Врач назвала опасные свойства граната

Кому нельзя есть гранат / pixabay

Врач-диетолог Наталия Самойленко рассказала, кому противопоказано есть гранат.

Эксперт отметила, что при повышенном давлении употреблять семена и сок граната очень полезно, поскольку этот растительный продукт обладает разжижающим свойством, и помогает предотвратить тромбоз. Но данное качество делает его противопоказанным при гипотонии.

"Противопоказано есть гранаты людям с пониженным давлением", - объяснила Самойленко.

Диетолог отмечает, что с особой осторожностью следует употреблять плоды граната беременным женщинам и детям до трех лет. Также противопоказан язвенникам, так как его косточки сильно повреждают слизистую их желудка.

Также сок граната противопоказан людям с гастритом с повышенной кислотностью и язвенной болезнью.

Читайте такжеДиетологи назвали самый вредный завтрак

Также медики озвучили другие противопоказания к употреблению граната:

острая стадия панкреатита;

запоры;

аллергия на гранат;

заболевания зубов и эмали.

Читайте такжеДиетологи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.

Врач-онколог рассказала, кому нельзя пить молоко и кефир.

Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.

Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи​, перед сном категорически не стоит читать новости.

Также медики назвали продукты, от которых нужно отказаться при головных болях.