Какие есть преимущества и сварливых и эгостичных мужей - ответ психологов

Какие есть преимущества и сварливых и эгостичных мужей / BleakCabal /flickr.com/

Сварливые женатые мужчины, которые не помогают супругам по дому, получают большую зарплату, чем мужья, которые помогают женам с домашними хлопотами. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на журнал Personnel Psychology.

"В ходе двух исследований мы обнаружили доказательства тому, что сварливые мужчины, как правило, зарабатывают больше денег по сравнению со своими более приятными коллегами, потому что более эгоистичны и менее полезны своим женам дома. Это позволяет им больше концентрироваться на работе и заработке", — объяснила доктор Бриттани Соломон, доцент кафедры менеджмента и организации в Университете Нотр-Дам в Индиане.

Она добавила, что, если бы эгоистичное и менее эмпатичное поведение на работе было единственным ключом к повышению заработной платы, то сварливые мужчины, как правило, зарабатывали бы больше, независимо от того, были ли они женаты.

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