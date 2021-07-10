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Как ухаживать за волосами летом: 5 шампуней для красоты локонов

10 июля 2021, 00:51

Правильный выбор средства поможет решить проблемы волос летом

Уход за волосами летом
Как ухаживать за волосами летом / bit.ua

Женщинам знакомы муки выбора того самого идеального шампуня, который учитывает все потребности. В самое жаркое время года шевелюра нуждается в особом уходе.

Чтобы подобрать оптимальное средство для очищения и сохранить здоровье нужно разобраться, что происходит с волосами летом. Агрессивные ультрафиолетовые лучи воздействуют на кератин – главную защиту локонов не наилучшим образом. Разрушая аминокислоты в составе кератина солнце оказывает волосам медвежью услугу: они становятся ломкими, теряют блеск, спутываются и секутся на кончиках.

Главред узнал, какие шампуни помогут волосам противостоять разрушительной силе ультрафиолета и пережить жаркий период с наименьшими потерями.

Какой шампунь выбрать на лето

Восстанавливающий шампунь Estel Professional Otium Summer

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Врачи придерживаются мнения, что уход за волосами в домашних условиях необходим средствами, в составе которых есть солнцезащитные фильтры. Шампунь может похвастаться не только солнцезащитными фильтрами, но и комплексом масел, которые восстанавливают поврежденные локоны.

Шампунь для окрашенных волос Joanna Professional Hairdressing Shampoo

Особый вид мастерства – уход за волосами после окрашивания. UV-фильтры помогут сохранить насыщенность цвета и уберегут локоны от пересыхания. Приятная цена средства станет бонусом.

Шампунь-кондиционер Revlon Professional Pool & Sea Conditioning Shampoo

Уход за волосами летом на море задача не из легких. Ведь к влиянию солнечных лучей присоединяются морская и хлорированная вода из бассейна. Это "трио" не самым лучшим образом сказывается на состоянии кожи головы и шевелюры. Шампунь-кондиционер проникает в глубокие слои, увлажняет и подпитывает волосы, избавляя от запаха хлорки.

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Бессульфатный шампунь Tico Proffessional Nioton UV-Keraplex

Главное отличие бессульфатного шампуня - бережное очищение. Он подходит для окрашенных волос, сохраняя цвет и восстанавливает поврежденную структуру волос. Аминокислоты способствуют восстановлению кератина.

Уход за волосами летом на море
Уход за волосами летом на море / frenchcosmetic.it

Обогащенный маслами шампунь Kerastase Elixir Ultime Oleo-Complexe

В летнее время очень важным этапом в уходе з волосами является увлажнение и питание. С этой задачей справляется комплекс масел арганового дерева, авокадо и камелии. Витамины А, Е, D способствуют обновлению волос. В составе средства нет силиконов и парабенов, которые утяжеляют локоны.

Для того, чтобы уберечь красоту волос, трихологи рекомендуют носить головные уборы, не переусердствовать с феном и средствами для укладки в летнее время.

Как сообщал Главред, дерматолог назвала пять причин, которые могут спровоцировать зуд кожи головы.

Автор: Olena Stronh
волосы уход за волосами
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