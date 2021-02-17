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Врач назвала опасные свойства граната

17 февраля 2021, 00:41

Несмотря на большой потенциал пользы, гранат противопоказан некоторым категориям людей.

Кому нельзя есть гранат / pixabay

Врач-диетолог Наталия Самойленко рассказала, кому противопоказано есть гранат.

Эксперт отметила, что при повышенном давлении употреблять семена и сок граната очень полезно, поскольку этот растительный продукт обладает разжижающим свойством, и помогает предотвратить тромбоз. Но данное качество делает его противопоказанным при гипотонии.

"Противопоказано есть гранаты людям с пониженным давлением", - объяснила Самойленко.

Диетолог отмечает, что с особой осторожностью следует употреблять плоды граната беременным женщинам и детям до трех лет. Также противопоказан язвенникам, так как его косточки сильно повреждают слизистую их желудка.

Также сок граната противопоказан людям с гастритом с повышенной кислотностью и язвенной болезнью.

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Также медики озвучили другие противопоказания к употреблению граната:

  • острая стадия панкреатита;
  • запоры;
  • аллергия на гранат;
  • заболевания зубов и эмали.

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здоровье гранат
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