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Кабачки - недооцененный овощ: кому и почему их обязательно нужно кушать

11 июля 2021, 03:50

Кабачки - дешевый и доступный овощ. Из них можно приготовить множество полезных и вкусных блюд.

Цукини, кабачки
Кабачки несомненно должны быть в летнем рационе питания / Pixabay

Кабачок – дешевый и очень вкусный овощ. Из него можно приготовить множество блюд. Кабачки можно запекать с сыром, готовить на гриле и на пару, добавлять в лечо, рататуй, запеканку. Они являются отличной основой для супов и полезным гарниром к мясным блюдам. Их также фаршируют, готовят овощные спагетти, блины.

При этом диетолог Светлана Фус отметила, что многие недооценивают кабачки, и рассказала в Facebook, чем же полезен этот овощ для здоровья.

Кабачки – польза

Кабачки полезны для зрения. Это овощ богат каротиноидами лютеином и его изомером зеаксантином (в 100 г - 35,4% от дневной нормы). Эти вещества способны накапливаться в тканях глаза и обеспечивать эффективную защиту зрения.

Много каротина в цуккини (разновидности кабачков), особенно в желтых плодах. Есть в нем аскорбиновая и фолиевая кислоты - соответственно 17% и 4-5% от суточной потребности.

Мякоть кабачка не содержит крахмал. В малых количествах находится сахароза в 100 г - 0,05 г, поэтому его употребление не вызывает всплесков глюкозы в крови.

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Кабачок содержит калий - 11% суточной потребности в 100 г.

"Для нормальной работы организма в его клетках должна быть достаточная концентрация ионов калия, но они в большом количестве выводятся с мочой. Поэтому их запас необходимо постоянно пополнять", - отметила диетолог.

В кабачке содержатся пищевые волокна и вода, которые необходимы для нормальной работы кишечника.

"Это особенно важно для людей, которые мало двигаются, ведут сидячий образ жизни. Положительно действует клетчатка и на микрофлору кишечника - увеличивает количество полезных бактерий и подавляет рост условно патогенных. Кроме того клетчатка связывает холестерин и желчные кислоты в кишечнике и выводит их из организма. Тем самым уменьшаются риски атеросклероза и образования камней в желчном пузыре", - сообщила эксперт.

Кабачки - калорийность

Те люди, которые следят за весом и считают калории, могут не беспокоиться. Кабачки - очень диетический продукт. В 100 г овоща всего 24 калории.

Какие кабачки покупать

Покупать кабачки стоит размером поменьше, лучше есть молодые плоды, посоветовала диетолог.

"Тогда их кожура мягкая, мякоть сочная и белая, а семена еще не затвердели. Такие кабачки вкусные, имеют больше полезных веществ. Пищевая ценность перезревшего кабачка падает. Их мякоть становится твердой, теряет сочность, такие кабачки сложно очищать", - рассказала эксперт.

Кому нужно включать кабачки в рацион

Кабачки - дешевый и доступный овощ. Из них можно приготовить множество полезных и вкусных блюд. Поскольку мякоть кабачка мягкая и нежная, его можно включать в рацион детей уже с шести месяцев. По этой же причине его активно должны кушать беременные, пожилые люди, люди, у которых есть проблемы с кишечником.

К употреблению этого овоща практически нет противопоказаний, необходимо лишь следить за реакцией организма на этот продукт.

Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус сообщила, что овощи, фрукты и ягоды разных цветов защищают организм от различных проблем. Свойства овощей, фруктов и ягод зависят от того, какие вещества в них содержатся.

здоровье кабачки Светлана Фус
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