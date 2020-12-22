Как продлить жизнь - новый способ от ученых / Roardi

Группа ученых Йельского университета (Великобритания) провели исследование совместно с коллегами из Гарварда и раскрыли еще один, весьма неожиданный, способ продления жизни человека.

Об этом пишет Express. Согласно обнародованным данным, ученые утверждают ‒ пение благотворно влияет на здоровье и улучшает психическое и физическое состояние. В связи с этим исследователи заявили, что это занятие способствует увеличению продолжительности жизни.

Кроме того, пение снижает риск возникновения деменции и болезни Альцгеймера. Также этот процесс очень благотворно влияет на мозг ‒ потому что обеспечивает поступление большого объема кислорода.

Далее ‒ благодаря пению в отдельных случаях можно снизить кровяное давление и предотвратить симптомы депрессии или устранить их.

Ученые утверждают ‒ когда человек выполняет любимые песни, то в организме выделяются эндорфины (которые повышают настроение и люди чувствуют себя счастливее).

При этом, отмечают специалисты, вокальные способности в данном случае не важны, поскольку пение практически всегда хорошо влияет на общее состояние организма.

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