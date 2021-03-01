УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как быстро понизить уровень холестерина: легкие способы

1 марта 2021, 08:26

Человек, желающий быстро снизить уровень холестерина, может следовать нескольким основным принципам здоровья.

Холестерин
Человек, желающий быстро снизить уровень холестерина, может следовать нескольким основным принципам здоровья. / Journal.spotonline

Несколько ключевых изменений в диете и образе жизни могут помочь человеку со временем естественным образом снизить уровень холестерина. Мгновенного исправления нет, но некоторые люди могут заметить изменения в течение нескольких недель.

В некоторых случаях человеку могут потребоваться лекарства, которые помогут снизить уровень холестерина или контролировать другие факторы риска.

Однако, даже если человек принимает лекарства, ему все равно важно внести изменения, которые помогут повысить уровень холестерина и снизить риск побочных эффектов, сообщает Medical News Today.

Читайте такжеКофе и холестерин: риски, преимущества и другие факты

Как снизить уровень холестерина

Человек, желающий быстро снизить уровень холестерина, может следовать нескольким основным принципам здоровья.

К ним относятся регулярные упражнения и сосредоточение внимания на диете, богатой растительной пищей и низким содержанием рафинированных продуктов и некоторых типов жиров.

Что такое холестерин?

В организме печень производит холестерин, который представляет собой восковое вещество. Молекулы холестерина циркулируют в крови.

Печень производит весь необходимый организму холестерин, поэтому человеку не нужно употреблять холестерин в своем рационе.

Сам по себе холестерин неплохой. Холестерин в крови играет важную роль в создании клеток.

Диетический холестерин

Другие источники холестерина поступают с пищей. Диетический холестерин присутствует только в продуктах животного происхождения, таких как мясо и жирные молочные продукты.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают, что эксперты рекомендуют употреблять как можно меньше диетического холестерина.

Это связано с тем, что добавление большего количества диетических источников холестерина добавляет больше этого соединения в организм и кровоток, что увеличивает уровень холестерина в организме человека.

Измерение уровня холестерина в крови

При измерении уровня холестерина врачи оценивают четыре маркера в крови человека:

Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП): "плохой" холестерин. Более низкий уровень ЛПНП может быть хорошим показателем здоровья и более низким риском заболеваний.

Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП): полезный холестерин. Низкий уровень холестерина ЛПВП может быть фактором риска для других проблем, а более высокое количество ЛПВП может указывать на здоровье.

Триглицериды крови: распространенный тип жира в крови. Более высокие уровни могут означать, что у человека повышенный риск некоторых проблем, особенно когда у него также есть другие факторы риска, такие как низкий уровень холестерина ЛПВП.

Общий холестерин: это число учитывает уровни триглицеридов в крови и холестерина ЛПНП и ЛПВП.

Врачи будут использовать все эти числа в контексте общего состояния здоровья человека и других факторов риска, чтобы определить его риск сердечных заболеваний и инсульта.

Зачем понижать холестерин?

Высокий уровень холестерина играет определенную роль в ухудшении здоровья сердца.

По мере того как в крови циркулирует больше холестерина, сердцу становится труднее перекачивать эту кровь должным образом. Этот холестерин также может способствовать накоплению бляшек в артериях, повышая риск атеросклероза.

Высокий уровень холестерина подвергает человека риску сердечных заболеваний, а также сердечного приступа и инсульта.

Диетические изменения

Холестерин во многом зависит от того, что человек ест. По этой причине здоровая диета - одна из первых вещей, которые врачи рекомендуют людям, которые хотят быстро снизить уровень холестерина.

Следующие ниже изменения в диете могут помочь человеку как можно быстрее снизить уровень холестерина.

Устранение трансжиров

Трансжиры снижают уровень полезного холестерина и повышают уровень нездорового холестерина.

Некоторые диетические трансжиры естественным образом содержатся в таких пищевых продуктах, как молоко и мясные продукты.

Другие трансжиры поступают из производственных процессов. Пищевые компании создают их, добавляя водород к определенным жирам, чтобы сделать их более твердыми.

Возможные источники трансжиров включают мясо и молочные продукты, гидрогенизированные масла в упаковке и жареные продукты из ресторанов быстрого питания.

Уменьшите количество насыщенных жиров

Насыщенные жиры являются твердыми при комнатной температуре и в больших количествах могут быть вредными для здоровья.

Употребление большого количества насыщенных жиров повышает уровень холестерина ЛПНП. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует ограничить потребление насыщенных жиров до 5–6% от дневной нормы калорий.

Источники насыщенных жиров включают мясо и молочные продукты, такие как сыр, масло и молоко, а также растительные масла, такие как пальмовое и кокосовое масло.

Добавляйте больше растительной пищи

Диета, снижающая уровень холестерина, включает в себя употребление разнообразных растительных продуктов, таких как фрукты, овощи, зерно и семена.

Добавление в рацион разнообразных растительных продуктов помогает обеспечить поступление в организм различных питательных веществ и витаминов, необходимых для правильной работы.

Растительные продукты также не содержат холестерина, поэтому они не влияют на уровень холестерина в организме.

Кроме того, растительная пища содержит питательные вещества, которые могут снизить другие факторы риска сердечных заболеваний, такие как антиоксиданты и некоторые виды клетчатки.

Увеличьте потребление клетчатки

Растения - единственный источник клетчатки в рационе. Клетчатка является важным фактором для здоровья пищеварительной системы, которая также может влиять на другие факторы риска, такие как высокий уровень холестерина.

По оценкам AHA, диета с высоким содержанием клетчатки может помочь снизить уровень холестерина на целых 10%.

Люди, которым нужна дополнительная клетчатка, могут рассмотреть возможность приема пищевых добавок, которые помогут им удовлетворить свои ежедневные потребности.

Увеличение источников растительного белка

Внесение разнообразия в рацион может помочь людям управлять некоторыми факторами риска сердечных заболеваний.

Многие люди получают белок в основном из животных источников. Однако им может быть полезно включить в свой рацион и источники растительного белка.

Ряд овощных продуктов, содержащих значительное количество белка, включают:

  • фасоль и бобовые, такие как нут, чечевица и горох
  • зерна, такие как рис, киноа и амарант
  • орехи, такие как миндаль и кешью
  • семена, включая семена тыквы, подсолнечника и конопли

Добавление в рацион белков растительного происхождения может помочь организму удовлетворить свои потребности в белке без добавления холестерина.

Ешьте меньше рафинированной пищи

По возможности лучше избегать рафинированной пищи.

Рафинированные и упакованные продукты, как правило, содержат ингредиенты, которые делают их стабильными при хранении, а также придают им желаемый аромат.

Эти продукты часто содержат ингредиенты, которых следует избегать, когда человек хочет снизить уровень холестерина.

Среди ингредиентов, которых следует избегать, - очищенные зерна, добавленные транс- и насыщенные жиры, а также добавленный сахар.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Как быстро понизить уровень холестерина: легкие способы». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Для кого опасен мед: эксперты дали ответДля кого опасен мед: эксперты дали ответ Огурец: семь удивительных преимуществ для здоровьяОгурец: семь удивительных преимуществ для здоровья Почему мастурбация полезна мужчинам - ответ сексопатологаПочему мастурбация полезна мужчинам - ответ сексопатолога Ученые назвали два супер продукта, которые останавливают старениеУченые назвали два супер продукта, которые останавливают старение Комаровский поставил крест на популярных способах повышения иммунитетаКомаровский поставил крест на популярных способах повышения иммунитета
Следующий материал

Последние новости

09:03
Гороскоп на 1 марта для всех: крупный плюс к бюджету и предательство
08:56
Нафтогаз сбросил цену на газ для производителей тепла Видео
08:48
Каким будет первый день весны в Украине: синоптик порадовал прогнозом Видео
08:39
Повышение пенсий, понижение цены на газ: что украинцев ждет в марте Видео
08:26
Как быстро понизить уровень холестерина: легкие способы Видео
Реклама
08:25
Чат с политическим экспертом Тарасом Загородним
08:23
В Раде озвучили список выходных в марте для украинцев Видео
08:06
Синоптик спрогнозировал, каким будет начало весны в Украине Видео
08:01
Из-за СП-2 Россию заставят еще и ремонтировать украинскую ГТС мнение
07:34
Летальность COVID-19 в Украине увеличится: Голубовская уточнила, кто окажется под ударом Видео
07:02
В Армении оппозиция предложила премьеру Пашиняну политическую сделку Видео
06:29
Трамп рассказал, пойдет ли в президенты США еще раз Видео
06:29
В моду на весну-лето вошли поразительные женские пиджаки Фото Видео
06:00
Магнитная буря с 1 марта ударит по сердцу и голове: как пережить Видео
05:43
Лукашенко загнан в угол и вынужден сдать Беларусь Путину – журналист Видео
05:27
Назван главный "страдалец" марта по знаку Зодиака Видео
05:03
Эксперт объяснил, в чем проблема законопроектов о коллаборационистах Видео
05:02
Какие вещества заставляют людей объедаться - ответ диетолога Видео
04:30
Синоптик дал неожиданный прогноз погоды до лета с морозами и "потопом" Видео
04:24
Как часто нужно стричь волосы: "золотое" правило Видео
Реклама
04:08
День кошек 1 марта: что за праздник и как поздравить Видео
03:42
В Укрзализныце рассказали о въезде и выезде из закрытого на карантин Прикарпатья Видео
02:45
Авторы Deus Ex и Dishonored рассказали подробности о будущей игре Видео
02:29
Джемилев заявил, что Байден летом может приехать в Украину из-за Крыма Видео
01:58
Замужняя учительница попалась на сексе с школьником-подростком Видео
01:30
Тихановская объяснила, как Путин решит вопрос с "проблемным" Лукашенко Видео
00:57
Чиновники предупредили украинцев о новом повышении пенсий Видео
00:39
В Кривом Роге школьницы избили и матерно оскорбили ровесницу Видео
00:19
С первым днем весны: красивые поздравления с 1 марта в открытках, гиф и на словах Видео
28 февраля, воскресенье
23:57
Инфекционист публично призвал Степанова и Ляшко привиться индийской вакциной Видео
23:27
Глава Меджлиса поведал, в какую "ловушку" попали крымские татары Видео
23:10
Голос країни 11 сезон: как прошел 6 выпуск 28-02-2021: кого выбрали тренеры Видео
22:45
Синоптики назвали области Украины, которым грозят паводки
22:09
Бывший генпрокурор Луценко устроился на работу к своему куму
22:02
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
21:42
У Зеленского назвали ключевое условие для получения нового транша МВФ Видео
21:39
Ученые определили, кого чаще всего госпитализируют с коронавирусом Видео
21:11
У Байдена отреагировали на скандал с губеранатором Нью-Йорка
20:58
Блестящие волосы – главный тренд весны: как заставить шевелюру сиять Видео
20:49
Появились детали жесткого избиения школьницами сверстницы в Кривом Роге
Реклама
20:34
Пять здоровых трендов, которые нужно обойти десятой дорогой Видео
20:32
В МОЗ перечислили анализы, которые украинцы могут сдавать бесплатно
20:27
СМИ узнали, о чем объявит Трамп в своем заявлении Видео
20:26
Авторы боевика Hood: Outlaws & Legends показали игру за Робин Гуда Видео
20:10
Под Ровно пьяный водитель влетел в пансионат, есть жертвы
19:58
Украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" в марте с морозами и снегом Видео
19:39
Знаменитый батон из S.T.A.L.K.E.R. 2 начали продавать в магазине
19:35
У Зеленского объяснили ситуацию по переговорам с Байденом Видео
19:32
Губернатор Нью-Йорка попал в сексуальный скандал Видео
18:59
Королевская битва Apex Legends продолжает набирать популярность Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять