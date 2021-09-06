Топ-3 простых и эффективных упражнений для красивой осанки: видео тренировки

Упражнения для укрепления спины / Фото sunny7.ua

Далеко не каждый может заметить собственную сутулость и постоянно контролировать спину. А дабы держать её ровно, нужно приложить ощутимые усилия. К счастью, этого можно избежать и добиться идеальной осанки, если ежедневно уделять хоть немного времени специальному комплексу упражнений.

Так, фитнесс-тренер Кирилл Торос показал наглядно, как укрепить спину и сделать ее красивой. Для этого нужно выполнять комплекс упражнений с резиновой петлей. Только одна петля поможет вам качественно обработать широкие мышцы спины.

Тренировка для красивой спины

Тяга петли, лежа на боку: по 12 повторений на каждую руку;

Тяга в положении "лодочка"; 12 повторений;

Тяга в наклоне: 12 повторений.

Как выполнять тренировку

Упражнения делайте одно за другим;

Количество подходов на одно упражнение – 3;

Количество повторений за один подход – 12;

Отдых между подходами – 60 секунд

Смотрите упражнения на видео и повторяйте за тренером.

Ранее звездный тренер Андрей Хомицкий показал на видео 7 крутых упражнений, благодаря которым даже самые ленивые смогут получить желанные кубики.