Полезные бутерброды: диетолог назвала ингредиенты и главные правила

Чтобы бутерброды были полезными, нужно придерживаться нескольких правил, сообщила эксперт.
Украинский диетолог Светлана Фус поделилась, как сделать полезные бутерброды – назвала их главные ингредиенты и раскрыла ключевые правила приготовления.
В бутерброды не стоит добавлять соусы, вместо них можно использовать немного горчицы или мякоть авокадо, смешанную с зеленью, написала эксперт в Instagram.
Диетолог отметила, что бутерброды можно использовать в качестве перекуса.
Как сделать полезные бутерброды на перекус – что понадобится:
- Хлеб, который сделан из цельнозерновой муки;
- Понадобится птица, мясо или рыба. Ингредиенты должны быть отваренными, запеченными или приготовленными на пару;
- Чтобы лучше насытиться, стоит взять как можно больше овощей и зелени;
- Если вы хотите улучшить вкус, можно использовать немного пряной зелени (например, кинза – Ред.).
Фус добавила, что полезный бутерброд не стоит есть на ночь.
- Напомним, традиционно бутерброды делают с колбасой. Такие бутерброды нельзя назвать полезными, поскольку чаще всего колбаса содержит много вредных компонентов.
- Врач-гастроэнтеролог Инна Мазько предупреждала, что человек может навредить своему организму, если будет часто есть колбасы.
- Медик отметила, что в колбасе в лучшем случае есть 40% мяса, а остальные составляющие – пищевые добавки, крахмал, усилители вкуса, красители, желатин и соя.
- Врач предупредила, что нитриты, которые используют для придания колбасе розового цвета, провоцируют рак.
Автор: Екатерина Присяжнюк