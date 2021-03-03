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Как предупредить инсульт: пять эффективных шагов

3 марта 2021, 10:46

Гипертония может удвоить или в четыре раза увеличить риск инсульта, если с ней не справиться.

инсульт
Гипертония может удвоить или в четыре раза увеличить риск инсульта, если с ней не справиться. / Фото: pixabay.com

Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) сообщил, что опасный инсульт можно предотвратить. Независимо от вашего возраста или семейного анамнеза, профилактика инсульта может начаться немедленно. Одним из основных факторов, повышающих риск инсульта, является высокое кровяное давление (т.е. гипертония).

Гарвардская медицинская школа заявила, что гипертония может удвоить или в четыре раза увеличить риск инсульта, если с ней не справиться.

Идеальное значение артериального давления составляет менее 120/80 мм рт.ст., и этого можно достичь, уменьшив потребление соли в вашем рационе.

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Ешьте меньше соли

Специалисты советуют не употреблять больше половины чайной ложки соли в день, но соль может скрываться во многих продуктах.

Национальная служба здравоохранения перечисляет продукты с высоким содержанием соли, которые следует употреблять в умеренных количествах:

  • Анчоусы
  • Бекон
  • Сыр
  • Гранулы соуса
  • Ветчина
  • Оливки
  • Соленья
  • Креветки
  • Салями
  • Соленые и жареные в сухом виде орехи
  • Соленая рыба
  • Копчености из мяса и рыбы
  • Соевый соус
  • Бульйонные кубики
  • Экстракт дрожжей

Одни и те же продукты разных производителей, например пышки, могут содержать разное количество соли.

Другие примеры, которые вы можете употреблять, включают: колбасы, пиццу, готовые блюда, чипсы, соусы для пасты, приправы, хлопья для завтрака и суп.

Очевидно, это должен быть полезный инструмент для отслеживания того, сколько соли вы покупаете в первую очередь.

Упражнения

Чтобы поддерживать артериальное давление на нормальном уровне (или, по крайней мере, не допустить его ухудшения), важно регулярно заниматься спортом.

По словам экспертов, ожирение связано с высоким кровяным давлением, поэтому поддержание здорового веса может помочь снизить риск инсульта.

По словам Гарвардской медицинской школы, идеальный индекс массы тела (ИМТ) составляет 25 или меньше.

Упражнения по 30 минут в день пять раз в неделю помогут снизить вероятность инсульта.

Правильное питание

Это поможет вашей талии, снизит кровяное давление и снизит риск инсульта, чтобы "увеличить количество полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров в вашем рационе".

Есть два типа полиненасыщенных жиров: омега-3 и омега-6, которые содержатся в маслах и жирной рыбе.

Примеры полиненасыщенных жиров включают:

  • Рапсовое масло
  • Кукурузное масло
  • Подсолнечное масло
  • Кипперссельдь
  • Форель
  • Сардины
  • Лосось
  • Скумбрия

Мононенасыщенные жиры содержатся в оливковом масле, авокадо, миндале, арахисе и бразильских орехах.

Сведите к минимуму насыщенные жиры

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров вредны для вашего здоровья, если их употреблять слишком много, например:

  • Колбасы
  • Пироги
  • Масло сливочное
  • Топленое масло
  • Сало
  • Сыр
  • Сметана
  • Мороженое
  • Шоколад
  • Печенье
  • Торты
  • Выпечка
  • Пальмовое масло
  • Кокосовое масло
  • Кокосовый крем
  • Фрукты и овощи

По словам Гарвардской медицинской школы, еще одной мерой профилактики инсульта является ежедневное употребление четырех-пяти чашек фруктов и овощей.

Не курите

Дело в том, что курение вредно для здоровья.

Курение может повысить кровяное давление, риск инсульта и нанести серьезный вред всему вашему телу.

здоровье инсульт
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