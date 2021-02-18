Врачи назвали опасность колбасы для организма человека

Кому нельзя есть колбасу / pixabay

Врач-гастроэнтеролог Инна Мазько рассказала, что частое употребление колбасы может быть очень опасным для человека.

По ее словам, в лучшем случае в колбасе содержится 40 процентов мяса, зачастую низкого качества, остальное — желатин, соя, пищевые добавки, крахмал, усилители вкуса и красители.

"Нитриты, которые используют для придания продукту розового цвета, вызывают рак. А содержащиеся в колбасе фосфаты провоцируют развитие остеопороза и рахита", - сказала медик, пишет Комсомольская правда.

Мазько посоветовала детям и людям с болезнями желудка и кишечника полностью исключить колбасу из рациона.

Чем заменить колбасу

Диетолог Ольга Капийчук также рекомендует отказаться от колбасы и заменить ее другими продуктами.

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"Первое, что я предлагаю, делать пасту из рыбных консервов. Очень вкусно смешать вареное яйцо с любыми рыбными консервами, которые вы любите. Это будет прекрасный источник белка. Также колбасу можно заменить на растительные продукты, такие как соя, чечевица, фасоль, горох, нут. Они также содержат много белка. Утром можно приготовить фалафель — это котлеты из нута. Их также можно положить на хлеб и съесть бутерброд", —рассказала Капийчук, передают РИА Новости.

Кроме того, диетолог порекомендовала использовать в бутербродах пасту из авокадо, которое содержит много омега-3. При этом обязательно нужно выбирать спелые плоды.

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