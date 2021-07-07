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Как по лицу определить опасный уровень холестерина в теле - ответ медика

7 июля 2021, 04:56
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У определенного количества людей признак высокого и опасного уровня холестерина в теле появляются прямо на лице - говорит шведский онколог Катарина Сванберг.

Холестерин
Как по лицу определить опасный уровень холестерина в теле/ Thiruvelan Ramasamy / flickr.com

У некоторых людей на лице проявляется признак опасного уровня холестерина. Об этом сообщает британская газета Daily Express со ссылкой на авторитетного шведского онколога Катарину Сванберг.

По словам медика, если уровень холестерина превышает норму на протяжении долгого времени, то это может проявиться на поверхности кожи. Речь идет о небольших желтоватых папулах, которые также называют "ксантомами".

"Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят", — объяснила Сванберг.

При обнаружении на лице ксантомы следует обратиться к врачу и сделать анализ крови, говорится в материале. Холестерин способен накапливаться в артериях, приводя со временем к их закупорке, что может спровоцировать сердечный приступ или инсульт.

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Напомним, ранее известный врач-диетолог Оксана Скиталинская напомнила, что высокий уровень холестерина в организме провоцирует атеросклероз, а восстанавливать все функции нужно с помощью правильного питания и физической активности.

Скиталинская утверждает, что каждый человек может продлить молодость своего организма с помощью наполнения ежедневного меню продуктами, которые обладают противовоспалительными свойствами.

здоровье холестерин
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