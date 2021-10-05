Как избавиться от стержневой мозоли и когда нужно идти к врачу

Как избавиться от стержневой мозоли / Pixabay

Стержневая мозоль – довольно неприятное явление, которое может доставлять дискомфорт при ходьбе. Как выглядит стержневая мозоли и как убрать стержневой натоптыш, разобрался Главред.

О том, как избавиться от мозолей, читайте в нашем материале: Что делать с кровавыми мозолями: четыре способа справиться с ними.

Как выглядит стержневая мозоль

Стержневая мозоль – это небольшое уплотнение кожи, с головкой посредине. Она является корнем стержня. Излюбленные места таких наростов: межпальцевые промежутки ног, стопы, реже – пальцы рук и ладони.

В отличие от простого натоптыша, который распределяется на коже равномерно, стрежневая мозоль напоминает зерно кукурузы, которое застряло в теле.

Причины возникновения стрежневых мозолей могут быть самыми разнообразными. В первую очередь, они возникают из-за ношения неудобной обуви, когда одно место постоянно подвергается механическому воздействию. Среди других причин можно выделить:

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попадание инородного тела под кожу – наш организм активизирует защитные клетки, которые словно "ограждают" здоровые участки кожи;

дерматотропный вирус;

грибковые инфекции.

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Стержневая мозоль: когда нужно бить тревогу

Даже если мозоль поначалу никак не дает о себе знать, корень внутри продолжает свой рост. Поводом для обращения к врачу должны стать:

постоянные боль и дискомфорт при ходьбе;

воспаление и отечность натоптыша;

болевые ощущения при легком прикосновении к мозоли.

Как удалить стержневую мозоль в домашних условиях

Существует несколько простых и доступных способов избавиться от стержневой мозоли в домашних условиях.

Теплые ванночки. Такая процедура поможет распарить огрубевшую кожу ног и избавить от неприятного нароста. Опустите руку или ногу в теплую воду и подержите 10 минут. Затем аккуратно разотрите проблемные участки пемзой. Не переусердствуйте и ни в коем случае не пытайтесь извлечь стержень острыми предметами. Процедуру повторять 2-3 раза.

Увлажняющий крем. Он напитает кожу ног жидкостью и это позволит смягчить ороговевший слой. Для максимального эффекта крем можно использовать после теплой ванночки. Наденьте носки или перчатки – это усилит результат.

Специальный пластырь. В его составе – салициловая кислота, которая словно "растворяет" отмершие частички эпидермиса.

Если мозоль не уходит, вам понадобится хирургическое удаление корня мозоли с помощью лазера, скальпеля или жидкого азота.

Чтобы противные мозоли не оккупировали ваши ноги, своевременно остригайте ногти, выбирайте удобную обувь и пользуйтесь специальными подушечками для обуви.