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Как компенсировать вред от недосыпа – простой способ

10 июля 2021, 03:02
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Недосып увеличивает риск преждевременной смерти, развития сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения рака.

сон, релакс
Вред от некачественного сна можно компенсировать занятиями спортом / Фото pixabay

Постоянный недосып оказывает негативное влияние на здоровье. Компенсировать ущерб могут регулярные занятия спортом. Как выяснили австралиские ученые, для сохранения нормального функционирования организма достаточно 150 минут умеренной активности в неделю.

Ученые проанализировали информацию о 380 тысячах людей, собранную в базе данных UK Biobank за 11-15 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.

Чем опасен недосып и отсутсвие физической активности

Недосып и низкая физическая активность независимо друг от друга увеличивают риск преждевременной смерти, развития сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения рака.

Недосып и риск преждевременной смерти

В результате исследования, ученые выяснили, что самые высокие показатели наблюдались у физически активных, молодых, худых, финансово обеспеченных женщин, которые не имели проблем с психикой, ели много овощей и фруктов, не работали посменно, никогда не курили и употребляли мало алкоголя.

Чем ниже балл, тем больше он был связан с риском смерти от всех типов сердечно-сосудистых заболеваний и от инсульта.

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Низкий риск преждевременной смерти был в группе "высокая физическая активность + здоровый сон". У тех, кто мало двигался и плохо спал, он возрастал на 57%.

Недосып – что делать

Ученые пришли к выводу, что рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения 150 минут умеренной или 75 минут активной физической нагрузки в неделю нивелируют большую часть вредного влияния недосыпа и ослабляют его связь с риском преждевременной смерти.

Отметим, ученые говорят, что они проводили наблюдения, которые не могут полностью и обоснованно установить причинно-следственную связь. Информацию о режиме сна и физической активности они собирали только в определенный момент времени и на основе потенциально влияющих факторов, таких как тип работы людей. Поэтому необходимы дополнительные исследования.

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Как сообщал Главред, согласно новому исследованию, которое провели ученые из национального университета Кильмеса (Аргентина), сменный график работы и частые смены часовых поясов изменяют микросреду, которая окружает раковые клетки. Они делают ее гораздо более благоприятной для роста опухоли, а также мешают естественной иммунной защите организма.

Ученые заявили, что кофе помогает быстрее проснуться и увеличивает количество энергии, однако не восполняет часы сна, которых не хватило организму для восстановления.

здоровье сон недосып
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