Как снизить аппетит: что поможет обмануть чувство голода

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В самое дождливое время года организм требует больше энергии и настойчиво требует пятую конфету или добавки спагетти болоньезе. Для тех, кто сидит на диете тяжело удержаться от соблазна. Как укротить чувство голода и выиграть бой с лишними килограммами, разобрался Главред.

О том, как употребление сладкого влияет на аппетит, читайте в нашем материале: Ученые рассказали, как связана сладкая пища и аппетит.

Причины повышенного аппетита

Повысить аппетит может не только чувство голода. С точки зрения физиологии он может меняться в зависимости от фазы менструального цикла (наверное многие замечали, что перед менструацией аппетит просто волчий) и предменопаузе. Беременность также может вызывать колебания – иногда есть хочется постоянно, а иногда и крошка в рот не лезет.

Психологическое повышение аппетита может быть вызвано несколькими факторами, среди которых:

стресс;

депрессия;

тревога и беспокойство.

Как снизить аппетит и одолеть чувство голода

Для того, чтобы желание поесть меньше вам докучало и рука не тянулась к запретным продуктам, необходимо придерживаться простых правил.

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Не забывайте завтракать. Утром организм больше всего нуждается в энергии, и если только кофе ваш помощник – вы рискуете сорвать свой зверский аппетит на вредном перекусе или соблазниться лишним за ужином. Завтрак "запускает" обмен веществ и играет немаловажную роль в процессе похудения.

Скажите "нет" вредным перекусам. Орешки до обеда или печенька пока готовится ужин могут стать вредной привычкой. Организм будет посылать в мозг сигналы о том, что нужно перекусить – и аппетит повысится рефлекторно. Если без перекуса не обойтись отдавайте предпочтение низкокалорийным овощам и фруктам.

Правильно выбирайте посуду. Яркие кричащие цвета будут способствовать перееданию. Посуда холодных, нейтральных оттенков поможет обуздать аппетит.

Не ешьте "за компанию". Мы не всегда едим только тогда, когда действительно голодны. Чаще всего это происходит за компанию или перед телевизором. Прислушивайтесь к сигналам организма и ешьте только тогда, когда ему этого действительно хочется.

Уменьшите порции. Разделите три больших приема пищи на шесть маленьких. Так организм всегда будет испытывать чувство сытости и это поможет удержаться от покупки пончика с шоколадной начинкой.

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Как снизить аппетит народными средствами

В борьбе с аппетитом можно прибегнуть к средствам, которые есть на каждой полке. Хорошо помогают справиться с чувством голода мята, петрушка и чеснок.

Из трав мяты и петрушки можно приготовить отвар, которым нужно полоскать рот каждый раз, когда почувствуете, как разыгрался аппетит. Для этого нужно заварить пучок мяты в стакане кипятка, дать ему настояться и процедить. Отвар петрушки можно употреблять внутрь.

Настой из чеснока для уменьшения аппетита. Чтобы приготовить народное средство, которое поможет держать чувство голода в узде, необходимо три зубчика чеснока натереть на терке и залить стаканом кипяченой воды комнатной температуры. Затем нужно дать смеси настояться в течение суток. Принимать по одной чайной ложке перед сном.

Ароматерапия для снижения аппетита

Ароматы некоторых растений способны успокаивать чувство голода. Среди наиболее распространенных эфирных масел, которые борются с повышенным аппетитом, являются экстракты:

грейпфрута;

ванили;

лаванды;

аниса;

перца;

мяты;

розы.

Использовать ароматерапию для снижения аппетита можно просто во время еды. В аромалампу нужно налить воды и добавить несколько капель масла. Можно также использовать свечи.