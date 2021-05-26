Как лечить ожог - семь способов первой помощи и когда бежать в больницу

Более серьезные ожоги требуют профессиональной медицинской помощи. / Reuters

В зависимости от степени тяжести ожога все три слоя кожи могут быть необратимо повреждены.

Вот семь советов по оказанию первой помощи при ожогах и ситуации, когда нужно безотлагательно бежать у больницу, пишет Express.co.uk.

Чтобы вылечить легкий ожог, NHS рекомендует следовать этим семи советам по оказанию первой помощи:

немедленно отвести человека от источника тепла, чтобы прекратить горение

охладите ожог прохладной или теплой проточной водой в течение 20 минут - не используйте лед, воду со льдом, а также какие-либо кремы или жирные вещества, такие как масло

снимите любую одежду или украшения, которые находятся рядом с обожженным участком кожи, включая детские подгузники, но не перемещайте ничего, что прилипло к коже

убедитесь, что человек согревается, например, используя одеяло, но старайтесь не тереть им место ожога

накройте ожог, положив на него слой пищевой пленки - чистый пластиковый пакет также можно использовать для ожогов на руке

используйте обезболивающие, такие как парацетамол или ибупрофен, для снятия любой боли

если лицо или глаза обожжены, как можно больше сидите, а не ложитесь - это поможет уменьшить отек

если это кислотный или химический ожог, наберите в скорую, осторожно попытайтесь удалить химикат и любую загрязненную одежду и промойте пораженный участок как можно большим количеством чистой воды.

Когда идти в больницу

Более серьезные ожоги требуют профессиональной медицинской помощи. На сайте NHS указано, что вам следует обратиться в отделение неотложной помощи больницы в следующих случаях:

все химические и электрические ожоги

большие или глубокие ожоги - любой ожог больше, чем рука пострадавшего

ожоги, вызывающие появление белой или обугленной кожи - любого размера

ожоги на лице, руках, руках, ногах или гениталиях, вызывающие волдыр

Людям, подвергающимся повышенному риску ожогов, также следует обратиться за медицинской помощью после ожога. Сюда входят все, кто: