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Интуитивное питание: что нужно знать о новой анти-диете

27 января 2021, 14:01

Интуитивное питание заключается в том, чтобы прислушиваться к своему телу.

Диета
Интуитивное питание заключается в том, чтобы прислушиваться к своему телу./ Pixabay

Интуитивное питание - отличный способ изменить ваше отношение к еде без необходимости подсчитывать калории или исключать определенные продукты из своего рациона.

Интуитивное питание заключается в том, чтобы прислушиваться к своему телу и принимать пищу в соответствии с его потребностями. Основное внимание в интуитивном питании уделяется не потере веса, а внимательности.

Вот что вам нужно знать об интуитивном питании и о том, как это делать.

Что такое интуитивное питание?

Интуитивное питание предполагает прием пищи, когда вы физически голодны, и прекращение, когда чувствуете сытость. По сути, это побуждает вас прислушиваться к своему телу, чтобы определять свои пищевые привычки, - говорит Эрин Холли, доктор медицинских наук, диетолог в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо, которую цитирует Insider.

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"Принципы интуитивного питания помогут вам воссоединиться с этой врожденной способностью есть, и другие факторы не будут мешать вам, и диктовать, что, когда и сколько нужно есть", - говорит Холли.

Практика интуитивного питания основана на книге "Интуитивное питание", написанной Эвелин Трибол и Элиз Реш, зарегистрированными диетологами. .

Согласно книге, существует 10 принципов интуитивного питания.

Откажитесь от диетического мышления: избегайте диет, способствующих снижению веса и культуре питания.

Уважайте свой голод: слушайте свое тело и ешьте, когда вы физически голодны.

Смиритесь с едой: не испытывайте чувство вины из-за того, что вы едите менее полезную пищу.

Бросьте вызов продовольственной полиции: игнорируйте тех, кто говорит, что определенные продукты являются "хорошими" или "плохими", даже если этот голос исходит изнутри.

Откройте для себя фактор удовлетворения: ешьте то, что вам нравится, и позвольте себе почувствовать удовлетворение.

Почувствуйте свою сытость: перестаньте есть, когда вам сытно, и обратите внимание на свою сытость во время еды.

Справляйтесь со своими эмоциями с добротой: используйте здоровые, добрые способы справиться с отрицательными эмоциями, а не эмоциональное питание.

Уважайте свое тело: уважайте свое тело таким, какое оно есть.

Движение - почувствуйте разницу: перестаньте думать об упражнениях как о способе сжигания калорий, а вместо этого по-настоящему заметьте, каково это - двигаться.

Уважайте свое здоровье - щадящее питание: выбирайте продукты, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо.

В отличие от традиционной диеты, интуитивное питание не является запретным. Нет никаких ограничений в отношении конкретных продуктов или подсчета калорий.

"Это не диета. На самом деле речь идет об изменении вашего отношения к еде и об увеличении осведомленности и сонастроенности со своим собственным телом и едой в ответ на это", - говорит Холли.

Кроме того, интуитивное питание предполагает более целостный подход к здоровому образу жизни.

"Общая идея этих принципов заключается в том, что сложные и ограничивающие диеты, как правило, терпят неудачу, и самая важная цель - сосредоточиться на здоровом питании и образе жизни", - говорит Артур Виана, доктор медицины, клинический директор программы метаболического здоровья и снижения веса в Йельском университете.

Например, Виана говорит, что интуитивное питание позволяет вам ценить пищу, которая вам нравится, что вам, возможно, не разрешат есть, когда вы придерживаетесь предварительно составленных или модных диет.

Кроме того, Виана говорит, что интуитивное питание действительно основано на том, чтобы прислушиваться к собственному телу, особенно к сигналам, которые оно дает вам, связанным с голодом и сытостью, а также к тому, как вы реагируете на эмоции, и к роли еды в вашей жизни.

Польза для здоровья от интуитивного питания

Мета-анализ 26 исследований 2014 года показал, что интуитивное питание - отличный способ поддерживать вес и, возможно, улучшить показатели здоровья, такие как артериальное давление и уровень холестерина.

Кроме того, Виана говорит, что интуитивное питание связано с улучшением образа тела, а также используется для лечения и предотвращения пищевых расстройств, таких как переедание.

Другой обзор 20 исследований, проведенный в 2014 году, показал, что интуитивное питание было связано с положительными психологическими преимуществами, включая повышение самооценки и качества жизни, а также уменьшение депрессии и беспокойства.

Как практиковать интуитивное питание

Есть несколько действенных способов практиковать интуитивное питание. Вот несколько советов:

Доверяйте своему телу, когда оно говорит вам, что хочет есть: обращайте внимание на то, когда ваше тело голодно, и кормите его надлежащим образом и постоянно, - говорит Холли.

Не зацикливайтесь на цифрах: помните, что вес и ИМТ (индекс массы тела) - это просто числа, и что вместо этого вы должны сосредоточиться на общем состоянии здоровья, - говорит Виана.

Не придайте еде моральную ценность: помните, что вы неплохо питаетесь определенными продуктами, - говорит Холли.

"Не переусердствуйте: ешьте только тогда, когда голодны, и прекращайте есть, когда наелись", - говорит Виана.

Обязательно выполняйте упражнения: Виана рекомендует заниматься упражнениями средней интенсивности не менее 30 минут 5 раз в неделю.

Не пропускайте приемы пищи, чтобы "оставить место" для еды побольше: Холли говорит, что это заставит вас переедать - и вы не будете следовать принципу утоления голода.

Не забывайте проверять свои эмоции: Виана советует думать о том, почему вы едите то, что едите, и как это заставляет вас чувствовать.Наслаждайтесь едой: выберите, чтобы поесть - говорит Холли.

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