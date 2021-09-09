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Как быть в тонусе после 40-ка: шесть действенных советов от профи

9 сентября 2021, 05:15

Безусловно, поддерживать себя в форме полезно всем, но с возрастом к своему здоровью необходимо относиться с гораздо большим вниманием.

Ходьба
Как укрепить мышцы после 40 / Pixabay

Здоровый образ жизни снова в моде. И заинтересовал этот тренд не только молодых. Безусловно, поддерживать себя в форме полезно всем, но с возрастом к своему здоровью необходимо относиться с гораздо большим вниманием. Рассказываем, как сохранить хорошую форму после 40.

Как пишет нутрициолог Надежда Андреева, после 30 мы начинаем терять мышечную массу, если сознательно не поддерживаем ее в тонусе. Тренировки важны для нашего здоровья и молодости.

Нагрузки, которые следует выбирать после 35, а особенно после 45

  • Двигайтесь, чтобы предотвратить избыточное образование фасции и поддерживать гибкость: делайте растяжки, занимайтесь любым видом гимнастики, разминайте суставы.
  • Подберите такой комплекс упражнений, который будет правильно поддерживать мышечную массу. Упражнения можно выполнять как с собственным весом, так и с дополнительным.
  • Очень эффективны статические нагрузки: планка, приседания плие, упражнение "стульчик" у стены. Такие упражнения отлично поддерживают тонус мышц.
  • Добавьте в свой план тренировок интервальные нагрузки, если вы чувствуете себя полные сил и энергии. Интервальный принцип нагрузки способствует жиросжиганию и активизирует метаболизм.
Упражнения
Каким спортом заниматься после 40 / Pixabay
  • Плавайте. Во время этой активности работают мышцы всего тела, при этом нет нагрузки на суставы.
  • Полезно заниматься ходьбой с низким и средним темпом когда вы спокойно можете общаться, без одышки. Такая активность поддерживает здоровье суставов.

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Ранее фитнес-тренер селебрити и профессиональных спортсменов Андрей Хомицкий показал энергичный сет упражнений для осеннего сезона. Спорт на улице укрепляет не только физическое здоровье, он и оказывает эмоциональную поддержку.

viber
мышцы здоровый образ жизни диетолог
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