УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как убрать тяжести в желудке и подстегнуть пищеварение

17 февраля 2021, 02:04
Прослушать новость
Остановить

Как говорят врачи, если ситуация с желудочно-кишечным трактом не запущена окончательно, то не нужно спешить ее гасить лекарствами.

Стакан
Стакан / Flickr / Maria Vladimirskaya

Если проблемы с пищеварением у человека давние и запущенные, то медики выписывают различные лекарственные препараты. Но, как сообщает портал Mdlinx, если проблемы еще не дошли до пика, то есть способы нормализации пищеварения без использования сложных химических соединений. В первую очередь ‒ каждое утро на пустой желудок пить стакан горячей воды.

Врачи объясняют эффект от горячей воды тем, что она очищает желудочно-кишечный тракт от накопившегося "мусора" и вредных бактерий, которые остающихся там после сна и минувшего дня. Специалисты напоминают, что организм переваривает далеко не все съеденное и способен накапливать ненужные ему элементы. С помощью горячей воды их можно легко и безболезненно вывести из организма.

Стакан горячей воды, говорят специалисты, крайне положительно влияет на многие системы организма ‒ ускоряет обмен веществ, усиливает сжигание жира и повышает тонус сердечно-сосудистой системы.

Читайте такжеМожно ли пить кофе на голодный желудок: названы последствия

Напомним, ранее сообщалось:

  • Известный диетолог Альбина Комиссарова назвала правильное время, когда есть картошку.
  • Медик сообщила, что картофель стоит есть до определенного времени, и при этом важно сбалансировано питаться.

здоровье желудок
Сейчас вы просматриваете новость «Как убрать тяжести в желудке и подстегнуть пищеварение». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Какой чай продлевает жизнь – ответили ученыеКакой чай продлевает жизнь – ответили ученые Врач рассказала, кому нельзя пить молоко и кефирВрач рассказала, кому нельзя пить молоко и кефир Как избавиться от сильной тяги к сахару - совет врачейКак избавиться от сильной тяги к сахару - совет врачей Какие напитки уберут отеки на телеКакие напитки уберут отеки на теле Комаровский предупредил о серьезной опасности зимних развлечений украинцевКомаровский предупредил о серьезной опасности зимних развлечений украинцев
Следующий материал

Последние новости

02:04
Как убрать тяжести в желудке и подстегнуть пищеварение
01:32
В Минздраве назвали новые сроки старта вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
01:20
Синоптики изменили прогноз погоды и назвали новую дату потепления Видео
00:59
В Украине расширили полномочия и.о. министров: Рада приняла решение Видео
00:41
Врач назвала опасные свойства граната Видео
Реклама
00:37
Эксперт спрогнозировал, как долго Украина сможет протянуть без кредита МВФ Видео
00:19
День доброты - поздравления в прозе, стихи и картинки с Днем доброты
00:16
Появились новые подробности отравления школьниц в Боярке
16 февраля, вторник
23:48
ПСЖ и Ливерпуль легко обыграли Барселону и РБ Лейпциг Фото
23:45
В США обвинили Россию за обострение ситуации на Донбассе Видео
23:00
Что говорит цвет одежды о вашей личности Видео
22:59
Облако из лавы и пепла: на Сицилии вновь проснулся знаменитый вулкан Видео
22:52
В Офисе президента после провальных переговоров с МВФ сделали новое заявление Видео
22:37
Трампу выдвинули очередное обвинение из-за штурма Капитолия Видео
22:11
У Байдена заявили о жесткой позиции США по Северному потоку-2 Видео
22:01
Ученые подсчитали, сколько людей болеет COVID-19 бессимптомно Видео
21:44
Лаконичная стрижка на длинные волосы из 90-х входит в моду на весну-лето Фото Видео
21:34
У Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворот Видео
21:30
В НАБУ резко ответили Минздраву на обвинение о срыве поставок вакцин Видео
21:16
Гороскоп на 17 февраля для всех: скачок привлекательности и случайная прибыль Видео
Реклама
21:13
Кулеба тонко уколол Лаврова за "широту русской души" Видео
21:01
Названо лучшее время для приема витаминов Видео
20:40
В Украину идет сильный снегопад и атакует холод Видео
20:27
"Нужно выжать максимум": в МИД Украины высказались о Минских переговорах Видео
20:19
Ученые узнали вкус электронной сигареты, который "убивает" легкие Видео
20:11
Известным российским артистам запретили въезд в Украину Видео
19:57
Зеленский "забанил" Шария в своем Facebook, блогер негодует Видео
19:52
У Кравчука нашли грубую ошибку в Минских соглашениях Видео
19:50
Нафтогаз увеличил свою долю на рынке газа за счет "рейдерства под прикрытием государства" – эксперт
19:40
Риана попозировала с голой грудью на фото Видео
19:27
Четыре привычки лжеца, которые раскрывают его истинную личность Видео
19:22
Рада приравняла цифровые водительские права к бумажным Видео
19:16
Названы сроки повышения цен на проезд в маршрутках Киева Видео
19:10
Нафтогаз навязывает правительству единую базу потребителей газа, чтобы переманить самых "сладких" клиентов – эксперт
19:06
"Люблю смотреть, как тебя дерут": нардеп в Раде попался на секс-переписке
18:57
Эксперты рассказали, могут ли из-за подозрения Шарию закрыть его партию Видео
18:55
В СБУ рассказали, как Шарий помогал России "воевать" против Украины Видео
18:26
Школьницы из Боярки выполнили квест из TikTok и наглотались опасных таблеток
18:22
Электронная очередь в детский сад: как это работает и что надо знать Видео
18:20
Политолог рассказал, как спецслужбы подставляют Зеленского из-за подозрения Шарию Видео
Реклама
17:36
Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария – экс-нардеп Видео
17:18
В Кабмине рассказали, чего ждать от "нового" карантина Видео
16:38
Как варить кисель — самый простой и вкусный рецепт Видео
16:38
Инсульт: назван симптом, который символизирует о приближении опасного состояния Видео
16:18
Под Киевом в лицее две семиклассницы приняли неизвестные вещества, одна из них умерла Видео
15:58
У Байдена начали переговоры с Меркель по поводу Северного потока-2
15:38
Шария официально обвинили в расовой дискриминации и госизмене Видео
15:38
Цены на газ для населения сдержат до конца 2021-го: в Кабмине назвали способ Видео
15:05
В Офисе президента по ошибке "отправили" Зеленского в будущее Видео
14:54
Курс биткоина опять взлетел до космических высот Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять