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Какие люди сильнее остальных подвержены депрессии - ответ ученых

25 июня 2021, 04:23
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Очередное исследование на тему - кто из людей подвержен депрессии сильнее остальных, почему и как сложилось-организовалось-получилось такое положение вещей.

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Какие люди сильнее остальных подвержены депрессии / shannonb94 / flickr.com

Американские ученые определили наиболее подверженных депрессии людей. Свое исследование они опубликовали на научном портале JAMA Psychiatry.

Биологи на основе генетических баз данных и информации о режиме сна испытуемых сделали вывод, что у "жаворонков", то есть тех, кто рано ложится и встает, риск развития глубокой депрессии на 23 процента ниже, чем у остальных.

Доктор Тилль Реннеберг, комментируя выводы, сделанные группой американских ученых, в разговоре с The New York Times отметил, что "совам" же часто приходится нарушать свой режим для того, чтобы вовремя встать на работу. Согласно словам эксперта по хронобиологии, это может способствовать развитию депрессии.

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Напомним, ранее сообщалось, что исследователи из Университета Сычуани, Каролинского института и Университета Исландии выяснили, как связаны депрессия и тяжелый коронавирус.

До того в США составили перечень основных симптомов китайского коронавируса COVID-19 и в какой последовательности они проявляются у больных пациентов.

ученые депрессия коронавирус COVID-19
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