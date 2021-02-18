УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как долго длится сердечный приступ, если его не лечить

18 февраля 2021, 21:21

Некоторые могут начаться внезапно, другие - медленно.

Сердце
Некоторые могут начаться внезапно, другие - медленно. / http://horoshev.ru

Симптомы сердечного приступа могут различаться по началу, интенсивности и продолжительности. Некоторые могут начаться внезапно, другие - медленно. Они могут длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Отсутствие лечения симптомов сердечного приступа может привести к серьезным осложнениям или даже смерти. Поэтому важно, чтобы люди получали срочное лечение после появления симптомов, сообщает Medical News Today.

Как долго может длиться сердечный приступ?

Симптомы сердечного приступа обычно сохраняются дольше нескольких минут. Они могут уйти и вернуться снова, или они могут возникать с перерывами в течение нескольких часов.

Читайте такжеВоспаление сердца: признаки и причины возникновения

В большинстве случаев симптомы проявляются медленно и вызывают легкую боль или дискомфорт. Однако иногда симптомы могут быть внезапными и сильными.

Боль в груди, продолжающаяся несколько недель или месяцев, вряд ли может быть сердечным приступом или другим опасным для жизни обстоятельством.

Однако очень важно, чтобы люди не дождались, чтобы узнать, как долго длится боль. Им потребуется неотложная помощь при симптомах сердечного приступа.

Каковы симптомы сердечного приступа?

Симптомы сердечного приступа могут варьироваться от человека к человеку. Некоторые общие симптомы сердечного приступа включают:

  • боль в груди или давление
  • чувство головокружения или обморока
  • одышка
  • холодный пот
  • тошнота
  • несварение желудка
  • усталость

боль, которая может распространиться на:

  • руки
  • назад
  • челюсть
  • шею
  • верх живота
  • плечи

Чем больше у человека признаков и симптомов, тем выше вероятность сердечного приступа.

У женщин

Женщины реже, чем мужчины, испытывают сильную боль в груди. В некоторых случаях дискомфорт в груди отсутствует.

Вместо этого у них могут развиться некоторые другие симптомы сердечного приступа, такие как одышка или усталость.

Риски отказа от лечения сердечного приступа

Если человек не лечится от сердечного приступа, это может привести к серьезным осложнениям. Это может даже быть фатальным.

Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти во всем мире, при этом 85% этих смертей приходятся на сердечный приступ или инсульт в 2016 году.

По данным Общества сердечно-сосудистой ангиографии и вмешательств, у людей есть примерно 90 минут между началом сердечного приступа и лечением, чтобы предотвратить повреждение критических тканей сердца.

Осложнения

Во время сердечного приступа кровоток к сердцу останавливается из-за закупорки коронарной артерии. Это артерии, по которым кровь идет к сердцу. Если человек не получает немедленного лечения, это отсутствие кровотока может вызвать повреждение сердца.

К осложнениям, возникающим в этой ситуации, относятся:

Аритмии: это ненормальное сердцебиение.

Кардиогенный шок: это серьезное повреждение сердечной мышцы.

Сердечная недостаточность: это происходит, когда сердце больше не может эффективно перекачивать кровь по телу.

По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), многие люди внезапно умирают от таких осложнений - некоторые до того, как попадают в больницу, а другие в течение первого месяца после сердечного приступа.

Чем дольше не лечить сердечный приступ, тем больше повреждений и хуже исход.

В ожидании скорой помощи

Возможно, будет полезно принять таблетку аспирина, в идеале 300 миллиграммов, в ожидании скорой помощи. Человек может принимать таблетку аспирина, если у него нет аллергии и если ее рекомендовал врач или сотрудник службы экстренной помощи.

Аспирин - это разжижающий кровь препарат, который может помочь восстановить приток крови к сердцу.

Человек должен убедиться, что он принял все прописанные сердечные лекарства в соответствии с инструкциями, пока он ждет приезда скорой помощи. Эти лекарства могут включать нитроглицерин или бета-адреноблокаторы.

Уход

Лечение будет зависеть от типа сердечного приступа, который переживает человек.

В большинстве случаев врач лечит сердечные приступы с помощью катетеризации и установки стента. Катетеризация включает введение трубки в сердце через небольшой разрез в паху или руке. Стент удерживает артерию открытой.

здоровье сердце
Сейчас вы просматриваете новость «Как долго длится сердечный приступ, если его не лечить». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Врач рассказала, кому нельзя пить молоко и кефирВрач рассказала, кому нельзя пить молоко и кефир Врач назвала неожиданную опасность чеснокаВрач назвала неожиданную опасность чеснока Врач назвала опасные свойства гранатаВрач назвала опасные свойства граната Не зеленый и не черный: этот чай продлевает жизньНе зеленый и не черный: этот чай продлевает жизнь Борется с повреждением ДНК: ученые указали на супер свойство этой ягодыБорется с повреждением ДНК: ученые указали на супер свойство этой ягоды
Следующий материал

Последние новости

22:34
Смертельный челлендж добрался до Киева: школьник наглотался таблеток
22:23
Зеленский назвал сроки, когда Украина будет в ЕС Видео
22:20
"7 минут ужаса": NASA проводит уникальную операцию на Марсе – онлайн Видео
22:06
Минобороны попалось на покупке непригодных аппаратов ИВЛ на кругленькую сумму
22:01
Порошенко купил канал Прямой и пригрозил Зеленскому судьбой Януковича Видео
Реклама
22:00
Как скачать видео с ВКонтакте на любое устройство: простая инструкция
21:50
Украинцам в Польше сделают бесплатные прививки от COVID-19, но есть условие Видео
21:44
Эксперт-дантист предупредил об опасности использования популярного "аксессуара" Видео
21:32
В Украине ужесточили карантинные ограничения Видео
21:31
Полиция Ровно нашла стоматолога, которая беспощадно била и душила детей
21:21
Как долго длится сердечный приступ, если его не лечить Видео
21:01
В Европарламенте решили наказать Беларусь и лишить Евровидения Видео
20:58
Воспаление сердца: признаки и причины возникновения Видео
20:54
Рыбы: совместимость, сильные стороны и ключевые недостатки Видео
20:53
Смертельная опасность для каждого второго: обнаружены неожиданные последствия COVID-19 Видео
20:32
Латвия забрала в свой бюджет $30 млн экс-соратника Януковича Видео
20:31
В Укрзализныце придумали, как упростить покупку билетов для пассажиров Видео
20:27
В Baldur's Gate III грядет самое большое обновление и новый класс Видео
20:13
Как правильно использовать кокосовое масло: главные способы Видео
20:05
Евросоюз не собирается вводить санкции против России, о которых просил Навальный – Bloomberg Видео
Реклама
20:04
Против жены блогера Шария завели уголовное дело
20:02
США назвали условие для сближения Украины с НАТО Видео
19:44
"Умные такие, прям капец": работница Укрпочты отказалась обслуживать на украинском и вызвала копов Видео
19:30
Создатель Max Payne и Control поделился планами на будущее Видео
19:29
"Деду в бункере приснился кошмар": Навального в СИЗО поставили на учет Видео
19:05
В Крыму заявили о спасении полуострова от засухи и обвинили Украину Видео
18:46
В Epic Games Store в течение недели можно бесплатно забрать две игры
18:45
Динамо не смогло обыграть Брюгге в матче Лиги Европы Фото Видео
18:29
У Зеленского оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Крыма Видео
17:50
Кулеба сделал заявление о запрете TikTok из-за смертельного челленджа Видео
17:23
Одну из лучших игр Telltale Games снова можно купить в онлайн-магазинах Видео
17:22
Укрпочта ответила на обвинения в "зраде" из-за презентации марок о ВСУ Видео
17:14
Украина объяснила, почему присоединение Донбасса – катастрофа для России Видео
17:13
Как и сколько варить перепелиные яйца: пошаговая инструкция Видео
16:44
Олег Винник рассказал о "тр*хании" зала и о возрастном сексе
16:34
СМИ узнали точное время смерти Андрея Мягкова Видео
16:09
Амбициозный пиратский экшен от Ubisoft может постигнуть судьба Cyberpunk 2077 Видео
16:07
СБУ сообщила о подозрении заместителю Шойгу за военные преступления на Донбассе Видео
16:04
"Орем о двойных стандартах": в Сети показали, как Скабеева на ТВ отрабатывает указания Кремля Видео
15:33
Генштаб жестко "наехал" на Укрпочту из-за презентации марки ВСУ 23 февраля
Реклама
15:18
Так может выглядеть iPhone 13 – качественные изображения и видео Фото Видео
15:15
Миллиардные убытки и "вопрос жизни и смерти": что ждет Украину после запуска СП-2
15:03
Панин похвастался секс-подвигами и назвал Россию "обреченной" Видео
14:54
Рада на фоне протеста сделала важный шаг к более простой растаможке евроблях Видео
14:35
Игровая индустрия в цифрах: кто такой современный украинский геймер
14:30
В Киеве "минировали" две центральные станции метро Видео
14:23
"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык Видео
14:19
Кравчук объяснил разговор с главарем "ДНР" в эфире российского ТВ
14:17
Рада назначила кандидата от Слуги народа судьей КСУ Видео
14:08
В Умани назвали причину, почему ученицы наглотались таблеток в школе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять