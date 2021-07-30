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Как перестать часто мыть волосы и забыть о жирности: советы от врача

30 июля 2021, 01:15

Каждая девушка мечтает не мыть голову каждый день, а хотя бы два раза в неделю. О том, почему сильно жирнятся волосы, рассказывает трихолог.

Уход за волосами
Уход за волосами / bit.ua

Для многих мытье волос превратилось в едва ли не ежедневную изнуряющую бьюти-рутину: а к шампуню и кондиционеру добавилась еще и маска, и сыворотка, и пилинг. И мы настолько привыкли, что отказываться от этих шагов совсем не хочется.

Но как начать мыть голову реже, когда волосы уже на следующий день "жирнеют" и срочно нуждаются в повторной очистке? Журналисты Elle пообщались с врачом-дерматологом, трихологом Екатериной Козловской. Она напомнила, что за выработку кожного сала отвечают сальные железы, которые находятся в коже.

Почему сальные железы могут начать работать интенсивнее

1. Физиологические причины

  • беременность и лактация;
  • подростковый период – увеличивается выделение тестостерона за гормональной перестройки и повышается чувствительность к нему сальных желез;
  • период перед менопаузой;
  • генетика;
  • изменения в балансе половых гормонов.

2. Неправильный уход за кожей головы и волосами

Вторая немаловажная причина повышенной жирности волос – это неправильно подобранный уход за кожей головы и волосами

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  • моют слишком часто или наоборот редко;
  • нерациональное применение агрессивных эксфолиантов для кожи головы может привести к компенсаторной гиперпродукции кожного сала и к тому, что уже к вечеру волосы будут выглядеть неопрятно;
  • неправильная техника мытья волос – большая часть людей намыливаем волос, а нужно тщательно очищать кожу головы.

3. Перепады температур

Резкие перепады температурного режима, в том числе частое использование горячих температур во время сушки волос феном, мытье головы слишком горячей водой.

4. Механические факторы

Например, привычка постоянно трогать свои волосы, крутить их, создавать пальцами прикорневой объем, слишком частое расчесывание, приводят к тому, что наши сальные железы начинают работать активнее.

5. Проблемы с пищеварением

Нарушения работы желудочно-кишечного тракта и неправильные пищевые привычки также могут стать причиной нарушения в работе сальных желез.

6. Хронические стрессы

Могут провоцировать излишнюю жирность волос из-за того, что в крови наблюдается повышение уровня кортизола (гормона стресса), который влияет на работу сальных желез.

Советы по урегулированию работы сальных желез:

  • правильное питание;
  • поддержка психологического равновесия;
  • регулярная проверка здоровья в профильных врачей: гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог, дерматолог, трихолог;
  • правильный подбор средств для домашнего и профессионального ухода за кожей головы и волосами.

Ранее Главред узнал, какие шампуни помогут волосам противостоять разрушительной силе ультрафиолета и пережить жаркий период с наименьшими потерями.

волосы
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