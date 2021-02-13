Как избавиться от сильной тяги к сахару - совет врачей

Как избавиться от сильной тяги к сахару / УНИАН

Бездумное и чрезмерное потребление сахара чаще всего и есть основная причина лишних килограммов, проблемной кожи и плохого настроения. Медики, которых опросил портал Healthline, дали несколько советов, как справиться с тягой к нему.

Не добавлять сахар в еду.

Способ кажется очевидным, но дает результат неплохой. Прекратите добавлять сахар к чаю. Безусловно, сначала будет трудно, но к такому можно привыкнуть быстро.

Сократить потребление простых углеводов

Да, они заряжают энергией моментально. Но при этом быстро и превращаются в сахар, а затем — в жир. Так что смело нужно вычеркнуть из меню макароны, хлеб и булочки.

Осознанно есть фрукты и овощи

Фрукты и овощи важны, ведь они полны клетчатки, витаминов и питательных веществ. Но не стоит забывать о глюкозе. В банане ее так много, что она почти не отличается от конфеты. Поэтому увлекаться ними не стоит. Перед едой стоит изучить, сколько сахара в том или ином продукте и, если его много, то ограничить его потребление.

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