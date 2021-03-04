Как "снять" пигментные пятна домашними средствами

Как утверждают эксперты, и в домашних условиях при определенном трудолюбии и упорстве можно добиться того, что с кожи "уйдут" пигментные пятна.
Потемнения и пигментные пятна- очень распространенное явление, которое вызывает сильное раздражение у многих людей. Портал The Health Site опросил экспертов и те рассказали о домашних средствах, которые помогут справиться с такой проблемой.
Куркума. Смешать половину чайной ложки куркумы с двумя столовыми ложками муки и несколькими каплями воды либо молока. Полученную пасту наносить на пораженные участки и оставить на 15 минут, а затем смывать проточной водой. Такие маски нужно делать дважды-трижды в неделю на протяжении двух-трех месяцев.
Скраб из овсянки. Овсяная крупа позволяет добиться более четко выраженного белого цвета кожи и отшелушивает мертвые клетки. Нужно взять овсянку, томатный сок и оливковое масло ‒ чтобы из этих компонентов приготовить скраб. Нанести смесь на лицо и медленно втирать. Оставить на коже на три-четыре минуты, прежде чем смыть холодной водой. Все нужно повторяться хотя бы раз в неделю в течение двух месяцев, чтобы увидеть результат.
Папайя. Маракуйя не подойдет, только папайя. Смешайте три столовые ложки мелко нарезанной папайи и добавьте туда чайную ложку лимонного сока. Далее ‒ хорошо перемешать и нанести на кожу, чтобы смыть через полчаса.
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