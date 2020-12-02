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Как связан витамин D и работа кишечника - ответ ученых

2 декабря 2020, 04:42

Исследователи нашли новую связь между витамином D и работой желудочно-кишечного тракта.

витамины, таблетки
Как связан витамин D и работа кишечника / pixabay.com

Витамин D может принимать несколько разных форм, однако анализами определяется только одна из них — форма неактивного предшественника. А активная форма такого витамина зависит от бактерий кишечника и влияет на его работу.

Об этом говорят результаты исследования ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). "Мы были удивлены, обнаружив, что разнообразие микробиоты кишечника тесно связано с активной формой витамина D, а не с формой предшественником",— заявила автор исследования, доктор Дебора Кадо.

Однако, по ее словам, с исследованиями роли витамина D для здоровья в целом пока нет четкой ясности. Одни исследования показывают, что прием добавки снижает риски рака, сердечно-сосудистых заболеваний и инфекций, в то время как другие не подтверждают взаимосвязи. Выводы новой работы заставили ученых предположить, что путаница может возникать из-за того, что в исследованиях измеряется только форма-предшественник витамина D, а не активный гормон.

"Показатели образования и распада витамина D могут быть лучшими индикаторами основных проблем со здоровьем, а также указывать на наиболее оптимальные способы корректировки его уровня в организме", — подытожила Кадо.

Читайте такжеУченые нашли связь между дефицитом витамина D и коронавирусом

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Ранее американские ученые провели исследование и выяснили, что для человека из-за дефицита в организме витамина D возрастает риск "подцепить" Covid-19.
  • По данным исследователей, витамин D может помочь уменьшить распространение коронавируса.
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