Врач назвала неожиданную опасность чеснока

Кому нельзя есть чеснок / pixabay

Несмотря на полезные свойства чеснока, этот продукт считается агрессивным и не всем можно употреблять его в еду.

Как говорит врач-диетолог Инна Заикина, от большего количества чеснока лучше отказаться людям с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, желчнокаменной болезни.

Все дело в том, чеснок стимулирует выделение желудочного сока и желчи, что может усугубить течение болезни. Однако даже людям со здоровом желудком надо быть аккуратными с чесноком.

"Частое употребление чеснока противопоказано, тем более на голодный желудок. Он вызывает активное выделение желудочного сока, а без пищи это вредно для слизистой", — говорит медик, пишет kp.ru.

По мнению медиков, особую опасность чеснок представляет для людей с заболеваниями глаз. Так, одним из побочных эффектов может быть затуманенность и нечеткость зрения.

Как говорится в статье на сайте Sohu, это происходит из-за длительного употребления чеснока.

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Из-за избытка чеснока в рационе также могут появиться такие симптомы как:

шум в ушах,

сухость во рту,

тяжесть в голове.

При этом умеренное употребление чеснока для здоровья, снижает сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.

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