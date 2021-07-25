Как правильно есть на ночь, чтобы похудеть - ответ диетолога

Чтобы похудеть, нужно использовать принцип тарелки / Фото pixabay.com

Чтобы похудеть, одних только занятий спортом недостаточно. Необходим еще и дефицит калорий. Один из способов не взвешивать продукты и не считать калории – это использовать принцип тарелки и правило руки.

Врач-диетолог с 25-летним стажем, кандидат медицинских наук Камилла Тимошенко рассказала, что последний прием пищи должен быть за три часа перед сном, передает Доктор Питер.

"Применяйте правило тарелки, чтобы было сытно, но не тяжело и хватило до утра. Чтобы глазами увидеть свою порцию, стоит пару недель считать калории или использовать "правило руки", - отметила диетолог.

Также, по ее словам, есть смысл выявлять закономерности — какие продукты и как влияют на чувство сытости.

"В этом поможет пищевой дневник. И помните, что с возрастом организму все сложнее компенсировать и сопротивляться вредным факторам", - сказала Тимошенко.

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Правило руки для худеющих

Порция размером с ладонь определяет количество белка (для мужчин — 6-8, для женщин — 4-6 в день).

Кулак определяет порцию овощей (для мужчин — 6-8, для женщин — 4-6 в день).

Пригоршня определяет порцию углеводов (для мужчин — 6-8, для женщин — 4-6 в день).

Большой палец определяет порцию жиров (для мужчин — 6-8, для женщин — 4-6 в день).

Такой подсчет не считается идеальным, но он полезен для начинающих худеть.

Как работает "принцип тарелки"

Половина тарелки должна быть заполнена некрахмалистыми овощами. Например, это может быть баклажан, брокколи, капуста, зеленый горошек, болгарский перец, огурцы, стручковая фасоль, кабачки, вся зелень и так далее.

Вторую половину тарелки надо разделить на две части. На одной поместите белки (рыба или курица, фасоль или нут), на второй — медленно усваиваемые углеводы с высоким содержанием клетчатки (бурый рис, киноа и т.д).

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