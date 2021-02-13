Как избавиться от сильной тяги к сахару - совет врачей

Как утверждают специалисты, с тягой к сахару вообще и к сладостям в частности можно и нужно бороться - как бы тяжело не было нарушать стойкие привычки.
Бездумное и чрезмерное потребление сахара чаще всего и есть основная причина лишних килограммов, проблемной кожи и плохого настроения. Медики, которых опросил портал Healthline, дали несколько советов, как справиться с тягой к нему.
Не добавлять сахар в еду.
Способ кажется очевидным, но дает результат неплохой. Прекратите добавлять сахар к чаю. Безусловно, сначала будет трудно, но к такому можно привыкнуть быстро.
Сократить потребление простых углеводов
Да, они заряжают энергией моментально. Но при этом быстро и превращаются в сахар, а затем — в жир. Так что смело нужно вычеркнуть из меню макароны, хлеб и булочки.
Осознанно есть фрукты и овощи
Фрукты и овощи важны, ведь они полны клетчатки, витаминов и питательных веществ. Но не стоит забывать о глюкозе. В банане ее так много, что она почти не отличается от конфеты. Поэтому увлекаться ними не стоит. Перед едой стоит изучить, сколько сахара в том или ином продукте и, если его много, то ограничить его потребление.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Известный врач-диетолог Перрос-Гирек Паскаль Гурдон рассказала, сколько сладкого людям можно есть в сутки (и избегать при этом лишнего веса) Диетолог раскрыла простой секрет, как и когда можно есть сладкое и не толстеть.
- По словам медика, чтобы не переесть сладостей, рекомендуется не заменять ими целый прием пищи, а также не есть десерты между приемами пищи.