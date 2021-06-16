УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как распознать сердечный приступ - ответ медиков

16 июня 2021, 01:01
Прослушать новость
Остановить

Порой от того, вовремя ли человек либо его родные сумеют распознать сердечный приступ, зависит жизнь - без преувеличения или всяких гипербол.

Сердце
Как распознать сердечный приступ - медики ответили / Barbara Schmidt-Keller / flickr.com

Симптомы сердечного приступа чаще всего вызваны недостатком поступающей в орган крови. Медики перечислили пять наиболее распространенных признаков заболевания, включая боль в груди и необъяснимое потоотделение. Об этом сообщает медицинский сайт Healthline.

Сердечный приступ может оказаться симптомом ишемической болезни, когда в артериях накапливаются жировые отложения, что ограничивает количество крови, поступающей в сердце. Симптомов сердечного приступа немало и они, как правило, различаются у мужчин и у женщин, по-разному проявляются у людей. Но самым распространенным признаком является боль в груди. Эта боль может распространяться на верхнюю половину тела и даже на руки. Может появиться чрезмерное потоотделение и необъяснимая тошнота. Некоторые могут чувствовать сильное головокружение или испытывать сильную усталость.

"Во время сердечного приступа кровоснабжение, которое питает сердце кислородом, прекращается, и сердечная мышца начинает отмирать. У некоторых людей с сердечным приступом есть предупреждающие знаки этого состояния, в то время как у других нет никаких", — сообщают медики.

Читайте такжеМожет ли сон на левом боку быть опасным для сердца: врачи дали ответ

Напомним, ранее западные СМИ писали, что заболевание десен способно спровоцировать сердечные заболеваниям, поскольку скопление "плохих" бактерий во рту может попасть в кровоток.

А необычный – кислый - привкус во рту может быть симптомом инфаркта.

здоровье сердечный приступ
Сейчас вы просматриваете новость «Как распознать сердечный приступ - ответ медиков». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря с 14 июня 2021 начинает самый болезненный удар месяца: как пережитьМагнитная буря с 14 июня 2021 начинает самый болезненный удар месяца: как пережить Врачи рассказали, какой чай нельзя пить на голодный желудокВрачи рассказали, какой чай нельзя пить на голодный желудок Когда день Ивана Купала 2021: как нужно провести самый мистический праздник летаКогда день Ивана Купала 2021: как нужно провести самый мистический праздник лета Политические манипуляции с историей в России: что Москва скрывает о Второй мировой войнеПолитические манипуляции с историей в России: что Москва скрывает о Второй мировой войне Июль будет адским: синоптики предупредили украинцев об опасной погодеИюль будет адским: синоптики предупредили украинцев об опасной погоде

Последние новости

01:37

День Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православии

01:01

Как распознать сердечный приступ - ответ медиков Видео

00:19

Гороскоп на сегодня 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капитала Видео

00:02

Назван самый полезный горячий напиток Видео

15 июня, вторник
23:43

Встреча Байдена и Путина: Белый дом раскрыл темы и детали переговоров Видео

Реклама
23:26

Настоящий апокалипсис: Украину накрыл ураган и шквальный ветер с градом Фото Видео

23:20

Популярное масло признали не самым полезным продуктом для здоровья Видео

23:02

Оккупанты Крыма массово блокируют сайты о коронавирусе

22:49

Врачи назвали продукты, которые нельзя разогревать дважды Видео

22:20

Предупреждение о боли в спине: упражнения, которых следует избегать Видео

22:09

Бьянка получила российское гражданство и высказалась о политике

21:53

На Киевщине двое детей провалились в выгребную яму: появились невероятные подробности о семье Видео

21:34

Технокороль Илон Маск решил избавиться от своего последнего дома на Земле

21:27

Кулеба рассказал о проблеме для Украины после запуска Северного потока-2 Видео

21:00

Выяснилось, откуда в Украину "ворвется" новый опасный штамм коронавируса Видео

20:50

Позиция телеканала 1+1 в ответ на заявление фракции "Европейская солидарность"

20:41

Крым и граница: Зеленский хочет видеть наблюдателей ОБСЕ не только на Донбассе

20:30

Украину ждет резкое изменение погоды: названа дата Видео

20:24

СМИ сообщили, когда может "полететь голова" министра Авакова

20:10

Вырвет ли Россия гнилыми зубами Украину у НАТО и Запада мнение

Реклама
19:57

"Не плясала под чью-то дудку": Катерина Кухар раскрыла свою миссию

19:51

Крупнейший розничный продавец мебели IКЕА угодил в скандал и выплатит штраф

19:44

Лимонная вода для организма и тела: названы семь преимуществ Видео

19:22

Опасно для здоровья: украинцам запретили купаться в Черном море Видео

19:14

Виктор Павлик рассказал, как прошли роды супруги и кого возьмут крестными

18:46

Ученые рассказали, сколько нужно добавить шагов в день, чтобы прожить дольше Видео

18:43

Названы 10 знаков, которые предупреждают об опасности Видео

18:37

Ученые поведали, кто рискует повторно заболеть коронавирусом Видео

18:23

Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет Видео

18:15

Под Киевом двое детей угодили в выгребную яму: погибла 10-летняя девочка

18:06

Блогерша, назвавшая украинский "еб*ным", пожаловалась на угрозы и не хочет перед всеми извиняться Видео

17:39

В Кременчуге медики вымогали у женщины 40 тысяч за бесплатную операцию Видео

17:17

"Сало и не только": Зеленский у родителей кормил американскую журналистку, опубликовано фото

16:51

Ксения Мишина похвасталась алмазом, выращенным из ее крови

16:47

Авто разбилось вдребезги: в Винницкой области пьяный полицейский лишил жизни 28-летнюю девушку Видео

16:24

В Украине сети АЗС подняли цены на топливо Видео

16:13

Журналисты предупредили об опасности налоговых инициатив украинских властей

16:13

Зеленский в тренде или нет: эксперт оценила необычный дизайн кабинета в ОП Видео

16:12

"Я бы бл**дь на х* запретила еб***й украинский язык": ирпенскую блогершу захейтили за высказывания Видео

16:11

В Харькове дорожники решили купить кроссовер за 1 млн грн с защитой от разбитого асфальта

Реклама
15:46

"Большая стройка" Зеленского отправит в небытие текущие средние ремонты дорог

15:25

Пытались изнасиловать - еле удрала: в Индии украинка угодила в скандал с убийством борца Видео

15:01

День Ольги 2021 – какого числа и что за праздник Видео

14:51

В детсаду Мелитополя воспитательница ударила ребенка: грянул скандал Видео

14:36

Вокруг Shum: песня Go-A забралась на вторую строчку престижного хит-парада Видео

14:33

Эксперты рассказали, почему инвесторы боятся вкладывать в экономику Украины (видео) Видео

14:30

Рак крови: странное ощущение на коже, которое может быть первым признаком Видео

14:27

В "Метинвест Политехнике" рассказали об особенностях обучения в новом горно-металлургическом вузе

13:47

Россия ненасытна: Зеленский предупредил американцев, что завтра война может прийти к ним Видео

13:40

В моду на лето 2021 вошли стильные и невероятно удобные женские сандалии на липучках Фото Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять