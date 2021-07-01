Польза овощей, фруктов и ягод по цветам: от чего могут защитить

Плоды красного цвета могут снизить риск развития рака, отметила эксперт.
Диетолог Светлана Фус сообщила, что овощи, фрукты и ягоды разных цветов защищают организм от различных проблем. Свойства овощей, фруктов и ягод зависят от того, какие вещества в них содержатся.
В голубых и фиолетовых овощах, фруктах и ягодах есть антоцианы, в красных – ликопин, в желтых или оранжевых – бета-каротин, в коричневых или белых – аллицин, а в зеленых – хлорофилл, написала эксперт в Instagram.
Фус также объяснила, от каких проблем могут защитить овощи, фрукты и ягоды разных цветов.
Польза овощей, фруктов и ягод разных цветов:
- Благодаря зеленым уменьшается риск онкологических заболеваний, клеточное дыхание становится более активным;
- Коричневые или белые обладают антибактериальными свойствами, снижают риск заболеваний сердца и сосудов, а также улучшают память;
- Желтые или оранжевые улучшают здоровье глаз и укрепляют иммунитет;
- Красные снижают риск развития рака и защищают сердце;
- Голубые или фиолетовые приводят в норму уровень холестерина и кровяное давление, снижают риск развития рака желудка и болезней сердца.
Ранее Светлана Фус поделилась, что в день человеку необходимо 400 г овощей и 200 г фруктов. На протяжении дня не советуют есть более 400 г ягод, поскольку может начаться диарея или аллергия.
Справка. Антоцианы – это краситель фиолетового, красного и синего цветов, который содержится в растительных клетках, сообщает Википедия. Бэта-каротин, ликопин, хлорофилл – это пигменты, которые определяют цвет плодов некоторых растений.
Аллицином называют органическое соединение.