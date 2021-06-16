Как распознать сердечный приступ - ответ медиков

Как распознать сердечный приступ - медики ответили / Barbara Schmidt-Keller / flickr.com

Симптомы сердечного приступа чаще всего вызваны недостатком поступающей в орган крови. Медики перечислили пять наиболее распространенных признаков заболевания, включая боль в груди и необъяснимое потоотделение. Об этом сообщает медицинский сайт Healthline.

Сердечный приступ может оказаться симптомом ишемической болезни, когда в артериях накапливаются жировые отложения, что ограничивает количество крови, поступающей в сердце. Симптомов сердечного приступа немало и они, как правило, различаются у мужчин и у женщин, по-разному проявляются у людей. Но самым распространенным признаком является боль в груди. Эта боль может распространяться на верхнюю половину тела и даже на руки. Может появиться чрезмерное потоотделение и необъяснимая тошнота. Некоторые могут чувствовать сильное головокружение или испытывать сильную усталость.

"Во время сердечного приступа кровоснабжение, которое питает сердце кислородом, прекращается, и сердечная мышца начинает отмирать. У некоторых людей с сердечным приступом есть предупреждающие знаки этого состояния, в то время как у других нет никаких", — сообщают медики.

Читайте такжеМожет ли сон на левом боку быть опасным для сердца: врачи дали ответ

Напомним, ранее западные СМИ писали, что заболевание десен способно спровоцировать сердечные заболеваниям, поскольку скопление "плохих" бактерий во рту может попасть в кровоток.

А необычный – кислый - привкус во рту может быть симптомом инфаркта.