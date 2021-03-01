Как быстро понизить уровень холестерина: легкие способы

Человек, желающий быстро снизить уровень холестерина, может следовать нескольким основным принципам здоровья. / Journal.spotonline

Несколько ключевых изменений в диете и образе жизни могут помочь человеку со временем естественным образом снизить уровень холестерина. Мгновенного исправления нет, но некоторые люди могут заметить изменения в течение нескольких недель.

В некоторых случаях человеку могут потребоваться лекарства, которые помогут снизить уровень холестерина или контролировать другие факторы риска.

Однако, даже если человек принимает лекарства, ему все равно важно внести изменения, которые помогут повысить уровень холестерина и снизить риск побочных эффектов, сообщает Medical News Today.

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Как снизить уровень холестерина

Человек, желающий быстро снизить уровень холестерина, может следовать нескольким основным принципам здоровья.

К ним относятся регулярные упражнения и сосредоточение внимания на диете, богатой растительной пищей и низким содержанием рафинированных продуктов и некоторых типов жиров.

Что такое холестерин?

В организме печень производит холестерин, который представляет собой восковое вещество. Молекулы холестерина циркулируют в крови.

Печень производит весь необходимый организму холестерин, поэтому человеку не нужно употреблять холестерин в своем рационе.

Сам по себе холестерин неплохой. Холестерин в крови играет важную роль в создании клеток.

Диетический холестерин

Другие источники холестерина поступают с пищей. Диетический холестерин присутствует только в продуктах животного происхождения, таких как мясо и жирные молочные продукты.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают, что эксперты рекомендуют употреблять как можно меньше диетического холестерина.

Это связано с тем, что добавление большего количества диетических источников холестерина добавляет больше этого соединения в организм и кровоток, что увеличивает уровень холестерина в организме человека.

Измерение уровня холестерина в крови

При измерении уровня холестерина врачи оценивают четыре маркера в крови человека:

Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП): "плохой" холестерин. Более низкий уровень ЛПНП может быть хорошим показателем здоровья и более низким риском заболеваний.

Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП): полезный холестерин. Низкий уровень холестерина ЛПВП может быть фактором риска для других проблем, а более высокое количество ЛПВП может указывать на здоровье.

Триглицериды крови: распространенный тип жира в крови. Более высокие уровни могут означать, что у человека повышенный риск некоторых проблем, особенно когда у него также есть другие факторы риска, такие как низкий уровень холестерина ЛПВП.

Общий холестерин: это число учитывает уровни триглицеридов в крови и холестерина ЛПНП и ЛПВП.

Врачи будут использовать все эти числа в контексте общего состояния здоровья человека и других факторов риска, чтобы определить его риск сердечных заболеваний и инсульта.

Зачем понижать холестерин?

Высокий уровень холестерина играет определенную роль в ухудшении здоровья сердца.

По мере того как в крови циркулирует больше холестерина, сердцу становится труднее перекачивать эту кровь должным образом. Этот холестерин также может способствовать накоплению бляшек в артериях, повышая риск атеросклероза.

Высокий уровень холестерина подвергает человека риску сердечных заболеваний, а также сердечного приступа и инсульта.

Диетические изменения

Холестерин во многом зависит от того, что человек ест. По этой причине здоровая диета - одна из первых вещей, которые врачи рекомендуют людям, которые хотят быстро снизить уровень холестерина.

Следующие ниже изменения в диете могут помочь человеку как можно быстрее снизить уровень холестерина.

Устранение трансжиров

Трансжиры снижают уровень полезного холестерина и повышают уровень нездорового холестерина.

Некоторые диетические трансжиры естественным образом содержатся в таких пищевых продуктах, как молоко и мясные продукты.

Другие трансжиры поступают из производственных процессов. Пищевые компании создают их, добавляя водород к определенным жирам, чтобы сделать их более твердыми.

Возможные источники трансжиров включают мясо и молочные продукты, гидрогенизированные масла в упаковке и жареные продукты из ресторанов быстрого питания.

Уменьшите количество насыщенных жиров

Насыщенные жиры являются твердыми при комнатной температуре и в больших количествах могут быть вредными для здоровья.

Употребление большого количества насыщенных жиров повышает уровень холестерина ЛПНП. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует ограничить потребление насыщенных жиров до 5–6% от дневной нормы калорий.

Источники насыщенных жиров включают мясо и молочные продукты, такие как сыр, масло и молоко, а также растительные масла, такие как пальмовое и кокосовое масло.

Добавляйте больше растительной пищи

Диета, снижающая уровень холестерина, включает в себя употребление разнообразных растительных продуктов, таких как фрукты, овощи, зерно и семена.

Добавление в рацион разнообразных растительных продуктов помогает обеспечить поступление в организм различных питательных веществ и витаминов, необходимых для правильной работы.

Растительные продукты также не содержат холестерина, поэтому они не влияют на уровень холестерина в организме.

Кроме того, растительная пища содержит питательные вещества, которые могут снизить другие факторы риска сердечных заболеваний, такие как антиоксиданты и некоторые виды клетчатки.

Увеличьте потребление клетчатки

Растения - единственный источник клетчатки в рационе. Клетчатка является важным фактором для здоровья пищеварительной системы, которая также может влиять на другие факторы риска, такие как высокий уровень холестерина.

По оценкам AHA, диета с высоким содержанием клетчатки может помочь снизить уровень холестерина на целых 10%.

Люди, которым нужна дополнительная клетчатка, могут рассмотреть возможность приема пищевых добавок, которые помогут им удовлетворить свои ежедневные потребности.

Увеличение источников растительного белка

Внесение разнообразия в рацион может помочь людям управлять некоторыми факторами риска сердечных заболеваний.

Многие люди получают белок в основном из животных источников. Однако им может быть полезно включить в свой рацион и источники растительного белка.

Ряд овощных продуктов, содержащих значительное количество белка, включают:

фасоль и бобовые, такие как нут, чечевица и горох

зерна, такие как рис, киноа и амарант

орехи, такие как миндаль и кешью

семена, включая семена тыквы, подсолнечника и конопли

Добавление в рацион белков растительного происхождения может помочь организму удовлетворить свои потребности в белке без добавления холестерина.

Ешьте меньше рафинированной пищи

По возможности лучше избегать рафинированной пищи.

Рафинированные и упакованные продукты, как правило, содержат ингредиенты, которые делают их стабильными при хранении, а также придают им желаемый аромат.

Эти продукты часто содержат ингредиенты, которых следует избегать, когда человек хочет снизить уровень холестерина.

Среди ингредиентов, которых следует избегать, - очищенные зерна, добавленные транс- и насыщенные жиры, а также добавленный сахар.