Как избавиться от менструальной боли быстро: врач поделился способами

Существует множество различных способов лечения месячных спазмов и других симптомов, связанных с менструацией. / Pixabay

Менструальная боль - обычное и нормальное явление, но вам не нужно терпеть ее. Существует множество способов уменьшить предменструальный синдром, включая болезненные спазмы, возникающие перед менструацией и во время нее.

Express.co.uk побеседовал с терапевтом и медицинским телеведущим доктором Сарой Джарвис, чтобы узнать, как быстро избавиться от менструальных спазмов.

Период боли возникает, когда мышечная стенка матки сжимается.

Эти легкие сокращения постоянно происходят в вашей матке, даже когда у вас нет менструации, но обычно они настолько легкие, что большинство женщин не могут их почувствовать.

Во время менструации стенка матки начинает сжиматься более энергично, чтобы помочь сбрасывать "подкладку" матки.

Читайте такжеСмерть в раннем возрасте: ученые назвали опасные особенности менструации

Сокращения стенок сжимают кровеносные сосуды, выстилающие вашу матку, и это временно прекращает подачу крови и кислорода в матку.

Без кислорода и крови ткани матки выделяют химические вещества, вызывающие боль, и другие химические вещества, называемые простагландинами, которые побуждают мышцы матки сокращаться больше.

Как быстро избавиться от спазмов при месячных

У некоторых женщин менструальные боли сильнее, чем у других, но причина этого неизвестна.

На сайте NHS поясняется: "Возможно, у некоторых женщин накопление простагландинов, что означает, что они испытывают более сильные спазмы".

Иногда сильная менструальная боль вызвана основным заболеванием, таким как эндометриоз, аденомиоз, воспалительные заболевания органов малого таза или СПКЯ (поликистоз яичников - авт.).

Чаще всего от этих состояний страдают женщины в возрасте от 30 до 45 лет, но нередки они и у женщин в возрасте от 20 до 20 лет.

Независимо от того, есть ли у вас основное заболевание или нет, менструальные спазмы могут испортить вам всю неделю и оставить вас прикованной к постели.

К счастью, существует множество различных способов лечения месячных спазмов и других симптомов, связанных с менструацией.

Д-р Джарвис сказал: "Разные решения лучше подходят для разных людей, но есть несколько немедикаментозных и медикаментозных вариантов, которые вы можете попробовать. Если у вас сильные менструальные боли или эндометриоз, изменения образа жизни может быть недостаточно, чтобы контролировать вашу боль. Однако обычно они могут помочь, и их стоит попробовать".

Обезболивающие

Национальная служба здравоохранения рекомендует принимать ибупрофен и аспирин, чтобы облегчить боль, или парацетамол, если у вас астма, проблемы с желудком, почками или печенью.

Если обычные обезболивающие не помогают, ваш терапевт может назначить более сильное обезболивающее.

Доктор Джарвис подтвердил: "Нестероидные обезболивающие, такие как ибупрофен (отпускается без рецепта) или мефенаминовая кислота (отпускается по рецепту), обычно более эффективны, чем парацетамол.

"Вы, вероятно, обнаружите, что они наиболее эффективны, если начнете принимать их, как только у вас начнутся менструальные боли, и регулярно принимать их в течение двух-трех дней, когда боль наиболее сильна", - говорит он.

Бутылка горячей воды

Местное тепло, например грелка на нижней части живота, - верный способ облегчить менструальные боли.

Доктор Джарвис сказал: "Бутылка с горячей водой, помещенная на нижнюю часть живота, поможет при менструальных болях".

Теплая ванна

Доктор Джарвис рекомендует принять теплую ванну, когда у вас очень сильные боли.

Ароматерапевтические масла в ванне могут не особенно помогать при боли, но они, безусловно, могут помочь вам расслабиться, что может облегчить дискомфорт".

Упражнение

Упражнения - это, вероятно, последнее, что вы хотите делать в это время месяца, но они помогут.

Доктор Джарвис сказал: "Хотя вам может казаться, что вы ничего не хотите делать, поддержание физической активности на самом деле может помочь при менструальных болях.

"Регулярные упражнения в течение месяца не могут помочь, но недавние исследования показывают, что могут помочь как упражнения низкой интенсивности, такие как йога, так и упражнения высокой интенсивности, такие как аэробика", - говорит он.

По словам доктора Джарвиса, лучше всего заниматься спортом в течение месяца, если вы хотите уменьшить спазмы, которые испытываете во время менструации.

Старайтесь уделять хотя бы полчаса в день и убедитесь, что вам это нравится.

Контрацепция

Полное прекращение менструации с помощью противозачаточных средств должно помочь избавиться от болезненных спазмов.

Доктор Джарвис сказал: "В более долгосрочной перспективе ваш врач может порекомендовать такие методы контрацепции, как оральные противозачаточные таблетки или так называемая ВМС или внутриматочная система.

"Важно помнить, что некоторые заболевания, такие как эндометриоз, могут вызывать сильные менструальные боли. Если боли при месячных не уменьшаются с помощью вышеперечисленных мер и оказывают значительное влияние на вашу жизнь, поговорите со своим врачом", - советует медик.

Читайте такжеУченые выяснили, почему хочется секса во время менструации

Другие изменения в образе жизни

Постарайтесь максимально упростить себе жизнь во время месячных, если вы знаете, что они будут тяжелыми.

Джарвис сказал: "Возможно, вам будет лучше потренироваться, когда у вас, вероятно, будут менструации, и организовать свой социальный календарь вокруг этого".

Во время менструации доктор Джарвис предлагает выполнять упражнения на расслабление, включая внимательность, или просто делать то, что вам нравится.

Избегайте ношения тесной одежды вокруг живота, потому что это усугубит боль.

Джарвис сказал: "Вы, вероятно, почувствуете вздутие живота, когда подойдете к месячным, а свободная удобная одежда может ослабить давление на ваш живот. Если кто-то массирует вам нижнюю часть живота, это тоже может облегчить боль".