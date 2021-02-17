Как убрать тяжести в желудке и подстегнуть пищеварение

Стакан / Flickr / Maria Vladimirskaya

Если проблемы с пищеварением у человека давние и запущенные, то медики выписывают различные лекарственные препараты. Но, как сообщает портал Mdlinx, если проблемы еще не дошли до пика, то есть способы нормализации пищеварения без использования сложных химических соединений. В первую очередь ‒ каждое утро на пустой желудок пить стакан горячей воды.

Врачи объясняют эффект от горячей воды тем, что она очищает желудочно-кишечный тракт от накопившегося "мусора" и вредных бактерий, которые остающихся там после сна и минувшего дня. Специалисты напоминают, что организм переваривает далеко не все съеденное и способен накапливать ненужные ему элементы. С помощью горячей воды их можно легко и безболезненно вывести из организма.

Стакан горячей воды, говорят специалисты, крайне положительно влияет на многие системы организма ‒ ускоряет обмен веществ, усиливает сжигание жира и повышает тонус сердечно-сосудистой системы.

Читайте такжеМожно ли пить кофе на голодный желудок: названы последствия

Напомним, ранее сообщалось: