Какие спиртные напитки вызывают самое сильное похмелье - ответ экспертов

Какие спиртные напитки вызывают самое сильное похмелье / УНИАН

Как выяснилось, чем сильнее окрашен напиток, тем сильнее от него похмелье и тем хуже отреагирует на него организм через несколько часов после употребления.

Об этом со ссылкой на экспертов сообщает портал Сегодня. По их словам, все дело в том, что различные примеси, благодаря которым алкоголь приобретает цвет и вкус, являются токсинами. И, соответственно, отравляют организм.

Соответственно, чем более сильно окрашен напиток в бокале, тем ярче человек потом это прочувствует впоследствии. Исследователи даже составили таблицу алкоголя по степени проявления похмелья. Наиболее похмельным они назвали виски, затем идут ‒ темный ром, бурбон, красное вино, бренди.

Отдельной строкой идут различные коктейли, в которых намешано множество видов напитков. От злоупотребления ними не только будет сильное похмелье, но и, вполне вероятно, возникнут проблемы с окружающими.

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