Как продлить жизнь - новый способ от ученых

Западные исследователи предложили довольно интересный способ продления человеческой жизни.
Группа ученых Йельского университета (Великобритания) провели исследование совместно с коллегами из Гарварда и раскрыли еще один, весьма неожиданный, способ продления жизни человека.
Об этом пишет Express. Согласно обнародованным данным, ученые утверждают ‒ пение благотворно влияет на здоровье и улучшает психическое и физическое состояние. В связи с этим исследователи заявили, что это занятие способствует увеличению продолжительности жизни.
Кроме того, пение снижает риск возникновения деменции и болезни Альцгеймера. Также этот процесс очень благотворно влияет на мозг ‒ потому что обеспечивает поступление большого объема кислорода.
Далее ‒ благодаря пению в отдельных случаях можно снизить кровяное давление и предотвратить симптомы депрессии или устранить их.
Ученые утверждают ‒ когда человек выполняет любимые песни, то в организме выделяются эндорфины (которые повышают настроение и люди чувствуют себя счастливее).
При этом, отмечают специалисты, вокальные способности в данном случае не важны, поскольку пение практически всегда хорошо влияет на общее состояние организма.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.
- До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.