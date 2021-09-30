Известный педиатр указал на главную опасность зеленки

Комаровский рассказал о зеленке / Скриншот

Старшее поколении конечно же помнит, что ранее раны в обязательном порядке обрабатывали либо йодом, либо зеленкой.

В то же время, известный врач-педиатр Евгений Комаровский заявляет, что бриллиантовая зелень к медицине не имеет абсолютно никакого отношения, пишет segodnya.

Во всём мире зеленска уже давно не используется в связи с тем, что не доказаны её антисептические свойства.

Педиатр убеждён в том, что давно пора прекратить производство и продажу зеленки. И даже при ветрянке она не лечит. Мамы, которые мажут при этой болезни прыщики зеленкой, ошибаются: так делать не стоит.

Более того, зелёнка высушивает кожу ребёнка вплоть до того, что можно получить ожог.

Реклама

Ранее доктор и педиатр Евгений Комаровский рассказал, при каких ранах и порезах нужно немедленно бежать к врачу - в основном речь идет о серьезных повреждениях, требующих наложения швов, но в некоторых случаях даже маленькая ранка - повод обратиться за медицинской помощью.

Читайте такжеСтало известно, сколько стоит прием у доктора Комаровского

Главред писал о том, что в школах необходимо отменить уроки физкультуры, которые существуют в нынешнем виде, заявил известный врач – педиатр Евгений Комаровский.

Вместо них для учащихся нужно ввести занятие спортом после уроков, подчеркнул он. Врач уверен в том, что ученики должны ежедневно иметь по 40 минут физической нагрузки.