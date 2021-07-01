Польза овощей, фруктов и ягод по цветам: от чего могут защитить

По цвету ягод, фруктов и овощей можно понять, от чего они способны защитить организм, поделилась эксперт / УНИАН

Диетолог Светлана Фус сообщила, что овощи, фрукты и ягоды разных цветов защищают организм от различных проблем. Свойства овощей, фруктов и ягод зависят от того, какие вещества в них содержатся.

В голубых и фиолетовых овощах, фруктах и ягодах есть антоцианы, в красных – ликопин, в желтых или оранжевых – бета-каротин, в коричневых или белых – аллицин, а в зеленых – хлорофилл, написала эксперт в Instagram.

Фус также объяснила, от каких проблем могут защитить овощи, фрукты и ягоды разных цветов.

Польза овощей, фруктов и ягод разных цветов:

Благодаря зеленым уменьшается риск онкологических заболеваний, клеточное дыхание становится более активным;

Коричневые или белые обладают антибактериальными свойствами, снижают риск заболеваний сердца и сосудов, а также улучшают память;

Желтые или оранжевые улучшают здоровье глаз и укрепляют иммунитет;

Красные снижают риск развития рака и защищают сердце;

Голубые или фиолетовые приводят в норму уровень холестерина и кровяное давление, снижают риск развития рака желудка и болезней сердца.

Ранее Светлана Фус поделилась, что в день человеку необходимо 400 г овощей и 200 г фруктов. На протяжении дня не советуют есть более 400 г ягод, поскольку может начаться диарея или аллергия.

Справка. Антоцианы – это краситель фиолетового, красного и синего цветов, который содержится в растительных клетках, сообщает Википедия. Бэта-каротин, ликопин, хлорофилл – это пигменты, которые определяют цвет плодов некоторых растений.

Аллицином называют органическое соединение.