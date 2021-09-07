Идеальная осенняя тренировка на улице: звездный тренер показал на видео 7 крутых упражнений

Спорт на улице укрепляет не только физическое здоровье, он и оказывает эмоциональную поддержку.
Тренироваться на улице летом проблематично по причине жары, которая не спадает даже ночью. Осенью все меняется – это, пожалуй, самое подходящее время, чтобы начать или возобновить тренировки на свежем воздухе.
Фитнес-тренер селебрити и профессиональных спортсменов Андрей Хомицкий на своей страничке в Инстаграм показал энергичный сет упражнений для осеннего сезона. Смотрите упражнения на видео и повторяйте за тренером.
Комплекс упражнений для тренировки под открытым небом
- выпады с хлопаньем в ладоши под коленом: 15 секунд;
- выпады в прыжке + поворот: 15 секунд;
- бег на месте + присест: 15 секунд;
- выталкивания одной ногой: 15 секунд;
- скрестные выпады с отводом ноги: 15 секунд;
- присест с махом: 15 секунд;
- выпады назад с ударом: 15 секунд.
Как выполнять тренировку
- В упражнениях, где тренер работает одной ногой и указано 15 секунд, не забывайте отрабатывать по истечению времени и второй ногой тоже 15 секунд.
- Выполняйте упражнение за упражнением с достаточным количеством отдыха (до полного восстановления).
- Тем, кто только начал тренироваться, можно выполнить два таких круга.
- Тем, кто опытнее в тренировках, можно выполнить первый круг 15 секунд каждое упражнение, а на втором круге – по 20 секунд.
Удачной тренировки!
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Автор: Денис Пономаренко