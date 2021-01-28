Какие продукты помогают со стрессом и не дают толстеть - ответ диетологов

По мнению специалистов, человеку в стрессе нужно тщательно сбалансировать свое питание.
Человеку в стрессовом состоянии нужны питательные вещества, но только такие, которые не вызывают накапливания лишних килограммов. Портал Healthline опросил диетологов и те посоветовали три лучших антистрессовых продуктов.
1. Овсянка
Семена овсяных хлопьев содержат много витаминов B1 и B3, которые поддерживают нормальное функционирование энергетического обмена и нервной системы. Аминокислота триптофан, содержащаяся в овсянке, вызывает образование серотонина, также известного как гормон счастья.
2. Орехи
Арахис, грецкий орех, макадамия или миндаль — все его разновидности содержат витамины группы B, а также калий и железо, поддерживающие память. Орехи содержат много магния, защищающего от стресса. Он подавляет проведение возбуждения нервами, которые вызывают стресс, и успокаивает нервную систему.
3. Банан
Этот фрукт не только сытный, но и действует на нервы. Здесь помогают витамины группы B, магний и калий. Калий, например, важен для передачи мышечных и нервных стимулов, а также регулирует кровяное давление.
Читайте такжеУченые назвали эффективную диету для защиты от коронавируса
Напомним, ранее сообщалось:
- Невролог и кандидат медицинских наук Татьяна Майкова рассказала, как нужно справляться со стрессом из-за карантина
- Коллектив исследователей из Университета Рединга объяснил, какая диета поможет справиться с высоким давлением