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Инсульт: назван симптом, который символизирует о приближении опасного состояния

16 февраля 2021, 16:38

Чем быстрее будет диагностирован и вылечен ваш инсульт, тем лучше будет ваше выздоровление

инсульт
Чем быстрее будет диагностирован и вылечен ваш инсульт, тем лучше будет ваше выздоровление / Фото: pixabay.com

Когда артерия, снабжающая кровью головной мозг, заблокирована, у пострадавшего может снизиться физическая подвижность. Как это проявится?

Британский фонд сердца (BHF) объяснил, что ишемический инсульт может вызвать слабость руки. Если уточнить, то у человека, который не может одновременно поднять обе руки (снижение физической подвижности), может быть инсульт.

Это один из основных признаков инсульта, наряду со слабостью лица, которая может привести к опущению части рта или опусканию глаз.

Если нарушена речь, когда человек не может четко говорить или не может понять, что говорят другие, вызовите скорую помощь.

Ассоциация инсульта сообщает, что парамедики скорой помощи проходят обучение в случае инсульта.

"Чем быстрее будет диагностирован и вылечен ваш инсульт, тем лучше будет ваше выздоровление", - заявили в благотворительной организации.

Ассоциация инсультов заявила, что 85 процентов инсультов происходят из-за "закупорки мозга".

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Блокировка головного мозга, известная как ишемический инсульт, может быть вызвана сгустками крови, обнаруженными в:

  • Артерии, снабжающей кровью мозг;
  • Внутри одного из мелких сосудов в глубине мозга;
  • Или из другой части тела.

"Есть ряд причин, по которым могут образоваться закупорки и вызвать ишемический инсульт", - заявили в благотворительной организации.

Например, это может быть связано с атеросклерозом, который возникает, когда на стенках артерии образуются жировые отложения.

Это вызывает сужение и жесткость артерий, повышая вероятность их закупорки.

"Иногда на жировых отложениях образуется сгусток крови. Если этот сгусток отрывается, он может попасть в мозг и вызвать инсульт", - пояснила Stroke Association.

Еще одна причина ишемического инсульта - заболевание мелких сосудов, при котором кровеносные сосуды головного мозга повреждаются.

Инсульт также может произойти из-за фибрилляции предсердий и других сердечных заболеваний.

В частности, сгустки крови, образующиеся в сердце, затем могут перемещаться с током крови вверх в мозг, вызывая инсульт.

Затем происходит расслоение артерии, когда в слизистой оболочке артерии образуется разрыв, позволяющий крови проникать между слоями стенок артерии.

Расслоение артерии может произойти при травме шеи.

Если инсульт вызван сгустком крови, пациенту может быть назначено лечение, разрушающее сгустки крови, известное как тромболизис.

Чтобы тромболизис был эффективным, его необходимо ввести пострадавшему в течение четырех с половиной часов после появления симптомов.

Факторы риска

Некоторые факторы риска повышают риск инсульта, например стенокардия или перенесенный ранее сердечный приступ.

Чтобы свести к минимуму риск инсульта, вы можете принять меры, например, правильно питаться и быть физически активными.

Кроме того, важно не курить, сократить употребление алкоголя и контролировать другие состояния здоровья, такие как высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина.

здоровье инсульт
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