Как избавиться от головной боли без таблеток: назван простой способ

При правильных акцентах в питании снижается интенсивность и частота головных болей / flickr.com/ kiril pipo

Ученые из Университета Северной Каролины (США) проанализировали рацион современного человека и нашли связь между питанием и частотой и интенсивностью головных болей. В результате оказалось, что для того, чтобы справиться с мигренью, таблетки необязательны. Достаточно добавить в ежедневный рацион некоторые продукты.

Согласно выводам экспертов, ежедневный рацион людей нашего времени содержит недостаточное количество омега-3 жирных кислот, но большое количество омега-6. Ученые утверждают, что данные жирные кислоты являются предшественниками оксилипинов – молекул, регулирующих боль и воспаление в организме, говорится в статье в журнале The BMJ.

По словам исследователей, оксилипины из омега-3 обладают обезболивающим действием, а оксилипины из омега-6, наоборот, могут спровоцировать и усиливать боль.

В исследовании приняли участи 182 пациента. Все участники страдали от мигреней разной интенсивности – от 5 до 20 дней в месяц. У первой контрольной группы добровольцев сохранили нормальный уровень потребления омега-3 и омега-6. Во второй группе рацион обогатили омега-3, а в третьей - на фоне повышения потребления омега-3 снизили потребление омега-6.

После 16 недель опытов в обеих группах ученые зафиксировали снижение частоты головных болей. Повышение потребления омега-3 сокращало головные боли на 1,3 часа в день и примерно на двое суток в месяц.

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Повышенный омега-3 и сниженный омега-6 сокращал боль на 1,7 часов в сутки и примерно на четыре дня в месяц.

Читайте также8 типов мигрени и как узнать, что вызывает именно вашу головную боль"По сравнению с контрольной группой все добровольцы на измененном рационе сообщали о более коротких и менее интенсивных головных болях", - отметили эксперты.

Таким образом, чтобы качественно улучшить жизнь и, если не избавиться от мигрени, то хотя бы уменьшить ее влияние на человека, медики рекомендуют добавить в рацион продукты богатые жирными кислотами омега-3.

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