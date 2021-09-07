Идеальная осенняя тренировка на улице: звездный тренер показал на видео 7 крутых упражнений

7 упражнений для осенней тренировки / Pixabay

Тренироваться на улице летом проблематично по причине жары, которая не спадает даже ночью. Осенью все меняется – это, пожалуй, самое подходящее время, чтобы начать или возобновить тренировки на свежем воздухе.

Фитнес-тренер селебрити и профессиональных спортсменов Андрей Хомицкий на своей страничке в Инстаграм показал энергичный сет упражнений для осеннего сезона. Смотрите упражнения на видео и повторяйте за тренером.

Комплекс упражнений для тренировки под открытым небом

выпады с хлопаньем в ладоши под коленом: 15 секунд;

15 секунд; выпады в прыжке + поворот: 15 секунд;

15 секунд; бег на месте + присест: 15 секунд;

15 секунд; выталкивания одной ногой: 15 секунд;

15 секунд; скрестные выпады с отводом ноги: 15 секунд;

15 секунд; присест с махом: 15 секунд;

15 секунд; выпады назад с ударом: 15 секунд.

Как выполнять тренировку

В упражнениях, где тренер работает одной ногой и указано 15 секунд, не забывайте отрабатывать по истечению времени и второй ногой тоже 15 секунд.

Выполняйте упражнение за упражнением с достаточным количеством отдыха (до полного восстановления).

Тем, кто только начал тренироваться, можно выполнить два таких круга.

Тем, кто опытнее в тренировках, можно выполнить первый круг 15 секунд каждое упражнение, а на втором круге – по 20 секунд.

Удачной тренировки!

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