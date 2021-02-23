Полезные бутерброды: диетолог назвала ингредиенты и главные правила

Диетолог поделилась, что понадобится для приготовления полезных бутербродов / УНИАН

Украинский диетолог Светлана Фус поделилась, как сделать полезные бутерброды – назвала их главные ингредиенты и раскрыла ключевые правила приготовления.

В бутерброды не стоит добавлять соусы, вместо них можно использовать немного горчицы или мякоть авокадо, смешанную с зеленью, написала эксперт в Instagram.

Диетолог отметила, что бутерброды можно использовать в качестве перекуса.

Как сделать полезные бутерброды на перекус – что понадобится:

Хлеб, который сделан из цельнозерновой муки;

Понадобится птица, мясо или рыба. Ингредиенты должны быть отваренными, запеченными или приготовленными на пару;

Чтобы лучше насытиться, стоит взять как можно больше овощей и зелени;

Если вы хотите улучшить вкус, можно использовать немного пряной зелени (например, кинза – Ред.).

Фус добавила, что полезный бутерброд не стоит есть на ночь.