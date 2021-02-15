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Врач рассказала, кому нельзя пить молоко и кефир

15 февраля 2021, 00:22

Употребление молока в некоторых случаях приводит к вздутию и диарее.

Кому опасно пить молоко / pixabay

Молоко — это полезный для организма продукт, содержащий белок, кальций, фосфор, а также молочный жир, необходимый для клеточных стенок и сосудов.

Однако врач онколог Елена Смирнова заявила, что некоторым людям от его употребления стоит отказаться.

По ее словам, причин для исключения молока из рациона может быть две: лактазная недостаточность и аллергия на белок молока.

"Как понять, что у вас лактазная недостаточность? Норма — это когда сахар из молока (лактоза) перерабатывается ферментом (лактазой). Не норма — когда фермента мало и не переработанная лактоза попадает в толстую кишку, на съедение кишечным бактериям. В результате они производят углекислый газ, воду и молочную кислоту, которые раздувают петли кишки", — написала медик в своем Instagram.

Она добавила, что употребление молока в таких случаях приводит к вздутию и диарее. Причиной расстройства также могут быть сыры, сливки и кефир.

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"В кефире (особенно двухдневном) белки частично ферментированы и лактозы практически нет, поэтому эти беды почти не вызывает. Но его нельзя пить при остром гастрите и энтерите. Свежий кефир имеет слабительное действие, а двух-трехдневный, наоборот, крепит", — сообщила Елена Смирнова.

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здоровье молоко
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