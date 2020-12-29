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Какие спиртные напитки вызывают самое сильное похмелье - ответ экспертов

29 декабря 2020, 01:10

Есть ряд напитков, после употребления которых наступает жуткое похмелье.

Шампанское
Какие спиртные напитки вызывают самое сильное похмелье / УНИАН

Как выяснилось, чем сильнее окрашен напиток, тем сильнее от него похмелье и тем хуже отреагирует на него организм через несколько часов после употребления.

Об этом со ссылкой на экспертов сообщает портал Сегодня. По их словам, все дело в том, что различные примеси, благодаря которым алкоголь приобретает цвет и вкус, являются токсинами. И, соответственно, отравляют организм.

Соответственно, чем более сильно окрашен напиток в бокале, тем ярче человек потом это прочувствует впоследствии. Исследователи даже составили таблицу алкоголя по степени проявления похмелья. Наиболее похмельным они назвали виски, затем идут ‒ темный ром, бурбон, красное вино, бренди.

Отдельной строкой идут различные коктейли, в которых намешано множество видов напитков. От злоупотребления ними не только будет сильное похмелье, но и, вполне вероятно, возникнут проблемы с окружающими.

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Как вылечить похмелье

  • Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.
  • Названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьет спиртное, и которые помогут им избежать похмелья.
  • Эксперты рассказали, что нужно съесть после вечеринки, чтобы облегчить симптомы похмелья.
здоровье похмелье
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