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Как научиться меньше пить алкоголя: пять советов

5 марта 2021, 10:07

Не допускать попадания алкоголя в дом - один из самых эффективных способов удержаться от раcпивания напитка.

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Не допускать попадания алкоголя в дом - один из самых эффективных способов удержаться от раcпивания напитка. / 1zoom.ru

Употребление меньшего количества алкоголя может принести пользу психическому и физическому здоровью, и есть много причин, по которым кто-то может захотеть ограничить употребление алкоголя или полностью отказаться от алкоголя.

Как сообщает Insider, употребление алкоголя сопряжено с краткосрочными и долгосрочными рисками для здоровья, от автомобильных аварий до высокого кровяного давления и рака. Снижение потребления алкоголя снижает эти риски.

Вот пять простых советов по ограничению употребления алкоголя.

1. Не допускайте попадания алкоголя в дом

Не допускать попадания алкоголя в дом - один из самых эффективных способов удержаться от раcпивания напитка.

"Цель состоит в том, чтобы сделать алкоголь настолько "недоступным", насколько это возможно. Создавая ряд шагов - получить ключи, получить кошелек, поехать в магазин - вы создаете барьеры для употребления алкоголя", - говорит Дэвид Фиеллин, доктор медицины, лекарство от наркозависимости. эксперт Йельской медицины.

2. Установите ограничение на количество напитков, которые вы можете выпить

Ежедневный прием определенного количества напитков, которые вы можете выпить, может помочь сократить потребление алкоголя. Вы даже можете сделать несколько дней недели безалкогольными. Вам следует установить свой собственный график, основанный на ваших собственных потребительских привычках и целях.

CDC определяет умеренное употребление алкоголя как два напитка в день для мужчин и один напиток в день для женщин. Однако многие употребляют больше алкоголя, чем это. Пьянство подразумевает выпивку четырех или более порций за два часа для женщин и пяти или более порций для мужчин.

Около 25,8% людей в возрасте 18 лет и старше употребляли алкоголь в 2019 году, а 14,5 миллиона взрослых имеют расстройство, связанное с употреблением алкоголя.

"Если вам трудно установить лимиты или оставаться в этих пределах, это может указывать на потерю контроля над употреблением алкоголя и на причину для обращения за помощью", - говорит Фиеллин.

3. Ешьте, пока пьете

Еда во время питья может быть полезной по нескольким причинам. Во-первых, это может снизить скорость употребления алкоголя. Во-вторых, у вас может быть меньше шансов выпить больше, если вы наелись после еды.

Кроме того, прием пищи во время питья может изменить то, как ваш организм перерабатывает алкоголь.

"Пища замедляет всасывание алкоголя, что снижает скорость его попадания в кровоток. Это может в небольшой степени уменьшить усиливающий эффект алкоголя", - говорит Фиеллин. Это означает, что это уменьшит стимуляцию и интоксикацию, которые люди ощущают при употреблении алкоголя.

4. Ведите дневник своих привычек к употреблению алкоголя

Фьеллин говорит, что ведение дневника ваших привычек к употреблению алкоголя может помочь вам понять, как вы придерживаетесь своих ограничений.

Вы также можете записать, как вы себя чувствовали до того, как выпили, а также где вы были, когда выпили, чтобы определить, есть ли закономерность. Это может помочь вам понять, почему вы так много пьете, и может помочь вам понять, пьете ли вы из-за определенного триггера. Например, вы можете осознавать, что всегда пьете, когда вам грустно, чтобы заглушить боль, или вы всегда пьете, когда находитесь с определенными друзьями.

5. Замените алкоголь более здоровой привычкой

Есть много здоровых привычек, которыми вы можете заменить употребление алкоголя, будь то употребление более здорового напитка, например газированной воды, или совсем другое занятие.

"Если мы делаем что-нибудь - что-нибудь - пока мы думаем о том, чтобы выпить эту первую порцию напитка, мы переключаемся на что-то, надеюсь, более здоровое", - говорит Фиеллин.

Он предлагает заняться другими видами деятельности, такими как:

Проводите время с другом или членом семьи. Проведение времени с любимым человеком может помочь вам почувствовать радость без алкоголя.

Готовка. Это займет ваш разум, время и руки, а также вызовет чувство выполненного долга, когда вы закончите.

Занятия спортом. Если вы пьете, чтобы чувствовать себя хорошо, вы можете вместо этого заняться физическими упражнениями, чтобы высвободить естественные гормоны хорошего самочувствия, такие как эндорфины.

Чтение. Это может занять ваш разум и отвлечь ваши мысли от причины, по которой вы вообще хотели выпить.

Начни новое хобби. Найдите другое занятие, которое кажется более полезным, чем употребление алкогольного напитка. Может быть, это игра на гитаре или участие в ремесленном проекте.

"Создавая новые привычки, мы избегаем ежедневных ритуалов, которые увековечивают ежедневное повторяющееся употребление алкоголя", - говорит Фиеллин.

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