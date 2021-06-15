УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Какие есть преимущества и сварливых и эгостичных мужей - ответ психологов

15 июня 2021, 01:38
Прослушать новость
Остановить

Выяснилось, что несколько домостроевское и патриархальное поведение некоторых мужчин имеет свои преимущества для семьи. Так утверждают психологи.

1212121
Какие есть преимущества и сварливых и эгостичных мужей / BleakCabal /flickr.com/

Сварливые женатые мужчины, которые не помогают супругам по дому, получают большую зарплату, чем мужья, которые помогают женам с домашними хлопотами. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на журнал Personnel Psychology.

"В ходе двух исследований мы обнаружили доказательства тому, что сварливые мужчины, как правило, зарабатывают больше денег по сравнению со своими более приятными коллегами, потому что более эгоистичны и менее полезны своим женам дома. Это позволяет им больше концентрироваться на работе и заработке", — объяснила доктор Бриттани Соломон, доцент кафедры менеджмента и организации в Университете Нотр-Дам в Индиане.

Она добавила, что, если бы эгоистичное и менее эмпатичное поведение на работе было единственным ключом к повышению заработной платы, то сварливые мужчины, как правило, зарабатывали бы больше, независимо от того, были ли они женаты.

Читайте такжеУченые рассказали, как многодетная семья влияет на здоровье их членов

Напомним, ранее западные СМИ писали, что заболевание десен способно спровоцировать сердечные заболеваниям, поскольку скопление "плохих" бактерий во рту может попасть в кровоток.

А необычный – кислый - привкус во рту может быть симптомом инфаркта.

здоровье зарплаты
Сейчас вы просматриваете новость «Какие есть преимущества и сварливых и эгостичных мужей - ответ психологов». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Зачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредятЗачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредят Врач рассказала, какую черешню опасно покупатьВрач рассказала, какую черешню опасно покупать Телеведущая 1+1 Вера Кекелия планирует вторую свадьбу в ГрузииТелеведущая 1+1 Вера Кекелия планирует вторую свадьбу в Грузии Гороскоп на сегодня 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дараГороскоп на сегодня 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара От автобуса ничего не осталось: украинцы попали в страшную аварию в Румынии, много жертвОт автобуса ничего не осталось: украинцы попали в страшную аварию в Румынии, много жертв

Последние новости

01:38

Какие есть преимущества и сварливых и эгостичных мужей - ответ психологов

01:06

Известный продюсер объяснил, почему в Украине не прижились патриотические песни

00:19

Гороскоп на сегодня 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Видео

00:00

Врачи рассказали, какой чай нельзя пить на голодный желудок Видео

14 июня, понедельник
23:41

Климатолог дала детальный прогноз погоды на июль Видео

Реклама
23:22

Байден назвал условие вступления Украины в НАТО Видео

22:51

Гарь и столб черного дыма: в США вспыхнул масштабный пожар на заводе, идет эвакуация

22:45

Как в магазине распознать рыбу, которую уже опасно есть Видео

22:21

В Кабмине приняли скандальное решение по бензину и дизтопливу Видео

22:08

Визит Зеленского в Вашингтон: на Банковой объявили ТОП-3 темы на переговоры с Байденом Видео

22:04

Зеленский "наехал" на МВФ из-за войны на Донбассе Видео

22:01

Пузырь или экономический рост: почему в Украине стремительно дорожает недвижимость

21:59

Слуга народа поддерживает голосование по законопроекту о долгах на рынке газа

21:40

Умная защитная маска LG PuriCare начала продаваться в Украине Видео

21:38

В Мариуполе неадекват устроил разборки и убил пинцетом мужчину Видео

21:24

Россия не остановит Украину: в НАТО сделали резкое заявление об интеграции Киева в Альянс Видео

21:20

В Днепре иностранцы во время "вечеринки" перерезали горло козам и бросали их в костер

21:07

Арестович назвал два варинта решения проблемы в вопросе Донбасса Видео

20:54

Мощный взрыв в Новосибирске: увеличилось число пострадавших, названа причина Видео

20:43

В Британии перечислили новые симптомы коронавируса Видео

Реклама
20:38

Регина Тодоренко в день своего рождения сообщила о трагедии в семье

20:33

Apple представила наушники Beats Studio Buds с шумоподавлением – они дешевле AirPods Pro

20:20

Итоги саммита НАТО для Украины: кричать о "перемоге" нет повода мнение

20:16

Украина "стянула" войска к Донбассу: Путин разразился новым обвинением в адрес Киева Видео

20:12

Какого числа День отца 2021 и как поздравляют Фото Видео

20:10

"Мужчины должны быть внимательны": врач обратил внимание на опасность популярного напитка Видео

19:51

СМИ назвали главных претендентов на должность пресс-секретаря Зеленского

19:45

Украина вступит в НАТО: Альянс дал обещание Киеву по ПДЧ Видео

19:33

Что скрывается под вышиванкой "своего сукиного сына" мнение

19:27

Google Chat и Workspace стали доступны для всех пользователей

19:03

Украина вошла в зеленую зону по критериям Евросоюза: что ожидать туристам Видео

19:00

Рак почки: менее известный признак во сне, предупреждающий о риске Видео

18:54

В iPhone 12 нашли секретную возможность, о которой Apple никогда не рассказывала Видео

18:36

Россия расширяет торговлю в Украине: откроются десятки супермаркетов страны-агрессора

18:30

В Киеве изменили график массовой вакцинации от COVID-19: названы новые даты Видео

18:17

Как заснуть: четыре главных рекомендации врача, как сделать это легко Видео

17:45

Украинские геймеры нашли "зраду" в новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото Видео

17:20

Протасевич под наблюдением силовиков рассказал о своих шрамах на руках и избиениях в СИЗО Видео

17:07

"Дайте нам четкий ответ": Зеленский резко призвал Байдена и США принять решение по Украине и НАТО Видео

17:03

Путин объяснил, зачем "танцевал с мечом" возле украинских границ Видео

Реклама
16:36

От автобуса ничего не осталось: украинцы попали в страшную аварию в Румынии, много жертв Видео

16:33

Чешется голова: названы пять причин Видео

16:32

В мессенджере Viber появилась новая полезная функция

16:24

В моду на лето 2021 вошли милейшие сарафаны из 90-х, в которые нельзя не влюбиться Фото Видео

16:16

Взлетают выше неба цены: в Украине подорожало обучение в вузах

16:08

Уникальная девушка: китаянка отрастила 20-сантиметровые ресницы и попала в Книгу рекордов Гиннеса Видео

16:06

Три главные ошибки, которые точно испортят вкус и цвет борща Видео

15:38

Нет живого места: маленькую девочку беспощадно избила мать в Днепропетровской области Видео

15:35

Актер Михаил Боярский высмеял сборную России и похвалил Украину

15:28

Порошенко подбирается к Зеленскому: за кого сегодня голосовали бы украинцы Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять