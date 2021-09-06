Топ-3 простых и эффективных упражнений для красивой осанки: видео тренировки

Для этого нужно выполнять комплекс упражнений с резиновой петлей. Только одна петля поможет вам качественно обработать широкие мышцы спины.
Далеко не каждый может заметить собственную сутулость и постоянно контролировать спину. А дабы держать её ровно, нужно приложить ощутимые усилия. К счастью, этого можно избежать и добиться идеальной осанки, если ежедневно уделять хоть немного времени специальному комплексу упражнений.
Так, фитнесс-тренер Кирилл Торос показал наглядно, как укрепить спину и сделать ее красивой. Для этого нужно выполнять комплекс упражнений с резиновой петлей. Только одна петля поможет вам качественно обработать широкие мышцы спины.
Тренировка для красивой спины
- Тяга петли, лежа на боку: по 12 повторений на каждую руку;
- Тяга в положении "лодочка"; 12 повторений;
- Тяга в наклоне: 12 повторений.
Как выполнять тренировку
- Упражнения делайте одно за другим;
- Количество подходов на одно упражнение – 3;
- Количество повторений за один подход – 12;
- Отдых между подходами – 60 секунд
Смотрите упражнения на видео и повторяйте за тренером.
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Автор: Денис Пономаренко