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Как сесть на диету и похудеть: wellness-диетолог раскрыла главную ошибку всех худеющих

15 сентября 2021, 06:04

Если вы хотите снижать вес, то нужно выбирать сбалансированный план питания, пояснила в комментарии Главреду wellness-диетолог Татьяна Кихтева.

Какая диета самая эффективная для похудения
Какая диета самая эффективная для похудения / 1zoom.ru

15 сентября отмечается своеобразный международный праздник – День худеющих 2021.

Ожирение стало уже глобальной проблемой, с которой сталкиваются как и благополучные страны (вроде США), так и бедные государства, где у местных жителей низкий уровень дохода.

Статистика утверждает, что больше всего полных людей проживает на Ближнем Востоке (ожирение наблюдается у 65% среди местных женщин и 60% мужчин). А вот больше всего стройняшек обитает в азиатских странах.

Читайте такжеНазваны пять самых бесполезных диетКак похудеть в домашних условиях – правильно (то есть без ущерба для здоровья) и эффективно (то есть надолго), в комментарии Главреду пояснила wellness-диетолог с медицинским образованием, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Татьяна Кихтева.

"Слово "диета" в лексиконе худеющих всегда ассоциируется с жесткими ограничениями и запретами. И подразумевается, что "на диету нужно садиться", а значит, через какое-то время она закончится. С точки зрения психологии – это в корне неправильный подход. Если вы хотите снижать вес, то нужно выбирать сбалансированный план питания, который будет с вами на протяжении всей жизни", – подчеркнула врач.

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Топ продуктов, которые нельзя есть при диете

Кихтева также перечислила продукты, которые нужно убрать из рациона, если человек поставил себе цель снизить вес и сохранить достигнутый результат:

  1. Рафинированный сахар.
  2. Трансжиры (содержатся в кондитерской выпечке, сосисках, колбасе, мороженом, конфетах, чипсах, сухариках, фастфуде).
  3. Продукты с фруктозой.
  4. Сладкие напитки.
  5. Салатные заправки с высокой калорийностью.

Что можно есть при похудении: список

С другой стороны, существуют и продукты, которые наоборот рекомендуется включать в меню диеты для снижения веса:

  1. Разнообразные овощи и зелень.
  2. Фрукты: два средних фрукта в день.
  3. Растительные жиры: авокадо, орехи, растительные масла (оливковое, льняное, масло авокадо, чиа и другие).
  4. Достаточный объем пищевых волокон – 28-30 г в день. Их можно получить из овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, уточнила диетолог.

"Ещё важно нормализовать баланс "хороших" и "плохих" бактерий в кишечнике. "Хорошие" бактерии любят ферментированные продукты (квашеная капуста, например) и кисломолочные продукты, сделанные самостоятельно", – посоветовала напоследок Кихтева.

Ранее диетологи назвали главные ошибки худеющих. Диеты могут быть опасными для здоровья. Поэтому следует изучить правильный режим питания.

Напомним, назван продукт, который помогает стройнеть. Существует идеальный продукт, который помогает снижать вес.

viber
здоровье диета похудение правильное питание Татьяна Кихтева
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