
Тромб обычно возникает в вене на ноге, что может привести к спазматической боли, отеку и нагреванию кожи вокруг болезненной области.
Люди, более подверженные риску ТГВ:
- Старше 60 лет
- Имеют избыточный вес
- Курят
- Имели такую проблему раньше
- Прием противозачаточных таблеток
- Рак или сердечная недостаточность
- Варикозное расширение вен
Национальная служба здравоохранения рекомендует людям сохранять здоровый вес, оставаться активными и пить много жидкости, чтобы предотвратить образование тромбов.
Рекомендуется не сидеть долгое время, вместо этого вам нужно вставать и двигаться каждый час.
Национальное агентство здравоохранения добавило, что скрещивать ноги сидя - не лучшая практика, поскольку это может ограничить кровоток.
Кроме того, крайне важно не курить и не употреблять много алкоголя, - заявили профессиональные медики.
Поскольку холодная погода может увеличить риск образования тромбов, сердечного приступа или инсульта, этой зимой имеет смысл согреться.
BHF посоветовал воспользоваться грелкой и одеялами в помещении.
Кроме того, "несколько тонких слоев помогут вам согреться, чем один толстый".
Также важно оставаться активным в помещении и часто перемещаться, чтобы избежать озноба.
Более того, регулярные горячие блюда и напитки могут "дать вашему телу энергию, необходимую для сохранения тепла".
Благотворительная организация добавила, что при выходе на улицу полезно надевать шарфы, шапки и перчатки.
Тем, кто страдает стенокардией (т. е. Болью в груди), рекомендуется свободно носить шарф вокруг рта и носа.
Это поможет вам вдохнуть более теплый воздух, что поможет уменьшить симптомы заболевания.