УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Полезные бутерброды: диетолог назвала ингредиенты и главные правила

23 февраля 2021, 05:22

Чтобы бутерброды были полезными, нужно придерживаться нескольких правил, сообщила эксперт.

Эксперт поделилась, что понадобится для приготовления полезных бутербродов
Диетолог поделилась, что понадобится для приготовления полезных бутербродов / УНИАН

Украинский диетолог Светлана Фус поделилась, как сделать полезные бутерброды – назвала их главные ингредиенты и раскрыла ключевые правила приготовления.

В бутерброды не стоит добавлять соусы, вместо них можно использовать немного горчицы или мякоть авокадо, смешанную с зеленью, написала эксперт в Instagram.

Диетолог отметила, что бутерброды можно использовать в качестве перекуса.

Как сделать полезные бутерброды на перекус – что понадобится:

  • Хлеб, который сделан из цельнозерновой муки;
  • Понадобится птица, мясо или рыба. Ингредиенты должны быть отваренными, запеченными или приготовленными на пару;
  • Чтобы лучше насытиться, стоит взять как можно больше овощей и зелени;
  • Если вы хотите улучшить вкус, можно использовать немного пряной зелени (например, кинза – Ред.).

Фус добавила, что полезный бутерброд не стоит есть на ночь.

  • Напомним, традиционно бутерброды делают с колбасой. Такие бутерброды нельзя назвать полезными, поскольку чаще всего колбаса содержит много вредных компонентов.
  • Врач-гастроэнтеролог Инна Мазько предупреждала, что человек может навредить своему организму, если будет часто есть колбасы.
  • Медик отметила, что в колбасе в лучшем случае есть 40% мяса, а остальные составляющие – пищевые добавки, крахмал, усилители вкуса, красители, желатин и соя.
  • Врач предупредила, что нитриты, которые используют для придания колбасе розового цвета, провоцируют рак.

бутерброды Светлана Фус
Сейчас вы просматриваете новость «Полезные бутерброды: диетолог назвала ингредиенты и главные правила». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Токсичный органичный яд: медик объяснила опасность любимого славянского гарнираТоксичный органичный яд: медик объяснила опасность любимого славянского гарнира Ученые из Японии назвали сок, который снижает артериальное давлениеУченые из Японии назвали сок, который снижает артериальное давление Ученые изменили норму артериального давления для женщинУченые изменили норму артериального давления для женщин Четыре вида спорта, которые продлят вашу жизньЧетыре вида спорта, которые продлят вашу жизнь Пять удобных поз для самого приятного секса в вашей жизниПять удобных поз для самого приятного секса в вашей жизни
Следующий материал

Последние новости

06:28
Сногсшибательные джинсовые куртки ворвались в моду на весну-лето
06:12
Поздравления на День Галины 2021 – открытки фееричные и нежные тексты
05:49
Организаторы назвали членов комиссии Одесского кинофестиваля в 2021 году
05:22
Полезные бутерброды: диетолог назвала ингредиенты и главные правила Видео
04:50
Сколько на мужском теле эрогенных зон - ответ экспертов
Реклама
04:25
В моде потрясающее окрашивание волос шатуш, или поцелуй солнца Фото Видео
04:19
Во Львове протестующая женщина оконфузилась пикантной ошибкой на плакате
03:36
Гороскоп на 23 февраля для всех: одна успешная сфера и новый пост Видео
03:05
Шарий не приехал на допрос и обвиняется в уклонении от следствия - СБУ Видео
02:42
С Днем ангела, Валентина! Как красиво поздравить Валю с именинами
02:08
Какими продуктами можно убрать авитаминоз и укрепить иммунитет Видео
01:30
Эксперты оценили "авантюру" с поставкой в Украину индийской вакцины CoviShield Видео
01:06
Диетолог назвала неожиданные полезные свойства яблочного уксуса Видео
01:03
Ирина Федишин показала, как едва вместила сочные формы в тугой купальник
00:59
23 февраля – какие поздравления дарят сегодня Фото
00:39
На Донбассе вспыхнул пожар, погибли украинские военные Видео
00:38
Кулеба объяснил, в чем разница между нормандским форматом и Минском-2 Видео
00:20
Эпидемиолог предупредил, когда коронавирус разбушуется Видео
00:06
В Украине снова ударят морозы и пойдет снег Видео
22 февраля, понедельник
23:22
Десну залило дизелем из-за рухнувшей с 20-метрового моста фуры Фото Видео
Реклама
23:06
Украина усилила позиции в рейтинге военной мощи и обогнала Беларусь
22:45
Комаровский поведал, можно ли делать прививки от COVID-19 беременным
22:34
ЕС и США договорились о жестких мерах по противостоянию России Видео
22:10
Врач развенчал популярный в Украине миф о вакцинации
21:29
Коронавирус "кошмарит" Буковину: закрыли школы, ограничили работу ресторанов Видео
21:27
Минюст обязал банки в Украине раскрывать счета должников Видео
21:04
Онлайн Watch Dogs: Legion запустят в марте: чего ждать игрокам Видео
20:58
Оккупанты Крыма рискуют остаться без знаменитых сортов винограда
20:53
США ввели дополнительные санкции против Северного потока-2 Видео
20:41
Семь признаков высокого давления: на что обратить внимание Видео
20:34
В ЕС назвали сроки нового "удара" по путинской России Видео
20:34
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
20:20
Скисающая недо-AstraZeneca или панацея: чего ждать от индийской вакцины
20:16
Неподражаемые длинные плащи из 90-х вернулись в моду на весну 2021 Фото Видео
20:00
Состоялся долгожданный релиз фанатской игры по культовой Half-Life 2 Видео
19:57
В СБУ назвали причину запуска санкций против Спортмастера
19:56
Кабмин подготовил сюрприз пенсионерам: на сколько повысят пенсии с 1 марта Видео
19:56
"Во всем виноват МВФ": министр дважды оконфузился во время пресс-конференции Видео
19:27
Вот так могут выглядеть очки дополненной реальности от Samsung Видео
19:26
Суд избрал меру пресечения стоматологу, которая била и душила детей
Реклама
19:13
Врачи назвали коварную опасность йогурта Видео
19:07
Юрист указал на опасность для украинцев от санкций против Медведчука Видео
19:07
В России от рака умер звезда Улицы разбитых фонарей
18:42
Дуэт Daft Punk объявил о завершении карьеры Видео
18:39
Известного российского актера выдворили из Украины и запретили въезд Видео
18:24
Жена Навального неожиданно вернулась в Россию Видео
18:23
Blizzard раскрыла много новых подробностей об Overwatch 2 Видео
18:01
В ВСУ рассказали о коварных планах боевиков на Донбассе Видео
17:45
Дуэт Алиби с размахом вернулся на сцену после выступления на шоу Голос Видео
17:40
Под санкции СНБО попала компания экс-нардепа с записанным на нее самолетом Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять