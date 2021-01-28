Какие продукты помогают со стрессом и не дают толстеть - ответ диетологов

Какие продукты помогают со стрессом и не дают толстеть / YouTube

Человеку в стрессовом состоянии нужны питательные вещества, но только такие, которые не вызывают накапливания лишних килограммов. Портал Healthline опросил диетологов и те посоветовали три лучших антистрессовых продуктов.

1. Овсянка

Семена овсяных хлопьев содержат много витаминов B1 и B3, которые поддерживают нормальное функционирование энергетического обмена и нервной системы. Аминокислота триптофан, содержащаяся в овсянке, вызывает образование серотонина, также известного как гормон счастья.

2. Орехи

Арахис, грецкий орех, макадамия или миндаль — все его разновидности содержат витамины группы B, а также калий и железо, поддерживающие память. Орехи содержат много магния, защищающего от стресса. Он подавляет проведение возбуждения нервами, которые вызывают стресс, и успокаивает нервную систему.

3. Банан

Этот фрукт не только сытный, но и действует на нервы. Здесь помогают витамины группы B, магний и калий. Калий, например, важен для передачи мышечных и нервных стимулов, а также регулирует кровяное давление.

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