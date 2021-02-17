Врач назвала опасные свойства граната

Несмотря на большой потенциал пользы, гранат противопоказан некоторым категориям людей.
Врач-диетолог Наталия Самойленко рассказала, кому противопоказано есть гранат.
Эксперт отметила, что при повышенном давлении употреблять семена и сок граната очень полезно, поскольку этот растительный продукт обладает разжижающим свойством, и помогает предотвратить тромбоз. Но данное качество делает его противопоказанным при гипотонии.
"Противопоказано есть гранаты людям с пониженным давлением", - объяснила Самойленко.
Диетолог отмечает, что с особой осторожностью следует употреблять плоды граната беременным женщинам и детям до трех лет. Также противопоказан язвенникам, так как его косточки сильно повреждают слизистую их желудка.
Также сок граната противопоказан людям с гастритом с повышенной кислотностью и язвенной болезнью.
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Также медики озвучили другие противопоказания к употреблению граната:
- острая стадия панкреатита;
- запоры;
- аллергия на гранат;
- заболевания зубов и эмали.
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