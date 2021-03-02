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Чем лучше всего закусывать крепкий алкоголь - совет диетолога

2 марта 2021, 03:52
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Диетолог Марина Макиша дала рекомендации по закуске для людей, которые любят много и часто употреблять во время застолий крепкие спиртные напитки.

Закуска
Чем лучше всего закусывать крепкий алкоголь / УНИАН

Крепкий алкоголь обычно закусывают жирной и калорийной пищей. Однако такой подход чреват проблемами с поджелудочной железой и печенью. Об этом сообщает портал Medikforum со ссылкой на мнение диетолога Марины Макиши.

По ее словам, жирная пища способна нейтрализовать спиртовые соединения, но она наносит не меньший вред, чем сам алкоголь. Однако есть продукт, который нивелирует влияние спиртных напитков на организм и не имеющем побочных эффектов.

По словам Макиши, такое свойство есть у обычных грибов. Дело в том, что в них высокое содержание хитозана ‒ сорбент, которое предотвращает всасывание спирта в кровь.

Однако диетолог дала еще ряд рекомендаций. Не нужно перед застольем съедать очень много грибов, поскольку они богаты нерастворимыми пищевыми волокнами. Максимальная суточная норма — 300 граммов. И, чтобы точно обезопасить себя от проблем с пищеварением, Макиша рекомендует съедать в день не более 150 граммов грибов. Такого количества вполне хватит, чтобы снизить негативное влияние алкоголя во время застолья.

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Напомним, ранее сообщалось:

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