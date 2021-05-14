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Ученые рассказали, какое вещество нужно для нормальной работы сердца

14 мая 2021, 04:49

В ходе исследования оценивались такие показатели, как индекс массы тела, уровень сахара в крови натощак и холестерина. И потому удалось определить вещество.

сердце
Какое вещество нужно для нормальной работы сердца / УНИАН

Адипонектин — гормон, вырабатываемый белой жировой тканью, оказался веществом, которое необходимо для нормальной работы сердца. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые ученые из Великобритании и Индии опубликовали в журнале PLOS One.

Оказалось, что такой гормон способен компенсировать генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. В исследовании приняли участие 1886 индийцев, которые имели высокий риск развития заболеваний кровеносной системы. Были оценены такие показатели, как индекс массы тела, уровень сахара в крови натощак и холестерина.

Оказалось, что у тех, у кого наблюдались кардиометаболические нарушения (более 80% участников), в крови присутствуют низкие концентрации адипонектина. Эта связь оставалась четкой даже при учете сторонних факторов, обычно влияющих на здоровье сердца.

Дальнейший анализ показал, что уровень адипонектина может снижаться у людей с генетическими вариациями в выработке оментина (вещество, которое выделяется висцеральной жировой тканью и усиливает чувствительность к инсулину при нормальном весе).

Однако у тех, у кого выработка оментина снижена из-за генетических особенностей, могут развиться сердечно-сосудистые заболевания даже при отсутствии лишнего веса.

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Напомним, ранее сообщалось:

сердце сердечно-сосудистая система
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