Как сесть на диету и похудеть: wellness-диетолог раскрыла главную ошибку всех худеющих

Какая диета самая эффективная для похудения / 1zoom.ru

15 сентября отмечается своеобразный международный праздник – День худеющих 2021.

Ожирение стало уже глобальной проблемой, с которой сталкиваются как и благополучные страны (вроде США), так и бедные государства, где у местных жителей низкий уровень дохода.

Статистика утверждает, что больше всего полных людей проживает на Ближнем Востоке (ожирение наблюдается у 65% среди местных женщин и 60% мужчин). А вот больше всего стройняшек обитает в азиатских странах.

Читайте такжеНазваны пять самых бесполезных диетКак похудеть в домашних условиях – правильно (то есть без ущерба для здоровья) и эффективно (то есть надолго), в комментарии Главреду пояснила wellness-диетолог с медицинским образованием, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Татьяна Кихтева.

"Слово "диета" в лексиконе худеющих всегда ассоциируется с жесткими ограничениями и запретами. И подразумевается, что "на диету нужно садиться", а значит, через какое-то время она закончится. С точки зрения психологии – это в корне неправильный подход. Если вы хотите снижать вес, то нужно выбирать сбалансированный план питания, который будет с вами на протяжении всей жизни", – подчеркнула врач.

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Топ продуктов, которые нельзя есть при диете

Кихтева также перечислила продукты, которые нужно убрать из рациона, если человек поставил себе цель снизить вес и сохранить достигнутый результат:

Рафинированный сахар. Трансжиры (содержатся в кондитерской выпечке, сосисках, колбасе, мороженом, конфетах, чипсах, сухариках, фастфуде). Продукты с фруктозой. Сладкие напитки. Салатные заправки с высокой калорийностью.

Что можно есть при похудении: список

С другой стороны, существуют и продукты, которые наоборот рекомендуется включать в меню диеты для снижения веса:

Разнообразные овощи и зелень. Фрукты: два средних фрукта в день. Растительные жиры: авокадо, орехи, растительные масла (оливковое, льняное, масло авокадо, чиа и другие). Достаточный объем пищевых волокон – 28-30 г в день. Их можно получить из овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, уточнила диетолог.

"Ещё важно нормализовать баланс "хороших" и "плохих" бактерий в кишечнике. "Хорошие" бактерии любят ферментированные продукты (квашеная капуста, например) и кисломолочные продукты, сделанные самостоятельно", – посоветовала напоследок Кихтева.

Ранее диетологи назвали главные ошибки худеющих. Диеты могут быть опасными для здоровья. Поэтому следует изучить правильный режим питания.

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