Какой алкоголь полезен для здоровья - ответ ученых

Какой алкоголь полезен для здоровья / Flickr / Nancyjmullins

Употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма. Об этом сообщает западное специализированное издание BMC Medicine со ссылкой на исследование ученых из Университета Глазго.

Они установили, что люди, которые регулярно употребляют крепкие спиртные напитки, на 25% чаще уходили из жизни преждевременно и на 31% чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний ‒ по сравнению с теми, кто употреблял вино.

К таким выводам исследователи пришли, оценив здоровье более 300 тысяч жителей Великобритании. Сразу отметим, что здоровье любителей вина ученые сравнивали не с самочувствием трезвенников, а с теми, кто употреблял более крепкие алкогольные напитки.

Кроме того, ученые говорят, что вино, хоть и является более здоровым напитком, чем пиво или, к примеру, водка, но трезвость в большинстве случаев гораздо полезнее, чем употребление любого алкоголя. Наблюдения также показали, что если люди выпивают спиртные напитки вместе с едой, то риск преждевременной смерти падает на 10%.

Также сообщается, если человек растягивает дозу спиртного на четыре дня, то у него вероятность скончаться преждевременно снижается на 9% по сравнению с теми, кто выпивает аналогичное количество за сутки или за двое.

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