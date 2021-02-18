Как долго длится сердечный приступ, если его не лечить

Некоторые могут начаться внезапно, другие - медленно. / http://horoshev.ru

Симптомы сердечного приступа могут различаться по началу, интенсивности и продолжительности. Некоторые могут начаться внезапно, другие - медленно. Они могут длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Отсутствие лечения симптомов сердечного приступа может привести к серьезным осложнениям или даже смерти. Поэтому важно, чтобы люди получали срочное лечение после появления симптомов, сообщает Medical News Today.

Как долго может длиться сердечный приступ?

Симптомы сердечного приступа обычно сохраняются дольше нескольких минут. Они могут уйти и вернуться снова, или они могут возникать с перерывами в течение нескольких часов.

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В большинстве случаев симптомы проявляются медленно и вызывают легкую боль или дискомфорт. Однако иногда симптомы могут быть внезапными и сильными.

Боль в груди, продолжающаяся несколько недель или месяцев, вряд ли может быть сердечным приступом или другим опасным для жизни обстоятельством.

Однако очень важно, чтобы люди не дождались, чтобы узнать, как долго длится боль. Им потребуется неотложная помощь при симптомах сердечного приступа.

Каковы симптомы сердечного приступа?

Симптомы сердечного приступа могут варьироваться от человека к человеку. Некоторые общие симптомы сердечного приступа включают:

боль в груди или давление

чувство головокружения или обморока

одышка

холодный пот

тошнота

несварение желудка

усталость

боль, которая может распространиться на:

руки

назад

челюсть

шею

верх живота

плечи

Чем больше у человека признаков и симптомов, тем выше вероятность сердечного приступа.

У женщин

Женщины реже, чем мужчины, испытывают сильную боль в груди. В некоторых случаях дискомфорт в груди отсутствует.

Вместо этого у них могут развиться некоторые другие симптомы сердечного приступа, такие как одышка или усталость.

Риски отказа от лечения сердечного приступа

Если человек не лечится от сердечного приступа, это может привести к серьезным осложнениям. Это может даже быть фатальным.

Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти во всем мире, при этом 85% этих смертей приходятся на сердечный приступ или инсульт в 2016 году.

По данным Общества сердечно-сосудистой ангиографии и вмешательств, у людей есть примерно 90 минут между началом сердечного приступа и лечением, чтобы предотвратить повреждение критических тканей сердца.

Осложнения

Во время сердечного приступа кровоток к сердцу останавливается из-за закупорки коронарной артерии. Это артерии, по которым кровь идет к сердцу. Если человек не получает немедленного лечения, это отсутствие кровотока может вызвать повреждение сердца.

К осложнениям, возникающим в этой ситуации, относятся:

Аритмии: это ненормальное сердцебиение.

Кардиогенный шок: это серьезное повреждение сердечной мышцы.

Сердечная недостаточность: это происходит, когда сердце больше не может эффективно перекачивать кровь по телу.

По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), многие люди внезапно умирают от таких осложнений - некоторые до того, как попадают в больницу, а другие в течение первого месяца после сердечного приступа.

Чем дольше не лечить сердечный приступ, тем больше повреждений и хуже исход.

В ожидании скорой помощи

Возможно, будет полезно принять таблетку аспирина, в идеале 300 миллиграммов, в ожидании скорой помощи. Человек может принимать таблетку аспирина, если у него нет аллергии и если ее рекомендовал врач или сотрудник службы экстренной помощи.

Аспирин - это разжижающий кровь препарат, который может помочь восстановить приток крови к сердцу.

Человек должен убедиться, что он принял все прописанные сердечные лекарства в соответствии с инструкциями, пока он ждет приезда скорой помощи. Эти лекарства могут включать нитроглицерин или бета-адреноблокаторы.

Уход

Лечение будет зависеть от типа сердечного приступа, который переживает человек.

В большинстве случаев врач лечит сердечные приступы с помощью катетеризации и установки стента. Катетеризация включает введение трубки в сердце через небольшой разрез в паху или руке. Стент удерживает артерию открытой.