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Какая колбаса очень вредна для организма - ответ медиков

12 февраля 2021, 06:32
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Медики в деталях рассказали и объяснили, почему далеко не всякие из сотен и сотен существующих видов колбасы полезны для человеческого организма.

Колбаса
Какая колбаса очень вредна для организма / Flickr / Fenucci Fenucci

Некоторые виды колбас вполне безопасны, если их употреблять изредка и в небольшом количестве. Но есть виды мясных деликатесов, которые могут нанести серьезный вред организму. Портал MedikForum опросил врачей и те рассказали, какую колбасу нужно исключать из рациона.

Ливерная и кровяная колбаса в списке опасности занимает первое место. Дело в том, что она производится с добавлением внутренних органов животных. Это делает ее особенно жирной, а термообработка способствует накоплению опасных канцерогенов. Такие колбасы категорически нельзя употреблять людям с болезнями почек, печени и сердечно-сосудистой системы.

Сырокопченая колбаса изготовляется из красного мяса, но при производстве в нее добавляют огромное количество соли, чтобы она могла храниться длительное время. Также в ней много животных жиров. То есть много холестерина. Частое употребление такой колбасы приводит к онкологическим заболеваниям и чаще всего – к раку толстой кишки.

Сыровяленая колбаса может считаться условно безопасной, но только в том случае, если ее произвели из отборных сортов мяса. Следовательно, нужно смотреть на ценник палки такой колбасы – чем дешевле, тем меньше шансов на то, что ее можно безопасно употреблять.

Самая безопасная колбаса, по мнению специалистов, это сыровяленая из мяса птицы. В ней мало жиров и при ее производстве в нее редко добавляют вредные вещества.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Сотрудники отделения дерматологии Калифорнийского университета (США) совершили открытие.
  • Согласно их выводам, пресловутая "западная" диета - фаст-фуд, красное мясо и прочие продукты, насыщенные жирами, во многих случаях приводит к кожным заболеваниям.

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