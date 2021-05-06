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Какая связь между группой крови и тягой к алкоголизму - ответ ученых

6 мая 2021, 04:25
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Коллектив американских ученых в деталях выяснил - почему и как именно возникла взаимосвязь между группой крови человека и его склонностью к алкоголю.

спиртное, алкоголь, водка
Какая связь между группой крови и тягой к алкоголизму / УНИАН

Ученые из США провели исследования среди американцев и японцев и выявили взаимосвязь склонности к алкоголизму и группы крови. Об этом пишут Известия.

Выяснилось, что большинство людей, страдающих алкоголизмом, имеют II группу крови. Эксперты рекомендовали ее обладателям пить красное вино в умеренных количествах — только в этом случае эффект, производимый на организм, будет положительным. Напиток способствует растворению холестериновых бляшек и улучшению работы ЖКТ.

В то же время самыми устойчивыми к чрезмерному употреблению спиртных напитков оказались носители I группы крови.

Пытаясь установить причины злоупотребления спиртным, ученые предположили, что на взаимосвязь группы крови и склонности к алкоголизму могут оказывать влияние особенности работы надпочечников, провоцирующих недостаток глюкозы в крови. Стресс также может провоцировать алкоголизм.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • До того ученые установили - всего в организме человека есть три десятка генов, которые отвечают за предрасположенность к зависимости от алкоголя (причем некоторые из них напрямую связаны с распространением психических заболеваний).
  • До того исследователи установили, что всего в организме человека есть три десятка генов, которые отвечают за предрасположенность к зависимости от алкоголя.
здоровье спиртные напитки
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